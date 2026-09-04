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В России собрали более 110 миллионов тонн зерна - 04.09.2026, ПРАЙМ
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В России собрали более 110 миллионов тонн зерна
В России собрали более 110 миллионов тонн зерна - 04.09.2026, ПРАЙМ
В России собрали более 110 миллионов тонн зерна
Темпы уборочной кампании в России выше прошлогодних, уже собрано более 110 миллионов тонн зерна, что на 10,5 миллиона тонн больше, чем в прошлом году, сообщила... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T14:18+0300
2026-09-04T14:18+0300
сельское хозяйство
россия
оксана лут
минсельхоз
зерно
урожай
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Темпы уборочной кампании в России выше прошлогодних, уже собрано более 110 миллионов тонн зерна, что на 10,5 миллиона тонн больше, чем в прошлом году, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут. "На сегодняшний день темпы уборки показательной урожайности по основным культурам в целом по стране выше прошлогодних. Обмолочено порядка 70% площадей зерновых и зернобобовых, и собрали мы уже на сегодня более 110 миллионов тонн зерна. Это на 10,5 миллиона тонн больше, чем в прошлом году на аналогичную дату", - сказала Лут на оперштабе Минсельхоза по проведению сезонных полевых работ."В целом, ожидания у нас: погода достаточно хорошая и ждем достаточно неплохой урожай в среднем по всем культурам", - добавила она. ​
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сельское хозяйство, россия, оксана лут, минсельхоз, зерно, урожай
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Оксана Лут, Минсельхоз, зерно, урожай
14:18 04.09.2026
 
В России собрали более 110 миллионов тонн зерна

Лут: темпы уборочной кампании выше прошлогодних, собрали более 110 миллионов тонн зерна

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Темпы уборочной кампании в России выше прошлогодних, уже собрано более 110 миллионов тонн зерна, что на 10,5 миллиона тонн больше, чем в прошлом году, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут.
"На сегодняшний день темпы уборки показательной урожайности по основным культурам в целом по стране выше прошлогодних. Обмолочено порядка 70% площадей зерновых и зернобобовых, и собрали мы уже на сегодня более 110 миллионов тонн зерна. Это на 10,5 миллиона тонн больше, чем в прошлом году на аналогичную дату", - сказала Лут на оперштабе Минсельхоза по проведению сезонных полевых работ.
"В целом, ожидания у нас: погода достаточно хорошая и ждем достаточно неплохой урожай в среднем по всем культурам", - добавила она. ​
 
Сельское хозяйствоРОССИЯОксана ЛутМинсельхоззерноурожай
 
 
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