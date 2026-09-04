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Российский рынок акций вырос на 6,9% за неделю на фоне позитивных новостей - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Российский рынок акций вырос на 6,9% за неделю на фоне позитивных новостей
Российский рынок акций вырос на 6,9% за неделю на фоне позитивных новостей - 04.09.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос на 6,9% за неделю на фоне позитивных новостей
Прошедшая торговая неделя продемонстрировала позитивную динамику. На момент составления материала индекс Московской биржи за неделю вырос на 6,9%, а индекс РТС... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T18:21+0300
2026-09-04T18:21+0300
рынок
торги
сша
китай
дальний восток
скотт бессент
мосбиржа
озон
россельхозбанк
газопровод "сила сибири"
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РынокПрошедшая торговая неделя продемонстрировала позитивную динамику. На момент составления материала индекс Московской биржи за неделю вырос на 6,9%, а индекс РТС — на 5,2%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс МосБиржи торговался вблизи отметки 2260 пунктов.Российский рубль за неделю незначительно укрепился к доллару США — на 0,2%, торгуясь на внебиржевом рынке в пятницу вблизи отметки 86,5 рубля за доллар.Неделя на рынке акций началась с роста, который сменился двухдневной паузой во вторник и среду и продолжился в четверг и пятницу. По итогам понедельника индекс МосБиржи прибавил 3%, уверенно преодолев отметку 2150 пунктов после сообщений о том, что министр финансов США Скотт Бессент провел встречу с российской делегацией на полях заседания глав минфинов и управляющих центральных банков стран G20.Вторая половина недели проходила под позитивным влиянием Восточного экономического форума. По итогам четверга в лидеры роста вышли акции "Озона" после заявления президента РФ о том, что на Дальнем Востоке будет опробована упрощенная система государственных закупок, в том числе через маркетплейсы.Россия и Китай подтвердили целесообразность строительства газопровода "Сила Сибири — 2". Новый газопровод мощностью 50 млрд куб. м должен удвоить экспорт "Газпрома" в КНР.ЛидерыСреди акций, входящих в Индекс МосБиржи, а также в портфели фондов под управлением УК "РСХБ Управление Активами", наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги "Озона" (OZON) — 23,48%.АутсайдерыЛидером по снижению цен за неделю оказались акции "Полюса" (PLZL), потерявшие около 4,75%. Акции снижались на фоне отрицательной динамики цен на золото с августовских максимумов и заметного ухудшения финансовых показателей по итогам полугодия, в частности падения чистой прибыли и роста себестоимости добычи.Прогноз на следующую неделюНа следующей неделе мы ожидаем консолидации на рынке акций. Индекс МосБиржи, вероятно, будет торговаться выше уровня 2080 пунктов. Учитывая высокую волатильность и существенную перепроданность рынка акций, индекс может продолжить рост до уровня не более 2400 пунктов.Автор: Александр Власенко, портфельный управлющий "РСХБ Управление Активами"
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Александр Власенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846784435_227:0:1427:1200_100x100_80_0_0_84cfa206213e3e37bf9a441f7cdcb027.jpg
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
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40
рынок, торги, сша, китай, дальний восток, скотт бессент, мосбиржа, озон, россельхозбанк, газопровод "сила сибири", мнения аналитиков
Рынок, Торги, США, КИТАЙ, Дальний Восток, Скотт Бессент, Мосбиржа, Озон, Россельхозбанк, Газопровод "Сила Сибири", Мнения аналитиков
18:21 04.09.2026
 
Российский рынок акций вырос на 6,9% за неделю на фоне позитивных новостей

Эксперт Власенко: рынок поддержали встречи G20 и ВЭФ, а акции "Озона" выросли на 23,5%

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Александр Власенко, портфельный управляющий РСХБ Управление Активами
Александр Власенко
Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
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Рынок

Прошедшая торговая неделя продемонстрировала позитивную динамику. На момент составления материала индекс Московской биржи за неделю вырос на 6,9%, а индекс РТС — на 5,2%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс МосБиржи торговался вблизи отметки 2260 пунктов.

Российский рубль за неделю незначительно укрепился к доллару США — на 0,2%, торгуясь на внебиржевом рынке в пятницу вблизи отметки 86,5 рубля за доллар.

Неделя на рынке акций началась с роста, который сменился двухдневной паузой во вторник и среду и продолжился в четверг и пятницу. По итогам понедельника индекс МосБиржи прибавил 3%, уверенно преодолев отметку 2150 пунктов после сообщений о том, что министр финансов США Скотт Бессент провел встречу с российской делегацией на полях заседания глав минфинов и управляющих центральных банков стран G20.

Вторая половина недели проходила под позитивным влиянием Восточного экономического форума. По итогам четверга в лидеры роста вышли акции "Озона" после заявления президента РФ о том, что на Дальнем Востоке будет опробована упрощенная система государственных закупок, в том числе через маркетплейсы.

Россия и Китай подтвердили целесообразность строительства газопровода "Сила Сибири — 2". Новый газопровод мощностью 50 млрд куб. м должен удвоить экспорт "Газпрома" в КНР.

Лидеры

Среди акций, входящих в Индекс МосБиржи, а также в портфели фондов под управлением УК "РСХБ Управление Активами", наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги "Озона" (OZON) — 23,48%.

Аутсайдеры

Лидером по снижению цен за неделю оказались акции "Полюса" (PLZL), потерявшие около 4,75%. Акции снижались на фоне отрицательной динамики цен на золото с августовских максимумов и заметного ухудшения финансовых показателей по итогам полугодия, в частности падения чистой прибыли и роста себестоимости добычи.

Прогноз на следующую неделю

На следующей неделе мы ожидаем консолидации на рынке акций. Индекс МосБиржи, вероятно, будет торговаться выше уровня 2080 пунктов. Учитывая высокую волатильность и существенную перепроданность рынка акций, индекс может продолжить рост до уровня не более 2400 пунктов.

Автор: Александр Власенко, портфельный управлющий "РСХБ Управление Активами"

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