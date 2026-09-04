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Якутия заключила на ВЭФ соглашения почти на 180 миллиардов рублей
Якутия заключила на ВЭФ соглашения почти на 180 миллиардов рублей - 04.09.2026, ПРАЙМ
Якутия заключила на ВЭФ соглашения почти на 180 миллиардов рублей
Почти 30 соглашений на сумму свыше 180 миллиардов рублей подписали власти Якутии на Восточном экономическом форуме, сообщила пресс-служба главы и правительства... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T15:07+0300
2026-09-04T15:07+0300
2026-09-04T15:46+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Почти 30 соглашений на сумму свыше 180 миллиардов рублей подписали власти Якутии на Восточном экономическом форуме, сообщила пресс-служба главы и правительства республики. "В рамках Восточного экономического форума в 2026 году Якутия подписала 28 соглашений на общую сумму свыше 180 миллиардов рублей. Они направлены на улучшение качества жизни якутян, создание новых рабочих мест, развитие социальных объектов и инфраструктуры", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, ключевым проектом стал международный транспортный коридор "Мохэ – Найба – Магадан". Он сформирует новый меридиональный маршрут, связывающий страны АТР и Юго-Восточной Азии с Трансарктическим транспортным коридором. В рамках договоренностей предусмотрено создание глубоководного грузового терминала Найба и определен план действий с Магаданской областью по первому этапу строительства железной дороги "Нижний Бестях – Магадан". Второе направление охватывает промышленность и энергетику. Республика расширяет сотрудничество с АО "Полиметалл" по добыче руд на месторождении Агылки, что создаст более тысячи рабочих мест. Для решения проблемы высокой стоимости энергии в Арктике запускается пилотный проект малой угольной генерации в Усть-Янском районе на базе Куларского месторождения. Третьим ключевым направлением стало качество жизни и науки. Как уточняет правительство региона, на ВЭФ было подписано соглашение со Сбером о проектах энергоэффективности. Также подписан договор о создании отделения Дальневосточного природно-климатического центра ДВО РАН для защиты инфраструктуры от деградации мерзлоты. Кроме того, совместно с Университетом Цинхуа будет запущен второй поток обучения управленческих кадров в биомедицине и биотехнологиях. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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ЯКУТИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЭФ, ВЭФ-2026
Якутия заключила на ВЭФ соглашения почти на 180 миллиардов рублей
Власти Якутии подписали на ВЭФ 28 соглашений на сумму свыше 180 миллиардов рублей
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Почти 30 соглашений на сумму свыше 180 миллиардов рублей подписали власти Якутии на Восточном экономическом форуме, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.
"В рамках Восточного экономического форума в 2026 году Якутия подписала 28 соглашений на общую сумму свыше 180 миллиардов рублей. Они направлены на улучшение качества жизни якутян, создание новых рабочих мест, развитие социальных объектов и инфраструктуры", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, ключевым проектом стал международный транспортный коридор "Мохэ – Найба – Магадан". Он сформирует новый меридиональный маршрут, связывающий страны АТР и Юго-Восточной Азии с Трансарктическим транспортным коридором. В рамках договоренностей предусмотрено создание глубоководного грузового терминала Найба и определен план действий с Магаданской областью по первому этапу строительства железной дороги "Нижний Бестях – Магадан".
Второе направление охватывает промышленность и энергетику. Республика расширяет сотрудничество с АО "Полиметалл" по добыче руд на месторождении Агылки, что создаст более тысячи рабочих мест. Для решения проблемы высокой стоимости энергии в Арктике запускается пилотный проект малой угольной генерации в Усть-Янском районе на базе Куларского месторождения.
Третьим ключевым направлением стало качество жизни и науки. Как уточняет правительство региона, на ВЭФ было подписано соглашение со Сбером о проектах энергоэффективности. Также подписан договор о создании отделения Дальневосточного природно-климатического центра ДВО РАН для защиты инфраструктуры от деградации мерзлоты. Кроме того, совместно с Университетом Цинхуа будет запущен второй поток обучения управленческих кадров в биомедицине и биотехнологиях.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.