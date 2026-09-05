https://1prime.ru/20260905/katsura-873035063.html

Быстрые выплаты: как меняются стандарты страхования

Быстрые выплаты: как меняются стандарты страхования - 05.09.2026, ПРАЙМ

Быстрые выплаты: как меняются стандарты страхования

За последние несколько лет финансовые сервисы заметно изменили привычки клиентов. Переводы между счетами занимают секунды, вклад или карта оформляются онлайн, а | 05.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-05T11:01+0300

2026-09-05T11:01+0300

2026-09-05T11:01+0300

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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. За последние несколько лет финансовые сервисы заметно изменили привычки клиентов. Переводы между счетами занимают секунды, вклад или карта оформляются онлайн, а решение по заявке на кредит приходит за несколько минут. Эти ожидания должны распространяться и на страхование: клиент смотрит уже не только на то, от каких рисков защищает полис, но и на то, как компания поведёт себя, если страховой случай произойдёт.Поэтому при выборе страховщика всё большее значение имеет практика урегулирования. Здесь стоит смотреть сразу на несколько показателей: как часто компания платит, какую долю заявленных случаев урегулирует положительно, насколько понятен процесс подачи документов и сколько времени проходит от обращения при страховом случае до получения денег.Для человека цена полиса при выборе страховки пока остаётся главным ориентиром, но сама по себе о качестве страховой защиты говорит мало. Два предложения с похожей стоимостью могут заметно различаться по условиям, исключениям и порядку урегулирования. Поэтому на первый план выходят сроки урегулирования и открытые данные о выплатах — например, первый рейтинг страховщиков, по которому можно сравнивать компании не по тарифу, а по тому, как страховая платит на практике. Такой подход помогает человеку проанализировать, как та или иная компания платит по страховым случаям в рамках ипотечного страхования жизни. Появление подобных рейтингов по другим видам страхования и другим параметрам (например, времени) даст клиентам больше объективных ориентиров при выборе полиса.От нескольких недель к нескольким минутамЕщё несколько лет назад рассмотрение страхового случая занимало около 30 календарных дней. Основное время уходило на ручную проверку документов, дополнительные запросы и последовательное согласование решения. Цифровизация меняет эту модель. Благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта стало возможным существенное сокращение сроков урегулирования. Сегодня стало возможным платить практически в режиме онлайн — в течение 5 минут. В нашей компании медианное время выплат по кредитному страхованию жизни уже составляет 3 минуты 27 секунд — от момента отправки заявления до уведомления о зачислении денег на счёт.Сократить этот путь помогла автоматизация. ИИ-агент анализирует документы, сверяет сведения через государственные информационные системы и в типовых случаях принимает положительное решение без участия специалиста. Если ситуация требует дополнительной оценки, дело передаётся сотруднику: простые случаи проходят быстрее, а эксперты разбирают те, где нужно индивидуальное рассмотрение.Важна не только скоростьОднако короткий срок рассмотрения сам по себе ещё не говорит о качестве страхового продукта. Для клиента важнее сочетание нескольких факторов: понятных условий, высокой доли выплат и возможности получить деньги без лишних действий и длительного ожидания. Особенно заметно это в ситуациях, когда выплата должна закрыть внезапную финансовую нагрузку: при временной нетрудоспособности заёмщику нужно вовремя внести очередной платёж по кредиту, а при более серьёзных событиях страховая сумма становится основной поддержкой для семьи.Прозрачность становится частью продуктаАвтоматизация влияет и на сами страховые процессы. Чтобы типовой случай можно было урегулировать автоматически, условия должны быть сформулированы чётко, а перечень необходимых документов — понятен заранее. Чем меньше действий требуется от клиента, тем проще ему воспользоваться страховой защитой тогда, когда она нужна.Полностью исключить человека из процесса невозможно и не нужно. Страховые случаи отличаются друг от друга, нестандартные обстоятельства требуют дополнительной проверки, документов или экспертной оценки. Технологии забирают рутинную часть работы и высвобождают внимание специалистов для сложных дел.В результате меняется само представление о качестве страхового сервиса: оно складывается уже не из одного показателя. Для клиента важны условия полиса, реальная практика выплат, прозрачность страховщика, удобство обращения и скорость получения денег. Сочетание этих факторов и становится новым стандартом рынка, на котором страхование оценивают заранее — по конкретным и понятным цифрам.Автор: Алёна Кацура, исполнительный директор управления клиентского опыта "СберСтрахование жизни"

https://1prime.ru/20260824/sberstrakhovanie-872618906.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мнения аналитиков, сберстрахование жизни, финансы, бизнес, страхование