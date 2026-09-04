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Золото подешевело почти на 2% после данных о занятости в США

Золото подешевело почти на 2% после данных о занятости в США - 04.09.2026, ПРАЙМ

Золото подешевело почти на 2% после данных о занятости в США

Стоимость золота снижается почти на 2% в пятницу после публикации статистики по занятости в США, которая оказалась лучше прогнозов, следует из данных торгов и... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T16:55+0300

2026-09-04T16:55+0300

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается почти на 2% в пятницу после публикации статистики по занятости в США, которая оказалась лучше прогнозов, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 16.34 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 75,95 доллара, или на 1,65% - до 4463,95 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 2,02% - до 66,338 доллара за унцию. Безработица в США в августе ожидаемо сохранилась на уровне предшествующего месяца в 4,1%, в то время как число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло заметно сильнее прогноза - на 162 тысячи. По словам аналитиков, статистика укрепила ожидания относительно возможного повышения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) по итогам следующего заседания. "Золото переживает серьезный спад, поскольку впечатляющий рост числа занятых и в целом сильный отчет значительно увеличивают вероятность повышения ставок в сентябре, если только мы не увидим слабых данных по инфляции", - цитирует агентство Рейтер независимого трейдера металлов Тай Вона (Tai Wong). Заседание ФРС США запланировано на 15-16 сентября. По данным CME Group, около 58% аналитиков на сентябрьском заседании ждут повышения регулятором учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 3,75-4%, днем ранее такое решение прогнозировали 49% экспертов. На этом фоне драгоценные металлы также готовятся завершить неделю в минусе. С понедельника золото подешевело на 1,9%, серебро - на 2,8%.

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