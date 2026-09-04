Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Улан-Удэ 12 тысяч домов поэтапно переведут на электроотопление - 04.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260904/ulan-ude-873012806.html
В Улан-Удэ 12 тысяч домов поэтапно переведут на электроотопление
В Улан-Удэ 12 тысяч домов поэтапно переведут на электроотопление - 04.09.2026, ПРАЙМ
В Улан-Удэ 12 тысяч домов поэтапно переведут на электроотопление
Двенадцать тысяч домов столицы Бурятии поэтапно будут переведены на электроотопление, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Бурятии Алексей Цыденов. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T05:39+0300
2026-09-04T05:39+0300
бурятия
улан-удэ
владивосток
алексей цыденов
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873012806.jpg?1788489574
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Двенадцать тысяч домов столицы Бурятии поэтапно будут переведены на электроотопление, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Бурятии Алексей Цыденов. "У нас в планах (перевести на электроотопление - ред.) 12 тысяч домов, в целом. Но у этих планов есть сроки реализации. Мы понимаем, что это будет реализовываться по годам, не сразу", - рассказал Цыденов. По его словам, в 2025 году по программе в рамках мастер-плана развития Улан-Удэ, утвержденного президентом, в столице республики был переведен на электроотопление 161 дом, в этом году - 160. Причем подключение - установка счетчиков, домовых приборов, тепловых корректоров - идет за счет бюджета, отметил Цыденов, Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
бурятия
улан-удэ
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бурятия, улан-удэ, владивосток, алексей цыденов, вэф
Бурятия, Улан-Удэ, Владивосток, Алексей Цыденов, ВЭФ
05:39 04.09.2026
 
В Улан-Удэ 12 тысяч домов поэтапно переведут на электроотопление

Цыденов: 12 тысяч домов Улан-Удэ поэтапно переведут на электроотопление

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Двенадцать тысяч домов столицы Бурятии поэтапно будут переведены на электроотопление, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Бурятии Алексей Цыденов.
"У нас в планах (перевести на электроотопление - ред.) 12 тысяч домов, в целом. Но у этих планов есть сроки реализации. Мы понимаем, что это будет реализовываться по годам, не сразу", - рассказал Цыденов.
По его словам, в 2025 году по программе в рамках мастер-плана развития Улан-Удэ, утвержденного президентом, в столице республики был переведен на электроотопление 161 дом, в этом году - 160. Причем подключение - установка счетчиков, домовых приборов, тепловых корректоров - идет за счет бюджета, отметил Цыденов,
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БурятияУлан-УдэВладивостокАлексей ЦыденовВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала