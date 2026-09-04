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В Улан-Удэ 12 тысяч домов поэтапно переведут на электроотопление

В Улан-Удэ 12 тысяч домов поэтапно переведут на электроотопление - 04.09.2026, ПРАЙМ

В Улан-Удэ 12 тысяч домов поэтапно переведут на электроотопление

Двенадцать тысяч домов столицы Бурятии поэтапно будут переведены на электроотопление, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Бурятии Алексей Цыденов. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T05:39+0300

2026-09-04T05:39+0300

2026-09-04T05:39+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Двенадцать тысяч домов столицы Бурятии поэтапно будут переведены на электроотопление, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Бурятии Алексей Цыденов. "У нас в планах (перевести на электроотопление - ред.) 12 тысяч домов, в целом. Но у этих планов есть сроки реализации. Мы понимаем, что это будет реализовываться по годам, не сразу", - рассказал Цыденов. По его словам, в 2025 году по программе в рамках мастер-плана развития Улан-Удэ, утвержденного президентом, в столице республики был переведен на электроотопление 161 дом, в этом году - 160. Причем подключение - установка счетчиков, домовых приборов, тепловых корректоров - идет за счет бюджета, отметил Цыденов, Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бурятия, улан-удэ, владивосток, алексей цыденов, вэф