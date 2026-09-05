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Названы шесть ситуаций, когда досрочное погашение ипотеки невыгодно

Названы шесть ситуаций, когда досрочное погашение ипотеки невыгодно - 05.09.2026, ПРАЙМ

Названы шесть ситуаций, когда досрочное погашение ипотеки невыгодно

Досрочное погашение ипотеки считается одним из самых эффективных способов сэкономить на процентах, но в ряде случаев это решение может оказаться финансово... | 05.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-05T02:02+0300

2026-09-05T02:02+0300

2026-09-05T02:02+0300

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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Досрочное погашение ипотеки считается одним из самых эффективных способов сэкономить на процентах, но в ряде случаев это решение может оказаться финансово неоправданным, рассказал агентству "Прайм" директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.Прежде всего, не стоит гасить ипотеку досрочно в последние 2–3 года кредита. Ближе к концу основная часть платежа уже приходится на тело долга, и дополнительная выплата почти не снижает общую переплату.Второй случай - если есть возможность разместить свободные деньги под более высокий процент, чем ставка по ипотеке.“Так можно получить больший доход, чем сэкономить на процентах по ипотеке. При этом у денег на вкладе есть важное преимущество: их можно в любой момент забрать", — пояснил Кутьин.Третий случай — наличие других долгов с более высокой ставкой. Потребительские кредиты, кредитные карты или займы под более высокий процент стоит погашать в первую очередь.В-четвертых, если нет финансовой подушки безопасности. В случае форс-мажора с большой долей вероятности придется брать в долг по более высокой ставке.В-пятых, это ситуация, когда планируется крупное расходование средств. В условиях инфляционного давления свободные средства можно потратить на дорожающие товары и услуги - автомобили, бытовую технику, ремонтные работы, образование и медицину и т.п.В-шестых, если ипотека взята по льготной или очень низкой ставке. Совершенно очевидно и легко проверяется арифметикой, что при субсидированной или семейной ипотеке (например, под 6–8%) экономия от досрочного погашения изначально меньше, чем при рыночной ставке, заключил Кутьин.

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эксклюзив, финансы, недвижимость, банки, ипотека