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Кобяков: задачи на Дальнем Востоке сложно решить без надежного фундамента

Кобяков: задачи на Дальнем Востоке сложно решить без надежного фундамента - 04.09.2026, ПРАЙМ

Кобяков: задачи на Дальнем Востоке сложно решить без надежного фундамента

Задачи на Дальнем Востоке сложно решить без надежного экономического фундамента, нужно регулирование инфляции издержек, адекватные бюджетные планы, заявил... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T09:44+0300

2026-09-04T09:44+0300

2026-09-04T09:44+0300

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мировая экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Задачи на Дальнем Востоке сложно решить без надежного экономического фундамента, нужно регулирование инфляции издержек, адекватные бюджетные планы, заявил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков. По словам советника президента, важнейшая социально-экономическая задача государства сегодня напрямую связана с развитием Дальнего Востока как территории опережающего развития. Он отметил, что приоритетом власти является политика народоприумножения, а не только народосбережения, как особо подчеркнул президент. "Все обозначенные задачи решить сложно без надежного экономического фундамента. А этим фундаментом является, как правило, настроенная бюджетная и денежная кредитная политика. Я бы хотел подчеркнуть, настроенная, что, в свою очередь, требует от правительства вести борьбу с инфляцией, в первую очередь, издержек", - сказал Кобяков на пресс-брифинге по итогам форума. Он подчеркнул, что со стороны правительства это первоочередная задача, и инфляцию можно сдержать и нужно регулировать. "Требуются адекватные, прежде всего региональные, бюджетные планы… Нужна правильная настройка налоговой системы, которая обязана помогать развитию, но не давить производство. И, конечно, требуются грамотные управления денежными потоками, теми инвестиционными ресурсами, которые есть у страны, людей, компаний", - добавил Кобяков. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, мировая экономика, дальний восток, владивосток, вэф