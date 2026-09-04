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В России собрали более 110 миллионов тонн зерна

В России собрали более 110 миллионов тонн зерна - 04.09.2026, ПРАЙМ

В России собрали более 110 миллионов тонн зерна

Темпы уборочной кампании в России выше прошлогодних, уже собрано более 110 миллионов тонн зерна, что на 10,5 миллиона тонн больше, чем в прошлом году, сообщила... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T14:18+0300

2026-09-04T14:18+0300

2026-09-04T14:18+0300

сельское хозяйство

россия

оксана лут

минсельхоз

зерно

урожай

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Темпы уборочной кампании в России выше прошлогодних, уже собрано более 110 миллионов тонн зерна, что на 10,5 миллиона тонн больше, чем в прошлом году, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут. "На сегодняшний день темпы уборки показательной урожайности по основным культурам в целом по стране выше прошлогодних. Обмолочено порядка 70% площадей зерновых и зернобобовых, и собрали мы уже на сегодня более 110 миллионов тонн зерна. Это на 10,5 миллиона тонн больше, чем в прошлом году на аналогичную дату", - сказала Лут на оперштабе Минсельхоза по проведению сезонных полевых работ."В целом, ожидания у нас: погода достаточно хорошая и ждем достаточно неплохой урожай в среднем по всем культурам", - добавила она. ​

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, оксана лут, минсельхоз, зерно, урожай