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В России собрали более 110 миллионов тонн зерна
В России собрали более 110 миллионов тонн зерна - 04.09.2026, ПРАЙМ
В России собрали более 110 миллионов тонн зерна
Темпы уборочной кампании в России выше прошлогодних, уже собрано более 110 миллионов тонн зерна, что на 10,5 миллиона тонн больше, чем в прошлом году, сообщила... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T14:18+0300
2026-09-04T14:18+0300
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сельское хозяйство
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Темпы уборочной кампании в России выше прошлогодних, уже собрано более 110 миллионов тонн зерна, что на 10,5 миллиона тонн больше, чем в прошлом году, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут. "На сегодняшний день темпы уборки показательной урожайности по основным культурам в целом по стране выше прошлогодних. Обмолочено порядка 70% площадей зерновых и зернобобовых, и собрали мы уже на сегодня более 110 миллионов тонн зерна. Это на 10,5 миллиона тонн больше, чем в прошлом году на аналогичную дату", - сказала Лут на оперштабе Минсельхоза по проведению сезонных полевых работ."В целом, ожидания у нас: погода достаточно хорошая и ждем достаточно неплохой урожай в среднем по всем культурам", - добавила она.
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сельское хозяйство, россия, оксана лут, минсельхоз, зерно, урожай
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Оксана Лут, Минсельхоз, зерно, урожай
В России собрали более 110 миллионов тонн зерна
Лут: темпы уборочной кампании выше прошлогодних, собрали более 110 миллионов тонн зерна