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Выработка электроэнергии "Т Плюс" в первом полугодии выросла на 2,5%

Выработка электроэнергии "Т Плюс" в первом полугодии выросла на 2,5% - 04.09.2026, ПРАЙМ

Выработка электроэнергии "Т Плюс" в первом полугодии выросла на 2,5%

Выработка электроэнергии "Т Плюс" в первом полугодии 2026 года увеличилась на 2,5%, заявил журналистам гендиректор компании Павел Сниккарс в кулуарах Восточного | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T11:15+0300

2026-09-04T11:15+0300

2026-09-04T11:15+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии "Т Плюс" в первом полугодии 2026 года увеличилась на 2,5%, заявил журналистам гендиректор компании Павел Сниккарс в кулуарах Восточного экономического форума. "В первом полугодии 2026 года объем выработанной электроэнергии был на 2,5% выше, чем за шесть месяцев прошлого года, из-за более низкой температуры воздуха", - сказал он. "Т Плюс" работает в 16 субъектах РФ в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Под ее управлением находятся 52 электростанции и более 500 котельных. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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