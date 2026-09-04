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Орешкин объяснил суть особого правового режима для ИИ на Дальнем Востоке - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Орешкин объяснил суть особого правового режима для ИИ на Дальнем Востоке
Орешкин объяснил суть особого правового режима для ИИ на Дальнем Востоке - 04.09.2026, ПРАЙМ
Орешкин объяснил суть особого правового режима для ИИ на Дальнем Востоке
Особый правовой режим для новых технологий, который заработает на Дальнем Востоке с 1 января 2027 года, позволит проверить, как сложные системы с искусственным... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T13:44+0300
2026-09-04T13:51+0300
технологии
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дальний восток
владивосток
максим орешкин
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Особый правовой режим для новых технологий, который заработает на Дальнем Востоке с 1 января 2027 года, позволит проверить, как сложные системы с искусственным интеллектом будут принимать решения в реальных сферах, которые не несут рисков, рассказал заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин. "Когда мы говорим о регулировании, мы должны понимать, что регулировать мы будет не просто искусственный интеллект как программный продукт, а то, как работают такие сложные системы", – сказал Орешкин на сессии Открытого диалога "Дальний Восток: там, где технологии России встречаются с рынками и решениями АТР" в рамках ВЭФ. Он пояснил, что речь идет о сложных системах, где ИИ решает задачи и принимает конкретные решения, а люди осуществляют только выборочный контроль. "Регулирования таких систем сейчас отсутствует. В норме и в праве принятие решений такими системами не урегулировано", - сказал он. "На Дальнем Востоке в каких-то конкретных вопросах, которые не несут рисков, это можно попробовать: ввести аккуратно в этот особый правовой режим статус таких решений и посмотреть, как это будет происходить. И именно здесь можно будет добиваться максимального результата. Именно в этом идея особого правового режима", - объяснил Орешкин. Президент России Владимир Путин, выступая в четверг на пленарной сессии ВЭФ, сообщил, что особый правовой режим, который поможет быстро и беспрепятственно обкатывать новые технологии, заработает с 1 января 2027 года на Дальнем Востоке. Этот регион, по словам Орешкина, был выбран в качестве экспериментальной площадки из-за высоких потребностей в развитии таких сложных систем с учетом огромной территории, большого количества городов и сложной транспортной сети. "Решение большого количества задач развития, определенные эксперименты и новаторства – это то, что должно появляться именно здесь", – сказал он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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технологии, россия, дальний восток, владивосток, максим орешкин, владимир путин, вэф, атр
Технологии, РОССИЯ, Дальний Восток, Владивосток, Максим Орешкин, Владимир Путин, ВЭФ, АТР
13:44 04.09.2026 (обновлено: 13:51 04.09.2026)
 
Орешкин объяснил суть особого правового режима для ИИ на Дальнем Востоке

Орешкин: особый правовой режим позволит проверить, как ИИ будет принимать решения

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Особый правовой режим для новых технологий, который заработает на Дальнем Востоке с 1 января 2027 года, позволит проверить, как сложные системы с искусственным интеллектом будут принимать решения в реальных сферах, которые не несут рисков, рассказал заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.
"Когда мы говорим о регулировании, мы должны понимать, что регулировать мы будет не просто искусственный интеллект как программный продукт, а то, как работают такие сложные системы", – сказал Орешкин на сессии Открытого диалога "Дальний Восток: там, где технологии России встречаются с рынками и решениями АТР" в рамках ВЭФ.
Он пояснил, что речь идет о сложных системах, где ИИ решает задачи и принимает конкретные решения, а люди осуществляют только выборочный контроль. "Регулирования таких систем сейчас отсутствует. В норме и в праве принятие решений такими системами не урегулировано", - сказал он.
"На Дальнем Востоке в каких-то конкретных вопросах, которые не несут рисков, это можно попробовать: ввести аккуратно в этот особый правовой режим статус таких решений и посмотреть, как это будет происходить. И именно здесь можно будет добиваться максимального результата. Именно в этом идея особого правового режима", - объяснил Орешкин.
Президент России Владимир Путин, выступая в четверг на пленарной сессии ВЭФ, сообщил, что особый правовой режим, который поможет быстро и беспрепятственно обкатывать новые технологии, заработает с 1 января 2027 года на Дальнем Востоке.
Этот регион, по словам Орешкина, был выбран в качестве экспериментальной площадки из-за высоких потребностей в развитии таких сложных систем с учетом огромной территории, большого количества городов и сложной транспортной сети.
"Решение большого количества задач развития, определенные эксперименты и новаторства – это то, что должно появляться именно здесь", – сказал он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ТехнологииРОССИЯДальний ВостокВладивостокМаксим ОрешкинВладимир ПутинВЭФАТР
 
 
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