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Орешкин объяснил суть особого правового режима для ИИ на Дальнем Востоке
Орешкин объяснил суть особого правового режима для ИИ на Дальнем Востоке - 04.09.2026, ПРАЙМ
Орешкин объяснил суть особого правового режима для ИИ на Дальнем Востоке
Особый правовой режим для новых технологий, который заработает на Дальнем Востоке с 1 января 2027 года, позволит проверить, как сложные системы с искусственным... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T13:44+0300
2026-09-04T13:44+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Особый правовой режим для новых технологий, который заработает на Дальнем Востоке с 1 января 2027 года, позволит проверить, как сложные системы с искусственным интеллектом будут принимать решения в реальных сферах, которые не несут рисков, рассказал заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин. "Когда мы говорим о регулировании, мы должны понимать, что регулировать мы будет не просто искусственный интеллект как программный продукт, а то, как работают такие сложные системы", – сказал Орешкин на сессии Открытого диалога "Дальний Восток: там, где технологии России встречаются с рынками и решениями АТР" в рамках ВЭФ. Он пояснил, что речь идет о сложных системах, где ИИ решает задачи и принимает конкретные решения, а люди осуществляют только выборочный контроль. "Регулирования таких систем сейчас отсутствует. В норме и в праве принятие решений такими системами не урегулировано", - сказал он. "На Дальнем Востоке в каких-то конкретных вопросах, которые не несут рисков, это можно попробовать: ввести аккуратно в этот особый правовой режим статус таких решений и посмотреть, как это будет происходить. И именно здесь можно будет добиваться максимального результата. Именно в этом идея особого правового режима", - объяснил Орешкин. Президент России Владимир Путин, выступая в четверг на пленарной сессии ВЭФ, сообщил, что особый правовой режим, который поможет быстро и беспрепятственно обкатывать новые технологии, заработает с 1 января 2027 года на Дальнем Востоке. Этот регион, по словам Орешкина, был выбран в качестве экспериментальной площадки из-за высоких потребностей в развитии таких сложных систем с учетом огромной территории, большого количества городов и сложной транспортной сети. "Решение большого количества задач развития, определенные эксперименты и новаторства – это то, что должно появляться именно здесь", – сказал он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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технологии, россия, дальний восток, владивосток, максим орешкин, владимир путин, вэф, атр
Технологии, РОССИЯ, Дальний Восток, Владивосток, Максим Орешкин, Владимир Путин, ВЭФ, АТР
Орешкин объяснил суть особого правового режима для ИИ на Дальнем Востоке
Орешкин: особый правовой режим позволит проверить, как ИИ будет принимать решения
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Особый правовой режим для новых технологий, который заработает на Дальнем Востоке с 1 января 2027 года, позволит проверить, как сложные системы с искусственным интеллектом будут принимать решения в реальных сферах, которые не несут рисков, рассказал заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.
"Когда мы говорим о регулировании, мы должны понимать, что регулировать мы будет не просто искусственный интеллект как программный продукт, а то, как работают такие сложные системы", – сказал Орешкин на сессии Открытого диалога "Дальний Восток: там, где технологии России встречаются с рынками и решениями АТР" в рамках ВЭФ.
Он пояснил, что речь идет о сложных системах, где ИИ решает задачи и принимает конкретные решения, а люди осуществляют только выборочный контроль. "Регулирования таких систем сейчас отсутствует. В норме и в праве принятие решений такими системами не урегулировано", - сказал он.
"На Дальнем Востоке в каких-то конкретных вопросах, которые не несут рисков, это можно попробовать: ввести аккуратно в этот особый правовой режим статус таких решений и посмотреть, как это будет происходить. И именно здесь можно будет добиваться максимального результата. Именно в этом идея особого правового режима", - объяснил Орешкин.
Президент России Владимир Путин, выступая в четверг на пленарной сессии ВЭФ, сообщил, что особый правовой режим, который поможет быстро и беспрепятственно обкатывать новые технологии, заработает с 1 января 2027 года на Дальнем Востоке.
Этот регион, по словам Орешкина, был выбран в качестве экспериментальной площадки из-за высоких потребностей в развитии таких сложных систем с учетом огромной территории, большого количества городов и сложной транспортной сети.
"Решение большого количества задач развития, определенные эксперименты и новаторства – это то, что должно появляться именно здесь", – сказал он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.