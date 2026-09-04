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Названы самые высокие средние зарплаты в России в июне
Названы самые высокие средние зарплаты в России в июне - 04.09.2026, ПРАЙМ
Названы самые высокие средние зарплаты в России в июне
Самые высокие средние зарплаты в России в июне получали сотрудники в сфере перестрахования - почти 469 тысяч рублей, следует из данных статистики, которые... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T00:47+0300
2026-09-04T00:47+0300
2026-09-04T00:47+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Самые высокие средние зарплаты в России в июне получали сотрудники в сфере перестрахования - почти 469 тысяч рублей, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости.
Больше 400 тысяч рублей в начале лета также получали управляющие фондами - 409,7 тысячи рублей.
Средние зарплаты более 300 тысяч рублей в июне также были у сотрудников холдинговых компаний (377,8 тысячи рублей) и у работников головных офисов (339,1 тысячи рублей).
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
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бизнес, россия
Названы самые высокие средние зарплаты в России в июне
Самые высокие зарплаты в России в июне получали сотрудники в сфере перестрахования
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Самые высокие средние зарплаты в России в июне получали сотрудники в сфере перестрахования - почти 469 тысяч рублей, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости.
Больше 400 тысяч рублей в начале лета также получали управляющие фондами - 409,7 тысячи рублей.
Средние зарплаты более 300 тысяч рублей в июне также были у сотрудников холдинговых компаний (377,8 тысячи рублей) и у работников головных офисов (339,1 тысячи рублей).
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.