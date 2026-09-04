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Украина рвется в ЕС: заявка на членство в центре переговоров в Дублине

Украина рвется в ЕС: заявка на членство в центре переговоров в Дублине - 04.09.2026, ПРАЙМ

Украина рвется в ЕС: заявка на членство в центре переговоров в Дублине

Заявка Украины на вступление в Европейский союз оказалась в центре внимания на сегодняшней встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС в Дублине... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T16:29+0300

2026-09-04T16:29+0300

2026-09-04T16:29+0300

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Заявка Украины на вступление в Европейский союз оказалась в центре внимания на сегодняшней встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС в Дублине. Премьер-министр Ирландии Мишель Мартин, чья страна с июля председательствует в Совете Евросоюза, накануне на мероприятии Bloomberg заявил, что Дублин намерен открыть все "переговорные кластеры" с Киевом до конца текущего года. Это необходимо для продвижения заявки на членство, которая была подана вскоре после начала полномасштабного конфликта."Я считаю, что это важный сигнал для украинского народа, который несет колоссальные потери и жертвы ради своего европейского выбора", — сказал Мартин. Он подчеркнул, что процесс вступления должен быть справедливым, но ускоренным, чтобы поддержать реформы в Украине.Его позицию поддержал вице-премьер Украины Всеволод Ченцов, присутствовавший на переговорах. Он отверг опасения Венгрии, которая считает процесс ускоренным и преждевременным, и настаивает на том, что Киев не выполнил все критерии, особенно в части защиты прав национальных меньшинств. Ченцов заявил, что Украина готова к диалогу и уже выполнила большинство рекомендаций Еврокомиссии.Желание Киева вступить в ЕС остается спорным для ряда стран, однако переговорщики рассчитывают открыть кластеры до президентских выборов во Франции в апреле следующего года, чтобы избежать политизации вопроса в преддверии выборов. По мнению дипломатов, если процесс затянется, это может стать инструментом внутриполитической борьбы в некоторых странах-членах.Комиссар ЕС по расширению Марта Кос подтвердила планы включить в следующие договоры о вступлении гарантии соблюдения правил блока — это сигнал скептикам, что Брюссель намерен сохранять жесткую позицию по критериям членства. Она отметила, что расширение должно сопровождаться укреплением институтов ЕС, чтобы новые члены не создавали дисбаланса.Главной проблемой для Украины остается финансирование. Ченцов сообщил, что Киев ведет переговоры с ЕС и другими партнерами о покрытии дефицита, особенно в оборонных расходах, и прорабатывает стратегию на 2027 год. Предварительное выделение средств ЕС — один из вариантов, но не "серебряная пуля", и любое изменение условий кредита займет время из-за бюрократических процедур. Уже сейчас существует тревога по поводу потребностей страны в финансировании на следующий год, особенно на фоне эскалации боевых действий.Переговоры проходят на фоне усиления российских ударов по украинской инфраструктуре в последние недели. Генерал Шон Клэнси, высокопоставленный военный представитель ЕС, заявил Bloomberg TV, что гибридные атаки России представляют "самую значительную стратегическую угрозу для блока". "Россия сейчас все чаще наносит кинетические удары и волны атак", — отметил он, добавив, что ЕС должен усилить поддержку Украины и собственную обороноспособность. Встреча в Дублине также затронула вопросы усиления военной помощи и координации с НАТО.

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мировая экономика, украина, киев, ирландия, ес, совет евросоюза, bloomberg