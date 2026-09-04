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Средний возраст безработных в России в июле составил 36,2 года - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Средний возраст безработных в России в июле составил 36,2 года
Средний возраст безработных в России в июле составил 36,2 года - 04.09.2026, ПРАЙМ
Средний возраст безработных в России в июле составил 36,2 года
Средний возраст безработных в России в июле 2026 года составил 36,2 года против 38 лет годом ранее, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T02:17+0300
2026-09-04T02:17+0300
россия
росстат
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Средний возраст безработных в России в июле 2026 года составил 36,2 года против 38 лет годом ранее, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости. Россияне в июле этого года в среднем искали работу 5,1 месяца, при этом у женщин продолжительность поиска составила 5,6 месяца, у мужчин - 4,4 месяца. Из 1,7 миллиона безработных 1,1 миллиона составляют городские жители, 0,6 миллиона - сельские. Уровень безработицы среди сельских жителей (3,6%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (1,9%). Более четверти безработных (27,2%) искали работу через органы службы занятости населения, 64,4% обращались к друзьям, родственникам и знакомым. По данным Росстата, безработица в России в июле остается вблизи исторических минимумов - 2,3%.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
россия, росстат
РОССИЯ, Росстат
02:17 04.09.2026
 
Средний возраст безработных в России в июле составил 36,2 года

Росстат: средний возраст безработных в России в июле составил 36,2 года

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Средний возраст безработных в России в июле 2026 года составил 36,2 года против 38 лет годом ранее, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости.
Россияне в июле этого года в среднем искали работу 5,1 месяца, при этом у женщин продолжительность поиска составила 5,6 месяца, у мужчин - 4,4 месяца.
Из 1,7 миллиона безработных 1,1 миллиона составляют городские жители, 0,6 миллиона - сельские. Уровень безработицы среди сельских жителей (3,6%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (1,9%).
Более четверти безработных (27,2%) искали работу через органы службы занятости населения, 64,4% обращались к друзьям, родственникам и знакомым.
По данным Росстата, безработица в России в июле остается вблизи исторических минимумов - 2,3%.
 
РОССИЯРосстат
 
 
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