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ВЭФ стал институтом развития для Дальнего Востока, заявил Кобяков

ВЭФ стал институтом развития для Дальнего Востока, заявил Кобяков - 04.09.2026, ПРАЙМ

ВЭФ стал институтом развития для Дальнего Востока, заявил Кобяков

Восточный экономический форум стал институтом развития для Дальнего Востока, заявил советник президента России, ответственный секретарь Организационного... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T07:34+0300

2026-09-04T07:34+0300

2026-09-04T07:34+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Восточный экономический форум стал институтом развития для Дальнего Востока, заявил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков. "Восточный экономический форум за время его проведения - уже одиннадцатый раз - фактически стал институтом развития для Дальнего Востока", - сказал Кобяков на пресс-брифинге по итогам Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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