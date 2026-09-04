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Уиткофф и Кушнер посетят Москву и Киев в выходные, пишет Axios
Уиткофф и Кушнер посетят Москву и Киев в выходные, пишет Axios - 04.09.2026, ПРАЙМ
Уиткофф и Кушнер посетят Москву и Киев в выходные, пишет Axios
Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, как ожидается, могут отправиться в Москву и Киев в период с 5 по 6 сентября,... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T16:01+0300
2026-09-04T16:01+0300
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ВАШИНГТОН, 4 сен - ПРАЙМ. Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, как ожидается, могут отправиться в Москву и Киев в период с 5 по 6 сентября, утверждает портал Axios со ссылкой на американских чиновников. "Спецпосланники президента (США Дональда - ред.) Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в эти выходные отправятся в Москву и Киев для переговоров о прекращении войны", - пишет портал со ссылкой на чиновников. Ранее в пятницу РИА Новости обращалось в Белый дом с запросом о подтверждении возможного визита Уиткоффа и Кушнера в Россию и на Украину, однако на момент публикации материала ответа не последовало.
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Политика, США, МОСКВА, Киев, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Дональд Трамп, РОССИЯ, УКРАИНА
Уиткофф и Кушнер посетят Москву и Киев в выходные, пишет Axios
Axios: спецпосланники президента США Уиткофф и Кушнер посетят Москву и Киев 5-6 сентября