https://1prime.ru/20260904/ulan-ude-873012806.html
В Улан-Удэ 12 тысяч домов поэтапно переведут на электроотопление
В Улан-Удэ 12 тысяч домов поэтапно переведут на электроотопление - 04.09.2026, ПРАЙМ
В Улан-Удэ 12 тысяч домов поэтапно переведут на электроотопление
Двенадцать тысяч домов столицы Бурятии поэтапно будут переведены на электроотопление, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Бурятии Алексей Цыденов. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T05:39+0300
2026-09-04T05:39+0300
2026-09-04T05:39+0300
бурятия
улан-удэ
владивосток
алексей цыденов
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873012806.jpg?1788489574
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Двенадцать тысяч домов столицы Бурятии поэтапно будут переведены на электроотопление, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Бурятии Алексей Цыденов.
"У нас в планах (перевести на электроотопление - ред.) 12 тысяч домов, в целом. Но у этих планов есть сроки реализации. Мы понимаем, что это будет реализовываться по годам, не сразу", - рассказал Цыденов.
По его словам, в 2025 году по программе в рамках мастер-плана развития Улан-Удэ, утвержденного президентом, в столице республики был переведен на электроотопление 161 дом, в этом году - 160. Причем подключение - установка счетчиков, домовых приборов, тепловых корректоров - идет за счет бюджета, отметил Цыденов,
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
бурятия
улан-удэ
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бурятия, улан-удэ, владивосток, алексей цыденов, вэф
Бурятия, Улан-Удэ, Владивосток, Алексей Цыденов, ВЭФ
В Улан-Удэ 12 тысяч домов поэтапно переведут на электроотопление
Цыденов: 12 тысяч домов Улан-Удэ поэтапно переведут на электроотопление
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Двенадцать тысяч домов столицы Бурятии поэтапно будут переведены на электроотопление, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Бурятии Алексей Цыденов.
"У нас в планах (перевести на электроотопление - ред.) 12 тысяч домов, в целом. Но у этих планов есть сроки реализации. Мы понимаем, что это будет реализовываться по годам, не сразу", - рассказал Цыденов.
По его словам, в 2025 году по программе в рамках мастер-плана развития Улан-Удэ, утвержденного президентом, в столице республики был переведен на электроотопление 161 дом, в этом году - 160. Причем подключение - установка счетчиков, домовых приборов, тепловых корректоров - идет за счет бюджета, отметил Цыденов,
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.