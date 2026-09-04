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Курс юаня за неделю упал на 12 копеек
Курс юаня за неделю упал на 12 копеек - 04.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня за неделю упал на 12 копеек
Рубль по итогам торгов пятницы и за неделю вырос по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,78 рубля, следует из данных Московской... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T19:25+0300
2026-09-04T19:25+0300
2026-09-04T19:25+0300
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и за неделю вырос по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,78 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 12 копеек и составил 12,78 рубля. Юань за рабочую неделю упал также на 12 копеек, диапазон колебаний составил 12,73-13,01 рубля.
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рынок, юань, рубль, торги, мосбиржа
Рынок, юань, рубль, Торги, Мосбиржа
Курс юаня за неделю упал на 12 копеек
Курс юаня на Мосбирже за неделю упал на 12 копеек и составил 12,78 рубля
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и за неделю вырос по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,78 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 12 копеек и составил 12,78 рубля.
Юань за рабочую неделю упал также на 12 копеек, диапазон колебаний составил 12,73-13,01 рубля.