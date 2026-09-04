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Wildberries запустила первые партнерские пункты приема товаров - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Wildberries запустила первые партнерские пункты приема товаров
Wildberries запустила первые партнерские пункты приема товаров - 04.09.2026, ПРАЙМ
Wildberries запустила первые партнерские пункты приема товаров
Wildberries запустила первые партнерские пункты приема товаров - они заработали в Центральном, Южном и Сибирском округах, сообщила компания. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T10:29+0300
2026-09-04T10:29+0300
бизнес
александр новак
владимир путин
wildberries
всу
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Wildberries запустила первые партнерские пункты приема товаров - они заработали в Центральном, Южном и Сибирском округах, сообщила компания. "Wildberries (входит в Группу РВБ) открыла первые партнерские пункты приема (ППТ) для обработки товаров продавцов. Они уже начали работать в Центральном, Южном и Сибирском федеральных округах", - говорится в сообщении. В компании также добавили, что максимальный объем обработанных товаров на одном из тестовых ППТ уже составил более 10 тысяч единиц. Как пояснили в пресс-службе маркетплейса, если продавец работает по модели продаж FBW (продажи со склада Wildberries), то партнерский пункт принимает его товары для дальнейшей отправки на логистические объекты компании. При модели FBS (продажи со склада продавца) ППТ становится промежуточным пунктом: продавец привозит туда товар, а уже оттуда он отправляется напрямую к клиенту в пункт выдачи заказов. Также пункты приема товаров используются для временного хранения возвратов продавцов. Отмечается, что владелец такого пункта будет получать вознаграждение за каждую принятую коробку так же, как и в пункте выдачи заказов. Более того, если возвраты продавцов будут находиться в центре обработки товаров более трех дней, компания также произведет доплату за временное хранение. Сейчас Wildberries продолжает принимать и рассматривать заявки на открытие партнерских пунктов из всех регионов России. Для открытия такого пункта подойдет помещение площадью не менее 100 квадратных метров с удобным подъездом, просторной парковкой и необходимым оборудованием. В последнее время атакам украинских БПЛА подвергся целый ряд логистических центров компании. Маркетплейс реализует инициативы по поддержке пострадавших предпринимателей. Кроме того, проработать меры поддержки для них поручил вице-премьер РФ Александр Новак. А президент России Владимир Путин накануне заявил, что поврежденные при атаках ВСУ логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе с помощью государства.
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бизнес, александр новак, владимир путин, wildberries, всу
Бизнес, Александр Новак, Владимир Путин, Wildberries, ВСУ
10:29 04.09.2026
 
Wildberries запустила первые партнерские пункты приема товаров

Wildberries запустила первые партнерские пункты приема товаров

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Wildberries запустила первые партнерские пункты приема товаров - они заработали в Центральном, Южном и Сибирском округах, сообщила компания.
"Wildberries (входит в Группу РВБ) открыла первые партнерские пункты приема (ППТ) для обработки товаров продавцов. Они уже начали работать в Центральном, Южном и Сибирском федеральных округах", - говорится в сообщении.
В компании также добавили, что максимальный объем обработанных товаров на одном из тестовых ППТ уже составил более 10 тысяч единиц.
Как пояснили в пресс-службе маркетплейса, если продавец работает по модели продаж FBW (продажи со склада Wildberries), то партнерский пункт принимает его товары для дальнейшей отправки на логистические объекты компании. При модели FBS (продажи со склада продавца) ППТ становится промежуточным пунктом: продавец привозит туда товар, а уже оттуда он отправляется напрямую к клиенту в пункт выдачи заказов. Также пункты приема товаров используются для временного хранения возвратов продавцов.
Отмечается, что владелец такого пункта будет получать вознаграждение за каждую принятую коробку так же, как и в пункте выдачи заказов. Более того, если возвраты продавцов будут находиться в центре обработки товаров более трех дней, компания также произведет доплату за временное хранение.
Сейчас Wildberries продолжает принимать и рассматривать заявки на открытие партнерских пунктов из всех регионов России. Для открытия такого пункта подойдет помещение площадью не менее 100 квадратных метров с удобным подъездом, просторной парковкой и необходимым оборудованием.
В последнее время атакам украинских БПЛА подвергся целый ряд логистических центров компании. Маркетплейс реализует инициативы по поддержке пострадавших предпринимателей. Кроме того, проработать меры поддержки для них поручил вице-премьер РФ Александр Новак. А президент России Владимир Путин накануне заявил, что поврежденные при атаках ВСУ логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе с помощью государства.
 
БизнесАлександр НовакВладимир ПутинWildberriesВСУ
 
 
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