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Россиянам рассказали, кому положены сразу две пенсии

Россиянам рассказали, кому положены сразу две пенсии - 05.09.2026, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, кому положены сразу две пенсии

Большинство россиян получают только одну пенсию по выбору, однако для некоторых категорий граждан закон делает исключение и позволяет объединять сразу две... | 05.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-05T03:03+0300

2026-09-05T03:03+0300

2026-09-05T03:03+0300

эксклюзив

пенсии

социальный фонд

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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Большинство россиян получают только одну пенсию по выбору, однако для некоторых категорий граждан закон делает исключение и позволяет объединять сразу две выплаты. Как рассказал агентству декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, такое право есть у военных пенсионеров, космонавтов, инвалидов боевых действий и членов семей погибших добровольцев.Эксперт пояснил, что конкретный набор выплат зависит не только от статуса человека, но и от вида полагающихся ему пенсий. "Например, граждане с инвалидностью из-за военной травмы могут одновременно претендовать на государственную пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости. Аналогичные привилегии имеют ветераны Великой Отечественной войны с любой группой инвалидности, а также жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда", - пояснил Виноградов.Особые условия предусмотрены для бывших военнослужащих. Им могут назначить вторую, страховую пенсию по старости через Социальный фонд, но только при наличии необходимого гражданского стажа и пенсионных коэффициентов, накопленных после увольнения. Важно помнить: вторая пенсия для них назначается без фиксированной выплаты, а гражданские периоды работы не должны учитываться при расчете основной ведомственной пенсии.Также право на две пенсии есть у космонавтов и граждан, пострадавших от радиации на Чернобыльской АЭС. Им страховая пенсия по старости может выплачиваться вместе с пенсией за выслугу лет. Кроме того, отдельные члены семей погибших военнослужащих, а также некоторые дети-инвалиды могут получать две выплаты одновременно, если это не две пенсии по потере кормильца.Наличие права на две пенсии не означает, что они будут назначены автоматически. Для получения выплаты необходимо отдельно подтвердить возраст, стаж или особый статус. Военные пенсии оформляются через ведомства, а страховые — через СФР, МФЦ или онлайн. Эксперт советует перед подачей заявления проверить данные на лицевом счете в СФР и уточнять возможность получения второй пенсии сразу в обоих ведомствах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, пенсии, социальный фонд