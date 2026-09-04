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Уиткофф и Кушнер посетят Москву и Киев в выходные, пишет Axios

Уиткофф и Кушнер посетят Москву и Киев в выходные, пишет Axios - 04.09.2026, ПРАЙМ

Уиткофф и Кушнер посетят Москву и Киев в выходные, пишет Axios

Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, как ожидается, могут отправиться в Москву и Киев в период с 5 по 6 сентября,... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T16:01+0300

2026-09-04T16:01+0300

2026-09-04T16:01+0300

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ВАШИНГТОН, 4 сен - ПРАЙМ. Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, как ожидается, могут отправиться в Москву и Киев в период с 5 по 6 сентября, утверждает портал Axios со ссылкой на американских чиновников. "Спецпосланники президента (США Дональда - ред.) Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в эти выходные отправятся в Москву и Киев для переговоров о прекращении войны", - пишет портал со ссылкой на чиновников. Ранее в пятницу РИА Новости обращалось в Белый дом с запросом о подтверждении возможного визита Уиткоффа и Кушнера в Россию и на Украину, однако на момент публикации материала ответа не последовало.

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сша, москва, киев, стив уиткофф, джаред кушнер, дональд трамп, россия, украина