https://1prime.ru/20260904/zaprjagaev-873011406.html

Запрягаев рассказал о преимуществах освоения Большой Уссурийской территории

Запрягаев рассказал о преимуществах освоения Большой Уссурийской территории - 04.09.2026, ПРАЙМ

Запрягаев рассказал о преимуществах освоения Большой Уссурийской территории

Сложность освоения территории на острове Большой Уссурийский дает и основные конкурентные преимущества инвесторам, которые первыми захотят ее развивать, сообщил | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T01:56+0300

2026-09-04T01:56+0300

2026-09-04T01:56+0300

россия

бизнес

китай

амур

дальний восток

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873011406.jpg?1788476212

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Сложность освоения территории на острове Большой Уссурийский дает и основные конкурентные преимущества инвесторам, которые первыми захотят ее развивать, сообщил генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" Николай Запрягаев. Он рассказал в ходе сессии ВЭФ "Большой Уссурийский: остров дружбы, мира и процветания", что на острове строится современный пункт пропуска, развиваются туристические проекты: разместится туристический парк, будут построены три глэмпинга, также единый транспортно-логистический комплекс, а запуск международной территории опережающего развития даст особые льготы иностранным инвесторам. "Но главная преференция "Большого Уссурийского" для инвестора - она вообще не налоговая, точно абсолютно. Сейчас кто первый возьмет на себя этот вызов, а этот вызов он, собственно, говорит о том, что гидрология есть, нужно будет насыпь делать также. Но, тем не менее, сложность этой территории - это и конкурентные преимущества. Потому что, кто зайдет после открытия погранперехода, извините - место занято уже: выбирайте другое местечко для того, чтобы построить там либо глэмпинг, либо какой-то другой инвестиционный объект. По сути, кто первый ход сделал, тот и выиграл", - сказал Запрягаев. По его словам, Большой Уссурийский - территория "реально уникальная, но непростая", и работа ведется так, "чтобы правильные инвесторы пришли в правильное место". Он напомнил о "невероятном всплеске" туристов из Китая на Дальний Восток после введения безвизового режима: турпоток вырос в пять раз с 2022 года, превысив среднероссийские показатели, отметил потенциальный грузооборот погранперехода в 1,6 миллиона тонн, что потребует и строительства таможенных складов для быстрой операции с грузами. Гендиректор КРДВ также поделился мнением о том, каким будет остров Большой Уссурийский через пять лет. "Это будет не максимально застроенный остров, но это будет максимально эффективный и работающий остров, который придаст импульс развитию не только самой территории, но и всей Хабаровской агломерации", - отметил Запрягаев. Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Площадь российской части острова 174 квадратных километра. Там в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

китай

амур

дальний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, китай, амур, дальний восток, вэф