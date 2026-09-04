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На ВЭФ предложили создать механизм обмена действующей ипотеки на новую

На ВЭФ предложили создать механизм обмена действующей ипотеки на новую - 04.09.2026, ПРАЙМ

На ВЭФ предложили создать механизм обмена действующей ипотеки на новую

Универсальный механизм обмена действующей ипотеки на новую необходимо создать для поддержки семей с двумя и тремя детьми, сообщил советник президента России,... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T08:01+0300

2026-09-04T08:01+0300

2026-09-04T08:01+0300

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вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Универсальный механизм обмена действующей ипотеки на новую необходимо создать для поддержки семей с двумя и тремя детьми, сообщил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков. "Сегодня необходимо разработать программу улучшения жилищных и ипотечных условий для семей с двумя и тремя детьми... Семье просто не хватит экономических и пространственных ресурсов. Нужен не только низкий процент, а универсальный механизм обмена действующей ипотеки на новую. Плюс людям поможет срочный запуск массового проекта рынка арендного жилья", - сказал Кобяков на пресс-брифинге по итогам форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, россия, бизнес, владивосток, вэф