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Средний возраст безработных в России в июле составил 36,2 года

Средний возраст безработных в России в июле составил 36,2 года - 04.09.2026, ПРАЙМ

Средний возраст безработных в России в июле составил 36,2 года

Средний возраст безработных в России в июле 2026 года составил 36,2 года против 38 лет годом ранее, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T02:17+0300

2026-09-04T02:17+0300

2026-09-04T02:17+0300

россия

росстат

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Средний возраст безработных в России в июле 2026 года составил 36,2 года против 38 лет годом ранее, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости. Россияне в июле этого года в среднем искали работу 5,1 месяца, при этом у женщин продолжительность поиска составила 5,6 месяца, у мужчин - 4,4 месяца. Из 1,7 миллиона безработных 1,1 миллиона составляют городские жители, 0,6 миллиона - сельские. Уровень безработицы среди сельских жителей (3,6%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (1,9%). Более четверти безработных (27,2%) искали работу через органы службы занятости населения, 64,4% обращались к друзьям, родственникам и знакомым. По данным Росстата, безработица в России в июле остается вблизи исторических минимумов - 2,3%.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, росстат