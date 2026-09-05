https://1prime.ru/20260905/zabolotskaya-873001294.html

Инфляционные ожидания тоже можно снизить

Инфляционные ожидания тоже можно снизить - 05.09.2026, ПРАЙМ

Инфляционные ожидания тоже можно снизить

Современный рынок товаров и услуг является высоко клиентоориентированным, и динамика конъюнктуры его развития зависит от многих факторов. Зачастую сам бизнес и... | 05.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-05T06:06+0300

2026-09-05T06:06+0300

2026-09-05T06:06+0300

банк россии

инфляция в россии

мнения аналитиков

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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Современный рынок товаров и услуг является высоко клиентоориентированным, и динамика конъюнктуры его развития зависит от многих факторов. Зачастую сам бизнес и россияне в ожидании роста инфляции меняют свою стратегию ведения бизнеса и потребительское поведение, что может спровоцировать ее реальный рост.Справедливо отметить, что инфляционные процессы действительно могут ускоряться, когда основные затраты на производство (например, закупочные цены на сырье, электроэнергия, заработная плата сотрудников) растут, что побуждает производителей товаров и услуг для поддержания общего уровня рентабельности бизнеса повышать цены на производимые товары, тем самым вызывая так называемую инфляцию издержек.Психология потребителей и инфляционные ожидания, отражающие представления населения о росте цен в стране в будущем, могут существенно повлиять на инфляционные процессы, поскольку население, опираясь на зачастую необоснованные слухи, начинает скупать товары впрок, тем самым создавая новый виток инфляции спроса и приводя к дефициту определенных категорий товаров.При этом бизнес также может поддаться психологическим факторам населения и начать поднимать цены, что также может ускорить процесс инфляции спроса даже без реальных изменений в экономике.К примеру, согласно данным Банка России, годовая инфляция по итогам 2026 года не превысит 6,0–7,0%. В то время как инфляционные ожидания россиян, согласно последнему опросу, проведенному ООО "инФом" по заказу Банка России в августе текущего года, показали, что наблюдаемая инфляция составила 14,3%, что во многом связано с их ожиданиями роста цен на бензин, коммунальные услуги и наиболее часто покупаемые товары и продукты питания.При этом тот же опрос граждан показал, что ожидаемая ими инфляция через год снизится до 13,7%. Среди граждан, не имеющих сбережений, наблюдались более негативные настроения в части ожиданий роста уровня инфляции через один год — до 15%.Инфляционные процессы могут быть связаны с фискальной политикой государства. Такой вид инфляции связан с общим ростом цен по причине увеличения дефицита бюджета, то есть когда расходы в стране превышают доходы.Уполномоченные органы (министерства, региональные органы власти субъектов РФ и органы местного самоуправления), зная о волнообразном воздействии фискальной политики на инфляционные процессы, стараются системно реализовывать расходование средств из бюджетов всех уровней с учетом механизма фискальной инфляции, а Банк России постоянно осуществляет мониторинг для достижения целевого уровня таргетированной инфляции в 4%.Системный мониторинг экономики и регулирование инфляционных механизмов со стороны государства позволяют осуществить смягчение не только денежно-кредитной политики, в том числе снижение ключевой ставки Центробанка, но и снизить инфляционные ожидания среди населения. Это в свою очередь благоприятно повлияет на стратегию ведения бизнеса, снизив угрозы роста инфляции издержек.Автор: Виктория Заболоцкая, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ

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2026

Виктория Заболоцкая https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/18/864884580_0:171:941:1111_100x100_80_0_0_ef7fd6b0c6f69a5783b439a504f040c5.jpg

Виктория Заболоцкая https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/18/864884580_0:171:941:1111_100x100_80_0_0_ef7fd6b0c6f69a5783b439a504f040c5.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Виктория Заболоцкая https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/18/864884580_0:171:941:1111_100x100_80_0_0_ef7fd6b0c6f69a5783b439a504f040c5.jpg

банк россии, инфляция в россии, мнения аналитиков