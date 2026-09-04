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ВЭФ стал институтом развития для Дальнего Востока, заявил Кобяков
ВЭФ стал институтом развития для Дальнего Востока, заявил Кобяков - 04.09.2026, ПРАЙМ
ВЭФ стал институтом развития для Дальнего Востока, заявил Кобяков
Восточный экономический форум стал институтом развития для Дальнего Востока, заявил советник президента России, ответственный секретарь Организационного... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T07:34+0300
2026-09-04T07:34+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Восточный экономический форум стал институтом развития для Дальнего Востока, заявил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.
"Восточный экономический форум за время его проведения - уже одиннадцатый раз - фактически стал институтом развития для Дальнего Востока", - сказал Кобяков на пресс-брифинге по итогам Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РОССИЯ, Дальний Восток, Владивосток, ВЭФ
ВЭФ стал институтом развития для Дальнего Востока, заявил Кобяков
Кобяков: ВЭФ стал институтом развития для Дальнего Востока
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Восточный экономический форум стал институтом развития для Дальнего Востока, заявил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.
"Восточный экономический форум за время его проведения - уже одиннадцатый раз - фактически стал институтом развития для Дальнего Востока", - сказал Кобяков на пресс-брифинге по итогам Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.