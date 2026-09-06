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Все наоборот: почему ЕС больше не делает бедных богаче - 06.09.2026, ПРАЙМ
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Все наоборот: почему ЕС больше не делает бедных богаче
Все наоборот: почему ЕС больше не делает бедных богаче - 06.09.2026, ПРАЙМ
Все наоборот: почему ЕС больше не делает бедных богаче
Экономика вступления в Европейский союз давно перестала быть арифметикой с однозначным плюсом. | 06.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-06T05:05+0300
2026-09-06T05:05+0300
мнения аналитиков
кава ходжа
норвегия
исландия
европа
ес
мировая экономика
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Экономика вступления в Европейский союз давно перестала быть арифметикой с однозначным плюсом. Для стран с высоким подушевым доходом и собственными ресурсами — той же Норвегии — расчёт складывается не в пользу членства. У Осло есть доступ к единому рынку через Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ), суверенный фонд на 1,8 триллиона долларов и полный контроль над нефтегазовыми доходами и рыболовной зоной. Полноценное членство добавило бы взносы в общий бюджет, подчинение сельскохозяйственной и рыболовной политике Брюсселя и потерю права вето по ключевым для страны вопросам — при том, что торговый доступ у неё и так есть. Разговоры о сближении с ЕС, которые в Норвегии периодически оживают, вызваны не экономикой, а геополитикой — тревогой из-за непредсказуемости Вашингтона и конфликта у границ Европы, а вовсе не ощущением, что оставаться вне союза невыгодно.Недавний референдум в Исландии — прямое подтверждение этой логики. Против возобновления переговоров о вступлении проголосовали 52,8% при явке 82,6% — и главным аргументом снова стало не абстрактное евроскептичество, а вполне конкретная вещь: контроль над рыболовством, на котором держится значительная часть исландской экономики. Передача этого контроля наднациональным органам воспринимается как прямой экономический риск, а не как приобретение.Здесь и заложено ключевое противоречие для самого Евросоюза. Пока благополучные стран на периферии блока взвешивают, стоит ли вообще заходить внутрь, ЕС параллельно ведёт переговоры о приёме Украины и Молдовы — первый переговорный кластер по обеим странам открылся летом 2026 года, — а Армения готовит официальную заявку. Все три экономики на старте пути объективно нуждаются в масштабных структурных и когезионных фондах, дотациях сельскому хозяйству и адаптации законодательства, что означает многолетний чистый отток средств из бюджета союза в их сторону. Для стран-доноров — Германии, Нидерландов, Австрии — это означает рост нагрузки на и без того напряжённые национальные бюджеты на фоне энергетического перехода и оборонных расходов.Полного повторения Brexit я бы не ждал: у действующих членов издержки выхода — валютные, юридические, логистические — несопоставимо выше, чем у стран вроде Норвегии или Исландии, которые просто не вступают. Но политическое раздражение среди чистых доноров вполне может усилиться, и куда вероятнее не выход, а требование пересмотреть бюджетные правила и перейти к более гибкой, разноскоростной модели интеграции, где расширение не означает автоматического уравнивания в дотациях для всех.Автор: Кава Ходжа, старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова
норвегия
исландия
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Ходжа Кава
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Ходжа Кава
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5
4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, кава ходжа, норвегия, исландия, европа, ес, мировая экономика
Мнения аналитиков, Кава Ходжа, НОРВЕГИЯ, Исландия, ЕВРОПА, ЕС, Мировая экономика
05:05 06.09.2026
 
Все наоборот: почему ЕС больше не делает бедных богаче

Экономист Кава Ходжа объяснил, почему Евросоюз больше не делает бедных богаче

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Старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова. Ходжа Кава
Ходжа Кава
Старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова
Все материалы
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Экономика вступления в Европейский союз давно перестала быть арифметикой с однозначным плюсом.
Для стран с высоким подушевым доходом и собственными ресурсами — той же Норвегии — расчёт складывается не в пользу членства. У Осло есть доступ к единому рынку через Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ), суверенный фонд на 1,8 триллиона долларов и полный контроль над нефтегазовыми доходами и рыболовной зоной. Полноценное членство добавило бы взносы в общий бюджет, подчинение сельскохозяйственной и рыболовной политике Брюсселя и потерю права вето по ключевым для страны вопросам — при том, что торговый доступ у неё и так есть.
Разговоры о сближении с ЕС, которые в Норвегии периодически оживают, вызваны не экономикой, а геополитикой — тревогой из-за непредсказуемости Вашингтона и конфликта у границ Европы, а вовсе не ощущением, что оставаться вне союза невыгодно.
Недавний референдум в Исландии — прямое подтверждение этой логики. Против возобновления переговоров о вступлении проголосовали 52,8% при явке 82,6% — и главным аргументом снова стало не абстрактное евроскептичество, а вполне конкретная вещь: контроль над рыболовством, на котором держится значительная часть исландской экономики. Передача этого контроля наднациональным органам воспринимается как прямой экономический риск, а не как приобретение.
Здесь и заложено ключевое противоречие для самого Евросоюза. Пока благополучные стран на периферии блока взвешивают, стоит ли вообще заходить внутрь, ЕС параллельно ведёт переговоры о приёме Украины и Молдовы — первый переговорный кластер по обеим странам открылся летом 2026 года, — а Армения готовит официальную заявку. Все три экономики на старте пути объективно нуждаются в масштабных структурных и когезионных фондах, дотациях сельскому хозяйству и адаптации законодательства, что означает многолетний чистый отток средств из бюджета союза в их сторону.
Для стран-доноров — Германии, Нидерландов, Австрии — это означает рост нагрузки на и без того напряжённые национальные бюджеты на фоне энергетического перехода и оборонных расходов.
Полного повторения Brexit я бы не ждал: у действующих членов издержки выхода — валютные, юридические, логистические — несопоставимо выше, чем у стран вроде Норвегии или Исландии, которые просто не вступают. Но политическое раздражение среди чистых доноров вполне может усилиться, и куда вероятнее не выход, а требование пересмотреть бюджетные правила и перейти к более гибкой, разноскоростной модели интеграции, где расширение не означает автоматического уравнивания в дотациях для всех.
Автор: Кава Ходжа, старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова

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