Российский рынок акций вырос на 6,9% за неделю на фоне позитивных новостей

Эксперт Власенко: рынок поддержали встречи G20 и ВЭФ, а акции "Озона" выросли на 23,5%
Рынок
Российский рубль за неделю незначительно укрепился к доллару США — на 0,2%, торгуясь на внебиржевом рынке в пятницу вблизи отметки 86,5 рубля за доллар.
Неделя на рынке акций началась с роста, который сменился двухдневной паузой во вторник и среду и продолжился в четверг и пятницу. По итогам понедельника индекс МосБиржи прибавил 3%, уверенно преодолев отметку 2150 пунктов после сообщений о том, что министр финансов США Скотт Бессент провел встречу с российской делегацией на полях заседания глав минфинов и управляющих центральных банков стран G20.
Вторая половина недели проходила под позитивным влиянием Восточного экономического форума. По итогам четверга в лидеры роста вышли акции "Озона" после заявления президента РФ о том, что на Дальнем Востоке будет опробована упрощенная система государственных закупок, в том числе через маркетплейсы.
Россия и Китай подтвердили целесообразность строительства газопровода "Сила Сибири — 2". Новый газопровод мощностью 50 млрд куб. м должен удвоить экспорт "Газпрома" в КНР.
Лидеры
Аутсайдеры
Прогноз на следующую неделю
Автор: Александр Власенко, портфельный управлющий "РСХБ Управление Активами"
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