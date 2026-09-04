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ВЭФ стал институтом развития для Дальнего Востока, заявил Кобяков - 04.09.2026, ПРАЙМ
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ВЭФ стал институтом развития для Дальнего Востока, заявил Кобяков
ВЭФ стал институтом развития для Дальнего Востока, заявил Кобяков - 04.09.2026, ПРАЙМ
ВЭФ стал институтом развития для Дальнего Востока, заявил Кобяков
  Восточный экономический форум стал институтом развития для Дальнего Востока, заявил советник президента России, ответственный секретарь Организационного... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T07:34+0300
2026-09-04T07:34+0300
россия
дальний восток
владивосток
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ.  Восточный экономический форум стал институтом развития для Дальнего Востока, заявил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков. "Восточный экономический форум за время его проведения - уже одиннадцатый раз - фактически стал институтом развития для Дальнего Востока", - сказал Кобяков на пресс-брифинге по итогам Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.  
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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россия, дальний восток, владивосток, вэф
РОССИЯ, Дальний Восток, Владивосток, ВЭФ
07:34 04.09.2026
 
ВЭФ стал институтом развития для Дальнего Востока, заявил Кобяков

Кобяков: ВЭФ стал институтом развития для Дальнего Востока

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ.  Восточный экономический форум стал институтом развития для Дальнего Востока, заявил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.
"Восточный экономический форум за время его проведения - уже одиннадцатый раз - фактически стал институтом развития для Дальнего Востока", - сказал Кобяков на пресс-брифинге по итогам Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
 
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