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Уиткофф и Кушнер посетят Москву и Киев в выходные, пишет Axios - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Политика
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Уиткофф и Кушнер посетят Москву и Киев в выходные, пишет Axios
Уиткофф и Кушнер посетят Москву и Киев в выходные, пишет Axios - 04.09.2026, ПРАЙМ
Уиткофф и Кушнер посетят Москву и Киев в выходные, пишет Axios
Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, как ожидается, могут отправиться в Москву и Киев в период с 5 по 6 сентября,... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T16:01+0300
2026-09-04T16:01+0300
политика
сша
москва
киев
стив уиткофф
джаред кушнер
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ВАШИНГТОН, 4 сен - ПРАЙМ. Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, как ожидается, могут отправиться в Москву и Киев в период с 5 по 6 сентября, утверждает портал Axios со ссылкой на американских чиновников. "Спецпосланники президента (США Дональда - ред.) Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в эти выходные отправятся в Москву и Киев для переговоров о прекращении войны", - пишет портал со ссылкой на чиновников. Ранее в пятницу РИА Новости обращалось в Белый дом с запросом о подтверждении возможного визита Уиткоффа и Кушнера в Россию и на Украину, однако на момент публикации материала ответа не последовало.
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сша, москва, киев, стив уиткофф, джаред кушнер, дональд трамп, россия, украина
Политика, США, МОСКВА, Киев, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Дональд Трамп, РОССИЯ, УКРАИНА
16:01 04.09.2026
 
Уиткофф и Кушнер посетят Москву и Киев в выходные, пишет Axios

Axios: спецпосланники президента США Уиткофф и Кушнер посетят Москву и Киев 5-6 сентября

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . POOL
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ВАШИНГТОН, 4 сен - ПРАЙМ. Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, как ожидается, могут отправиться в Москву и Киев в период с 5 по 6 сентября, утверждает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.
"Спецпосланники президента (США Дональда - ред.) Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в эти выходные отправятся в Москву и Киев для переговоров о прекращении войны", - пишет портал со ссылкой на чиновников.
Ранее в пятницу РИА Новости обращалось в Белый дом с запросом о подтверждении возможного визита Уиткоффа и Кушнера в Россию и на Украину, однако на момент публикации материала ответа не последовало.
 
ПолитикаСШАМОСКВАКиевСтив УиткоффДжаред КушнерДональд ТрампРОССИЯУКРАИНА
 
 
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