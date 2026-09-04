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Выработка электроэнергии "Т Плюс" в первом полугодии выросла на 2,5%
Выработка электроэнергии "Т Плюс" в первом полугодии выросла на 2,5% - 04.09.2026, ПРАЙМ
Выработка электроэнергии "Т Плюс" в первом полугодии выросла на 2,5%
Выработка электроэнергии "Т Плюс" в первом полугодии 2026 года увеличилась на 2,5%, заявил журналистам гендиректор компании Павел Сниккарс в кулуарах Восточного | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T11:15+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии "Т Плюс" в первом полугодии 2026 года увеличилась на 2,5%, заявил журналистам гендиректор компании Павел Сниккарс в кулуарах Восточного экономического форума.
"В первом полугодии 2026 года объем выработанной электроэнергии был на 2,5% выше, чем за шесть месяцев прошлого года, из-за более низкой температуры воздуха", - сказал он.
"Т Плюс" работает в 16 субъектах РФ в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Под ее управлением находятся 52 электростанции и более 500 котельных.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РОССИЯ, Владивосток, Т Плюс, ВЭФ
Выработка электроэнергии "Т Плюс" в первом полугодии выросла на 2,5%
Сниккарс: выработка электроэнергии "Т Плюс" в первом полугодии выросла на 2,5%
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии "Т Плюс" в первом полугодии 2026 года увеличилась на 2,5%, заявил журналистам гендиректор компании Павел Сниккарс в кулуарах Восточного экономического форума.
"В первом полугодии 2026 года объем выработанной электроэнергии был на 2,5% выше, чем за шесть месяцев прошлого года, из-за более низкой температуры воздуха", - сказал он.
"Т Плюс" работает в 16 субъектах РФ в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Под ее управлением находятся 52 электростанции и более 500 котельных.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.