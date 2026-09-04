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Запрягаев рассказал о преимуществах освоения Большой Уссурийской территории - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Запрягаев рассказал о преимуществах освоения Большой Уссурийской территории
Запрягаев рассказал о преимуществах освоения Большой Уссурийской территории - 04.09.2026, ПРАЙМ
Запрягаев рассказал о преимуществах освоения Большой Уссурийской территории
Сложность освоения территории на острове Большой Уссурийский дает и основные конкурентные преимущества инвесторам, которые первыми захотят ее развивать, сообщил | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T01:56+0300
2026-09-04T01:56+0300
россия
бизнес
китай
амур
дальний восток
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Сложность освоения территории на острове Большой Уссурийский дает и основные конкурентные преимущества инвесторам, которые первыми захотят ее развивать, сообщил генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" Николай Запрягаев. Он рассказал в ходе сессии ВЭФ "Большой Уссурийский: остров дружбы, мира и процветания", что на острове строится современный пункт пропуска, развиваются туристические проекты: разместится туристический парк, будут построены три глэмпинга, также единый транспортно-логистический комплекс, а запуск международной территории опережающего развития даст особые льготы иностранным инвесторам. "Но главная преференция "Большого Уссурийского" для инвестора - она вообще не налоговая, точно абсолютно. Сейчас кто первый возьмет на себя этот вызов, а этот вызов он, собственно, говорит о том, что гидрология есть, нужно будет насыпь делать также. Но, тем не менее, сложность этой территории - это и конкурентные преимущества. Потому что, кто зайдет после открытия погранперехода, извините - место занято уже: выбирайте другое местечко для того, чтобы построить там либо глэмпинг, либо какой-то другой инвестиционный объект. По сути, кто первый ход сделал, тот и выиграл", - сказал Запрягаев. По его словам, Большой Уссурийский - территория "реально уникальная, но непростая", и работа ведется так, "чтобы правильные инвесторы пришли в правильное место". Он напомнил о "невероятном всплеске" туристов из Китая на Дальний Восток после введения безвизового режима: турпоток вырос в пять раз с 2022 года, превысив среднероссийские показатели, отметил потенциальный грузооборот погранперехода в 1,6 миллиона тонн, что потребует и строительства таможенных складов для быстрой операции с грузами. Гендиректор КРДВ также поделился мнением о том, каким будет остров Большой Уссурийский через пять лет. "Это будет не максимально застроенный остров, но это будет максимально эффективный и работающий остров, который придаст импульс развитию не только самой территории, но и всей Хабаровской агломерации", - отметил Запрягаев. Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Площадь российской части острова 174 квадратных километра. Там в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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россия, бизнес, китай, амур, дальний восток, вэф
РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, Амур, Дальний Восток, ВЭФ
01:56 04.09.2026
 
Запрягаев рассказал о преимуществах освоения Большой Уссурийской территории

Запрягаев: сложность освоения на Большом Уссурийском дает конкурентные преимущества

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Сложность освоения территории на острове Большой Уссурийский дает и основные конкурентные преимущества инвесторам, которые первыми захотят ее развивать, сообщил генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" Николай Запрягаев.
Он рассказал в ходе сессии ВЭФ "Большой Уссурийский: остров дружбы, мира и процветания", что на острове строится современный пункт пропуска, развиваются туристические проекты: разместится туристический парк, будут построены три глэмпинга, также единый транспортно-логистический комплекс, а запуск международной территории опережающего развития даст особые льготы иностранным инвесторам.
"Но главная преференция "Большого Уссурийского" для инвестора - она вообще не налоговая, точно абсолютно. Сейчас кто первый возьмет на себя этот вызов, а этот вызов он, собственно, говорит о том, что гидрология есть, нужно будет насыпь делать также. Но, тем не менее, сложность этой территории - это и конкурентные преимущества. Потому что, кто зайдет после открытия погранперехода, извините - место занято уже: выбирайте другое местечко для того, чтобы построить там либо глэмпинг, либо какой-то другой инвестиционный объект. По сути, кто первый ход сделал, тот и выиграл", - сказал Запрягаев.
По его словам, Большой Уссурийский - территория "реально уникальная, но непростая", и работа ведется так, "чтобы правильные инвесторы пришли в правильное место".
Он напомнил о "невероятном всплеске" туристов из Китая на Дальний Восток после введения безвизового режима: турпоток вырос в пять раз с 2022 года, превысив среднероссийские показатели, отметил потенциальный грузооборот погранперехода в 1,6 миллиона тонн, что потребует и строительства таможенных складов для быстрой операции с грузами.
Гендиректор КРДВ также поделился мнением о том, каким будет остров Большой Уссурийский через пять лет.
"Это будет не максимально застроенный остров, но это будет максимально эффективный и работающий остров, который придаст импульс развитию не только самой территории, но и всей Хабаровской агломерации", - отметил Запрягаев.
Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Площадь российской части острова 174 квадратных километра. Там в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯБизнесКИТАЙАмурДальний ВостокВЭФ
 
 
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