https://1prime.ru/20260904/yurist-873021398.html

Юрист рассказала, как мошенники обманывают москвичей накануне Дня города

Юрист рассказала, как мошенники обманывают москвичей накануне Дня города - 04.09.2026, ПРАЙМ

Юрист рассказала, как мошенники обманывают москвичей накануне Дня города

Мошенники в преддверии Дня города рассылают сообщения о фейковых выплатах и выигрышах в лотерее, а также используют дипфейки с чиновниками, рассказала РИА... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T09:58+0300

2026-09-04T09:58+0300

2026-09-04T09:58+0300

общество

москва

ассоциация юристов россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859869891_0:177:3013:1871_1920x0_80_0_0_0daa0127b42c39ea6cfaa29e8c396d19.jpg

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Мошенники в преддверии Дня города рассылают сообщения о фейковых выплатах и выигрышах в лотерее, а также используют дипфейки с чиновниками, рассказала РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России и МГЮА имени Кутафина Надия Самарханова. "Гражданам приходят смс или сообщения в мессенджерах о положенных компенсациях, социальных сертификатах или выигрышах в городской лотерее", - сказала она. По словам юриста, мошенники просят жертв для получения выплат или выигрыша в лотерее перейти по ссылке, внешне копирующей портал "Госуслуги" или сайт местной администрации, и ввести данные банковской карты. Кроме того, злоумышленники могут звонить, подменяя номера и притворяясь чиновниками, а также создавать дипфейки и от имени известных городских персон рекламировать несуществующие акции, отметила юрист. "Цель мошенников - ввести человека в стресс, выманить коды из смс или заставить перевести деньги на "безопасный счет", - заключила Самарханова. В 2026 году День города в столице отметят 5 и 6 сентября. Москве исполнится 879 лет.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , москва, ассоциация юристов россии