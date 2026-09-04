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Во Владивостоке сдали в эксплуатацию четыре дома на 911 квартир - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Во Владивостоке сдали в эксплуатацию четыре дома на 911 квартир
Во Владивостоке сдали в эксплуатацию четыре дома на 911 квартир - 04.09.2026, ПРАЙМ
Во Владивостоке сдали в эксплуатацию четыре дома на 911 квартир
Военнослужащим Тихоокеанского флота сданы в эксплуатацию четыре многоквартирных дома на 911 квартир в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке, сообщили в... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T10:35+0300
2026-09-04T10:35+0300
общество
недвижимость
владивосток
андрей белоусов
минобороны рф
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Военнослужащим Тихоокеанского флота сданы в эксплуатацию четыре многоквартирных дома на 911 квартир в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке, сообщили в Минобороны России. В ведомстве напомнили, что в ходе прошлой рабочей поездки министр обороны РФ Андрей Белоусов дал конкретные поручения по возобновлению работ на незавершенных многоэтажках и отметил недопустимость затягивания сроков строительства. Были перезаключены контракты и приняты решения по источнику финансирования. "По поручению министра обороны РФ завершено строительство и сданы в эксплуатацию четыре многоквартирных дома на 911 квартир (в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке - ред.). Готовность объектов проверил глава российского военного ведомства в рамках работы в войсках Восточного военного округа", - говорится в сообщении. В Минобороны указали, что уже более 800 квартир переданы военнослужащими Тихоокеанского флота и членам их семей, продолжается заселение. При этом военнослужащие-участники спецоперации обеспечиваются жильем в приоритетном порядке. Кроме того, жилье новоселам передается с качественной внутренней отделкой, современной сантехникой, электрическими плитами на кухнях, системами противопожарной защиты, средствами связи и оповещения. Белоусов в ходе поездки отметил, что обеспечить военнослужащих качественным жильем – это приоритетная задача военного ведомства. "Перезапуск ВСК и переход к трехлетней строительной программе позволили перераспределить бюджетные средства на ввод в эксплуатацию приоритетных объектов и значительно нарастить темпы строительства военно-социальной инфраструктуры, в том числе жилые дома для проживания военнослужащих и членов их семей", - заключили в Минобороны РФ.
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общество , недвижимость, владивосток, андрей белоусов, минобороны рф
Общество , Недвижимость, Владивосток, Андрей Белоусов, Минобороны РФ
10:35 04.09.2026
 
Во Владивостоке сдали в эксплуатацию четыре дома на 911 квартир

Во Владивостоке сданы в эксплуатацию четыре многоквартирных дома на 911 квартир

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Военнослужащим Тихоокеанского флота сданы в эксплуатацию четыре многоквартирных дома на 911 квартир в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве напомнили, что в ходе прошлой рабочей поездки министр обороны РФ Андрей Белоусов дал конкретные поручения по возобновлению работ на незавершенных многоэтажках и отметил недопустимость затягивания сроков строительства. Были перезаключены контракты и приняты решения по источнику финансирования.
"По поручению министра обороны РФ завершено строительство и сданы в эксплуатацию четыре многоквартирных дома на 911 квартир (в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке - ред.). Готовность объектов проверил глава российского военного ведомства в рамках работы в войсках Восточного военного округа", - говорится в сообщении.
В Минобороны указали, что уже более 800 квартир переданы военнослужащими Тихоокеанского флота и членам их семей, продолжается заселение. При этом военнослужащие-участники спецоперации обеспечиваются жильем в приоритетном порядке. Кроме того, жилье новоселам передается с качественной внутренней отделкой, современной сантехникой, электрическими плитами на кухнях, системами противопожарной защиты, средствами связи и оповещения.
Белоусов в ходе поездки отметил, что обеспечить военнослужащих качественным жильем – это приоритетная задача военного ведомства.
"Перезапуск ВСК и переход к трехлетней строительной программе позволили перераспределить бюджетные средства на ввод в эксплуатацию приоритетных объектов и значительно нарастить темпы строительства военно-социальной инфраструктуры, в том числе жилые дома для проживания военнослужащих и членов их семей", - заключили в Минобороны РФ.
 
ОбществоНедвижимостьВладивостокАндрей БелоусовМинобороны РФ
 
 
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