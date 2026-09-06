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Экономика дачи: зелень окупается в 100 раз, а картофель убыточен

Экономика дачи: зелень окупается в 100 раз, а картофель убыточен - 06.09.2026, ПРАЙМ

Экономика дачи: зелень окупается в 100 раз, а картофель убыточен

Инвестиционные аналитики подсчитали рентабельность садоводства на дачном участке в 2026 году. Как рассказал агентству "Прайм" начальник аналитического отдела... | 06.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-06T02:02+0300

2026-09-06T02:02+0300

2026-09-06T02:02+0300

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МОСКВА, 6 сен – ПРАЙМ. Инвестиционные аналитики подсчитали рентабельность садоводства на дачном участке в 2026 году. Как рассказал агентству "Прайм" начальник аналитического отдела компании "Риком-Траст" Олег Абелев, с учетом затрат на семена, удобрения, воду и бензин только отдельные культуры показывают положительную финансовую динамику.Базовые расходы на содержание участка составляют от 16–17 тысяч рублей в минимальном варианте и достигают свыше 50 тысяч при средних вложениях. Объем капитальных инвестиций расчету не поддается.Абсолютным лидером по окупаемости стала зелень — укроп, петрушка и базилик. Пакетик семян за 30 рублей способен дать урожай, который в рознице потянул бы на 2–3 тысячи рублей за сезон. Таким образом, вложения окупаются в 50–100 раз."Хорошие показатели также у томатов и огурцов: пять кустов рассады (по 100–500 рублей) приносят до 20 килограммов плодов, что при магазинной цене обеспечивает пяти- или десятикратную прибыль", - отмечает Абелев.В числе аутсайдеров оказались картофель, морковь и лук. Себестоимость выращивания картофеля с учетом семян и обработки в 4–5 раз выше, чем цена на полке супермаркета. Промышленные хозяйства производят эти овощи дешевле, и конкурировать с ними на небольшой площади невозможно. Выращивать их на даче ради экономии попросту бессмысленно.Однако ключевой фактор, который переворачивает расчеты, — это труд. Если оценивать потраченные часы хотя бы по минимальной ставке 200–250 рублей в час, то большинство садоводов уходят в глубокий минус. Сотни часов ухода превращают ту же картошку в "золотую" и делают производство любых культур убыточным с точки зрения заработка.Тем не менее, для подавляющего большинства россиян дача — это не биржа и не цех, а образ жизни. Сэкономить на покупках действительно можно, особенно на зелени и ягодах, но стать высокодоходным инвестором вряд ли получится. "Ценность дачи часто выше денег, поэтому измерить ее выгоду невозможно", — резюмирует эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, бизнес, дача, дачные работы, огородничество