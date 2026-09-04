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ВТБ обжаловал отказ привлечь к ответственности экс-главу "Трансаэро" - 04.09.2026, ПРАЙМ
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ВТБ обжаловал отказ привлечь к ответственности экс-главу "Трансаэро"
ВТБ обжаловал отказ привлечь к ответственности экс-главу "Трансаэро" - 04.09.2026, ПРАЙМ
ВТБ обжаловал отказ привлечь к ответственности экс-главу "Трансаэро"
ВТБ, один из кредиторов "Трансаэро", обжаловал отказ арбитражных судов двух инстанций привлечь к субсидиарной ответственности по долгам этой обанкротившейся... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T17:35+0300
2026-09-04T17:35+0300
бизнес
санкт-петербург
ленинградская область
трансаэро
аэрофлот
втб
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МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. ВТБ, один из кредиторов "Трансаэро", обжаловал отказ арбитражных судов двух инстанций привлечь к субсидиарной ответственности по долгам этой обанкротившейся авиакомпании ее бывшего гендиректора Дмитрия Сапрыкина, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Кассационная жалоба ВТБ поступила в арбитражный суд Северо-Западного округа, дата ее рассмотрения пока не назначена. Сапрыкин до прихода в "Трансаэро" занимал должность заместителя генерального директора "Аэрофлота" по правовым и имущественным вопросам. Совет директоров "Трансаэро" принял решение о назначении Сапрыкина гендиректором в начале сентября 2015 года, после объявления о плане санации проблемного перевозчика "Аэрофлотом". Однако этот план сорвался, и уже в конце октября "Трансаэро" заявила о том, что ее совет директоров освободил Сапрыкина от должности. Привлечь экс-руководителя к субсидиарной ответственности попросил в 2019 году конкурсный управляющий "Трансаэро" Алексей Белокопыт. В вину Сапрыкину управляющий поставил массовые необоснованные, по его мнению, отмены рейсов, отмену продаж билетов, ряд сделок, в том числе по получению займов от "Аэрофлота", непроведение мероприятий по сокращению персонала и т.п. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в январе этого года заявление Белокопыта отклонил. По его мнению, управляющий не доказал, что действия и сделки Сапрыкина причинили вред кредиторам и стали причиной банкротства. С этими выводами затем согласилась апелляционная инстанция. К субсидиарной ответственности по долгам "Трансаэро" оказался привлечен только другой бывший гендиректор – Александр Бурдин, который заочно обвиняется в невыплате зарплаты, растрате и злоупотреблении. Аналогичное требование ВТБ и Белокопыта к совладельцам и топ-менеджерам авиакомпании – супругам Ольге и Александре Плешаковым, Татьяне Анодиной и бывшему главбуху Андрею Ковалеву – суды отклонили. По результатам назначенной судом экспертизы эксперты пришли к выводу, что объективной причиной банкротства "Трансаэро" стал финансово-экономический кризис 2014 года, приведший к ослаблению курса рубля, росту цен на авиатопливо и лизинговых платежей, снижению платежеспособности населения и объемов рынка международных перевозок. "Трансаэро" перестала летать в 2015 году, в сентябре 2017 года суд признал ее банкротом. В материалах суда говорится, что обязательства авиакомпании почти в 144 раза превышали стоимость ее реальных активов. До краха "Трансаэро" занимала второе место в РФ по пассажирообороту.
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192
40
192
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4.7
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бизнес, санкт-петербург, ленинградская область, трансаэро, аэрофлот, втб
Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ленинградская область, Трансаэро, Аэрофлот, ВТБ
17:35 04.09.2026
 
ВТБ обжаловал отказ привлечь к ответственности экс-главу "Трансаэро"

ВТБ обжаловал отказ привлечь к ответственности экс-главу "Трансаэро" Сапрыкина

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МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. ВТБ, один из кредиторов "Трансаэро", обжаловал отказ арбитражных судов двух инстанций привлечь к субсидиарной ответственности по долгам этой обанкротившейся авиакомпании ее бывшего гендиректора Дмитрия Сапрыкина, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Кассационная жалоба ВТБ поступила в арбитражный суд Северо-Западного округа, дата ее рассмотрения пока не назначена.
Сапрыкин до прихода в "Трансаэро" занимал должность заместителя генерального директора "Аэрофлота" по правовым и имущественным вопросам.
Совет директоров "Трансаэро" принял решение о назначении Сапрыкина гендиректором в начале сентября 2015 года, после объявления о плане санации проблемного перевозчика "Аэрофлотом". Однако этот план сорвался, и уже в конце октября "Трансаэро" заявила о том, что ее совет директоров освободил Сапрыкина от должности.
Привлечь экс-руководителя к субсидиарной ответственности попросил в 2019 году конкурсный управляющий "Трансаэро" Алексей Белокопыт. В вину Сапрыкину управляющий поставил массовые необоснованные, по его мнению, отмены рейсов, отмену продаж билетов, ряд сделок, в том числе по получению займов от "Аэрофлота", непроведение мероприятий по сокращению персонала и т.п.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в январе этого года заявление Белокопыта отклонил. По его мнению, управляющий не доказал, что действия и сделки Сапрыкина причинили вред кредиторам и стали причиной банкротства. С этими выводами затем согласилась апелляционная инстанция.
К субсидиарной ответственности по долгам "Трансаэро" оказался привлечен только другой бывший гендиректор – Александр Бурдин, который заочно обвиняется в невыплате зарплаты, растрате и злоупотреблении. Аналогичное требование ВТБ и Белокопыта к совладельцам и топ-менеджерам авиакомпании – супругам Ольге и Александре Плешаковым, Татьяне Анодиной и бывшему главбуху Андрею Ковалеву – суды отклонили.
По результатам назначенной судом экспертизы эксперты пришли к выводу, что объективной причиной банкротства "Трансаэро" стал финансово-экономический кризис 2014 года, приведший к ослаблению курса рубля, росту цен на авиатопливо и лизинговых платежей, снижению платежеспособности населения и объемов рынка международных перевозок.
"Трансаэро" перестала летать в 2015 году, в сентябре 2017 года суд признал ее банкротом. В материалах суда говорится, что обязательства авиакомпании почти в 144 раза превышали стоимость ее реальных активов. До краха "Трансаэро" занимала второе место в РФ по пассажирообороту.
 
БизнесСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЛенинградская областьТрансаэроАэрофлотВТБ
 
 
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