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Юрист рассказала, как мошенники обманывают москвичей накануне Дня города
Юрист рассказала, как мошенники обманывают москвичей накануне Дня города - 04.09.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказала, как мошенники обманывают москвичей накануне Дня города
Мошенники в преддверии Дня города рассылают сообщения о фейковых выплатах и выигрышах в лотерее, а также используют дипфейки с чиновниками, рассказала РИА... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T09:58+0300
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Мошенники в преддверии Дня города рассылают сообщения о фейковых выплатах и выигрышах в лотерее, а также используют дипфейки с чиновниками, рассказала РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России и МГЮА имени Кутафина Надия Самарханова. "Гражданам приходят смс или сообщения в мессенджерах о положенных компенсациях, социальных сертификатах или выигрышах в городской лотерее", - сказала она. По словам юриста, мошенники просят жертв для получения выплат или выигрыша в лотерее перейти по ссылке, внешне копирующей портал "Госуслуги" или сайт местной администрации, и ввести данные банковской карты. Кроме того, злоумышленники могут звонить, подменяя номера и притворяясь чиновниками, а также создавать дипфейки и от имени известных городских персон рекламировать несуществующие акции, отметила юрист. "Цель мошенников - ввести человека в стресс, выманить коды из смс или заставить перевести деньги на "безопасный счет", - заключила Самарханова. В 2026 году День города в столице отметят 5 и 6 сентября. Москве исполнится 879 лет.
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общество , москва, ассоциация юристов россии
Общество , МОСКВА, Ассоциация юристов России
Юрист рассказала, как мошенники обманывают москвичей накануне Дня города
Мошенники в преддверии Дня города рассылают сообщения о фейковых выплатах и выигрышах
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Мошенники в преддверии Дня города рассылают сообщения о фейковых выплатах и выигрышах в лотерее, а также используют дипфейки с чиновниками, рассказала РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России и МГЮА имени Кутафина Надия Самарханова.
"Гражданам приходят смс или сообщения в мессенджерах о положенных компенсациях, социальных сертификатах или выигрышах в городской лотерее", - сказала она.
По словам юриста, мошенники просят жертв для получения выплат или выигрыша в лотерее перейти по ссылке, внешне копирующей портал "Госуслуги" или сайт местной администрации, и ввести данные банковской карты.
Кроме того, злоумышленники могут звонить, подменяя номера и притворяясь чиновниками, а также создавать дипфейки и от имени известных городских персон рекламировать несуществующие акции, отметила юрист.
"Цель мошенников - ввести человека в стресс, выманить коды из смс или заставить перевести деньги на "безопасный счет", - заключила Самарханова.
В 2026 году День города в столице отметят 5 и 6 сентября. Москве
исполнится 879 лет.