Быстрые выплаты: как меняются стандарты страхования

МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. За последние несколько лет финансовые сервисы заметно изменили привычки клиентов. Переводы между счетами занимают секунды, вклад или карта оформляются онлайн, а решение по заявке на кредит приходит за несколько минут. Эти ожидания должны распространяться и на страхование: клиент смотрит уже не только на то, от каких рисков защищает полис, но и на то, как компания поведёт себя, если страховой случай произойдёт.Поэтому при выборе страховщика всё большее значение имеет практика урегулирования. Здесь стоит смотреть сразу на несколько показателей: как часто компания платит, какую долю заявленных случаев урегулирует положительно, насколько понятен процесс подачи документов и сколько времени проходит от обращения при страховом случае до получения денег.Для человека цена полиса при выборе страховки пока остаётся главным ориентиром, но сама по себе о качестве страховой защиты говорит мало. Два предложения с похожей стоимостью могут заметно различаться по условиям, исключениям и порядку урегулирования. Поэтому на первый план выходят сроки урегулирования и открытые данные о выплатах — например, первый рейтинг страховщиков, по которому можно сравнивать компании не по тарифу, а по тому, как страховая платит на практике. Такой подход помогает человеку проанализировать, как та или иная компания платит по страховым случаям в рамках ипотечного страхования жизни. Появление подобных рейтингов по другим видам страхования и другим параметрам (например, времени) даст клиентам больше объективных ориентиров при выборе полиса.От нескольких недель к нескольким минутамЕщё несколько лет назад рассмотрение страхового случая занимало около 30 календарных дней. Основное время уходило на ручную проверку документов, дополнительные запросы и последовательное согласование решения. Цифровизация меняет эту модель. Благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта стало возможным существенное сокращение сроков урегулирования. Сегодня стало возможным платить практически в режиме онлайн — в течение 5 минут. В нашей компании медианное время выплат по кредитному страхованию жизни уже составляет 3 минуты 27 секунд — от момента отправки заявления до уведомления о зачислении денег на счёт.Сократить этот путь помогла автоматизация. ИИ-агент анализирует документы, сверяет сведения через государственные информационные системы и в типовых случаях принимает положительное решение без участия специалиста. Если ситуация требует дополнительной оценки, дело передаётся сотруднику: простые случаи проходят быстрее, а эксперты разбирают те, где нужно индивидуальное рассмотрение.Важна не только скоростьОднако короткий срок рассмотрения сам по себе ещё не говорит о качестве страхового продукта. Для клиента важнее сочетание нескольких факторов: понятных условий, высокой доли выплат и возможности получить деньги без лишних действий и длительного ожидания. Особенно заметно это в ситуациях, когда выплата должна закрыть внезапную финансовую нагрузку: при временной нетрудоспособности заёмщику нужно вовремя внести очередной платёж по кредиту, а при более серьёзных событиях страховая сумма становится основной поддержкой для семьи.Прозрачность становится частью продуктаАвтоматизация влияет и на сами страховые процессы. Чтобы типовой случай можно было урегулировать автоматически, условия должны быть сформулированы чётко, а перечень необходимых документов — понятен заранее. Чем меньше действий требуется от клиента, тем проще ему воспользоваться страховой защитой тогда, когда она нужна.Полностью исключить человека из процесса невозможно и не нужно. Страховые случаи отличаются друг от друга, нестандартные обстоятельства требуют дополнительной проверки, документов или экспертной оценки. Технологии забирают рутинную часть работы и высвобождают внимание специалистов для сложных дел.В результате меняется само представление о качестве страхового сервиса: оно складывается уже не из одного показателя. Для клиента важны условия полиса, реальная практика выплат, прозрачность страховщика, удобство обращения и скорость получения денег. Сочетание этих факторов и становится новым стандартом рынка, на котором страхование оценивают заранее — по конкретным и понятным цифрам.Автор: Алёна Кацура, исполнительный директор управления клиентского опыта "СберСтрахование жизни"
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. За последние несколько лет финансовые сервисы заметно изменили привычки клиентов. Переводы между счетами занимают секунды, вклад или карта оформляются онлайн, а решение по заявке на кредит приходит за несколько минут. Эти ожидания должны распространяться и на страхование: клиент смотрит уже не только на то, от каких рисков защищает полис, но и на то, как компания поведёт себя, если страховой случай произойдёт.
