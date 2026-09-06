https://1prime.ru/20260906/kavakhodzha-872947177.html

Все наоборот: почему ЕС больше не делает бедных богаче

Все наоборот: почему ЕС больше не делает бедных богаче - 06.09.2026, ПРАЙМ

Все наоборот: почему ЕС больше не делает бедных богаче

Экономика вступления в Европейский союз давно перестала быть арифметикой с однозначным плюсом. | 06.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-06T05:05+0300

2026-09-06T05:05+0300

2026-09-06T05:05+0300

мнения аналитиков

кава ходжа

норвегия

исландия

европа

ес

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872947177.jpg?1788660300

МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Экономика вступления в Европейский союз давно перестала быть арифметикой с однозначным плюсом. Для стран с высоким подушевым доходом и собственными ресурсами — той же Норвегии — расчёт складывается не в пользу членства. У Осло есть доступ к единому рынку через Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ), суверенный фонд на 1,8 триллиона долларов и полный контроль над нефтегазовыми доходами и рыболовной зоной. Полноценное членство добавило бы взносы в общий бюджет, подчинение сельскохозяйственной и рыболовной политике Брюсселя и потерю права вето по ключевым для страны вопросам — при том, что торговый доступ у неё и так есть. Разговоры о сближении с ЕС, которые в Норвегии периодически оживают, вызваны не экономикой, а геополитикой — тревогой из-за непредсказуемости Вашингтона и конфликта у границ Европы, а вовсе не ощущением, что оставаться вне союза невыгодно.Недавний референдум в Исландии — прямое подтверждение этой логики. Против возобновления переговоров о вступлении проголосовали 52,8% при явке 82,6% — и главным аргументом снова стало не абстрактное евроскептичество, а вполне конкретная вещь: контроль над рыболовством, на котором держится значительная часть исландской экономики. Передача этого контроля наднациональным органам воспринимается как прямой экономический риск, а не как приобретение.Здесь и заложено ключевое противоречие для самого Евросоюза. Пока благополучные стран на периферии блока взвешивают, стоит ли вообще заходить внутрь, ЕС параллельно ведёт переговоры о приёме Украины и Молдовы — первый переговорный кластер по обеим странам открылся летом 2026 года, — а Армения готовит официальную заявку. Все три экономики на старте пути объективно нуждаются в масштабных структурных и когезионных фондах, дотациях сельскому хозяйству и адаптации законодательства, что означает многолетний чистый отток средств из бюджета союза в их сторону. Для стран-доноров — Германии, Нидерландов, Австрии — это означает рост нагрузки на и без того напряжённые национальные бюджеты на фоне энергетического перехода и оборонных расходов.Полного повторения Brexit я бы не ждал: у действующих членов издержки выхода — валютные, юридические, логистические — несопоставимо выше, чем у стран вроде Норвегии или Исландии, которые просто не вступают. Но политическое раздражение среди чистых доноров вполне может усилиться, и куда вероятнее не выход, а требование пересмотреть бюджетные правила и перейти к более гибкой, разноскоростной модели интеграции, где расширение не означает автоматического уравнивания в дотациях для всех.Автор: Кава Ходжа, старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова

норвегия

исландия

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Ходжа Кава https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1b/847769767_0:0:599:599_100x100_80_0_0_efa57ec55871f0f239cbf605918050b0.jpg

Ходжа Кава https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1b/847769767_0:0:599:599_100x100_80_0_0_efa57ec55871f0f239cbf605918050b0.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ходжа Кава https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1b/847769767_0:0:599:599_100x100_80_0_0_efa57ec55871f0f239cbf605918050b0.jpg

мнения аналитиков, кава ходжа, норвегия, исландия, европа, ес, мировая экономика