Поэтому при выборе страховщика всё большее значение имеет практика урегулирования. Здесь стоит смотреть сразу на несколько показателей: как часто компания платит, какую долю заявленных случаев урегулирует положительно, насколько понятен процесс подачи документов и сколько времени проходит от обращения при страховом случае до получения денег.
Для человека цена полиса при выборе страховки пока остаётся главным ориентиром, но сама по себе о качестве страховой защиты говорит мало. Два предложения с похожей стоимостью могут заметно различаться по условиям, исключениям и порядку урегулирования.
Поэтому на первый план выходят сроки урегулирования и открытые данные о выплатах — например, первый рейтинг страховщиков, по которому можно сравнивать компании не по тарифу, а по тому, как страховая платит на практике. Такой подход помогает человеку проанализировать, как та или иная компания платит по страховым случаям в рамках ипотечного страхования жизни. Появление подобных рейтингов по другим видам страхования и другим параметрам (например, времени) даст клиентам больше объективных ориентиров при выборе полиса.
От нескольких недель к нескольким минутам
Ещё несколько лет назад рассмотрение страхового случая занимало около 30 календарных дней. Основное время уходило на ручную проверку документов, дополнительные запросы и последовательное согласование решения. Цифровизация меняет эту модель.
СберСтрахование жизни обеспечила почти треть страховых выплат в январе-июне
24 августа, 13:55
Благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта стало возможным существенное сокращение сроков урегулирования. Сегодня стало возможным платить практически в режиме онлайн — в течение 5 минут. В нашей компании медианное время выплат по кредитному страхованию жизни уже составляет 3 минуты 27 секунд — от момента отправки заявления до уведомления о зачислении денег на счёт.
Сократить этот путь помогла автоматизация. ИИ-агент анализирует документы, сверяет сведения через государственные информационные системы и в типовых случаях принимает положительное решение без участия специалиста. Если ситуация требует дополнительной оценки, дело передаётся сотруднику: простые случаи проходят быстрее, а эксперты разбирают те, где нужно индивидуальное рассмотрение.
Важна не только скорость
Однако короткий срок рассмотрения сам по себе ещё не говорит о качестве страхового продукта. Для клиента важнее сочетание нескольких факторов: понятных условий, высокой доли выплат и возможности получить деньги без лишних действий и длительного ожидания. Особенно заметно это в ситуациях, когда выплата должна закрыть внезапную финансовую нагрузку: при временной нетрудоспособности заёмщику нужно вовремя внести очередной платёж по кредиту, а при более серьёзных событиях страховая сумма становится основной поддержкой для семьи.
Прозрачность становится частью продукта
Автоматизация влияет и на сами страховые процессы. Чтобы типовой случай можно было урегулировать автоматически, условия должны быть сформулированы чётко, а перечень необходимых документов — понятен заранее. Чем меньше действий требуется от клиента, тем проще ему воспользоваться страховой защитой тогда, когда она нужна.
Полностью исключить человека из процесса невозможно и не нужно. Страховые случаи отличаются друг от друга, нестандартные обстоятельства требуют дополнительной проверки, документов или экспертной оценки. Технологии забирают рутинную часть работы и высвобождают внимание специалистов для сложных дел.
В результате меняется само представление о качестве страхового сервиса: оно складывается уже не из одного показателя. Для клиента важны условия полиса, реальная практика выплат, прозрачность страховщика, удобство обращения и скорость получения денег. Сочетание этих факторов и становится новым стандартом рынка, на котором страхование оценивают заранее — по конкретным и понятным цифрам.
Автор: Алёна Кацура, исполнительный директор управления клиентского опыта "СберСтрахование жизни"
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.