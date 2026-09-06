Рубль может укрепиться в сентябре, а затем все зависит от бюджета

МОСКВА, 6 сен – ПРАЙМ. В условиях завоза нефтепродуктов в Россию и падения экспортных доходов сельхозпроизводителей рубль в последний летний месяц ослабел больше, чем ожидалось. Операции в рамках бюджетного правила по-прежнему не оказывали значительного влияния на курс. В сентябре более вероятным нам видится небольшое усиление отечественной валюты, чему благоприятствуют ценовая конъюнктура на рынке нефти и ожидаемое сокращение импорта.На конец месяца прогнозируем от 84 до 86 рублей за доллар США. После приличной паузы Минфин возобновил аукционы по размещению ОФЗ, с ходу продав флоатер на весь объем в триллион рублей, что, впрочем, никак не помогло инструментам с фиксированным купоном: по всей видимости, этот сегмент рынка больше интересуют корректировки бюджета.К концу августа курс доллара США приблизился к 86 рублям. Ослабление рубля в первую очередь объясняется неожиданным недобором доходов от экспорта сельхозпродукции (по нашей оценке, выпало до 1 миллиарда долларов) и наращиванием импорта нефтепродуктов (примерно 2 миллиарда долларов).В то же время вырос спрос на иностранные деньги, чтобы купить оборудование и запчасти для обслуживания и ремонта критически важных мощностей НПЗ. К тому же в июле сильно — с 7,6 миллиардов долларов до всего 2,2 миллиарда долларов — упало предложение валюты со стороны 29 крупнейших экспортеров. Это вылилось в некоторый ее дефицит.Операции же по бюджетному правилу (покупка иностранной валюты на 6,5 миллиардов рублей в день) в силу своего умеренного масштаба по-прежнему не оказывали, полагаем, значительного воздействия на курс.В конце сентября ожидаем от 84 до 86 рублей за доллар. То есть в лучшем для нее случае российская валюта только немного укрепится, чему, в частности, должен бы поспособствовать очередной виток роста нефтяных цен: по нашей оценке, в августе налоговая цена сорта "Юралс" составила около 66 долларов за баррель.Логично предположить, что это усилит приток иностранной валюты. Кроме того, предполагаем сокращение импорта после его всплеска, обусловленного необходимостью завоза нефтепродуктов и покупки оборудования и запчастей для ремонта нефтеперерабатывающих мощностей.В августе Минфин воздержался от проведения аукционов. После неудачного аукциона по размещению "фиксов" в начале июля и отмены аукциона флоатера в середине того же месяца Минфин остановил размещение ОФЗ на шесть недель, аргументируя это необходимостью стабилизировать ситуацию на рынке.На первом сентябрьском аукционе ведомство предложило новый флоатер с привязкой к RUONIA с погашением в через 42 году и разместило его в полном объеме — на 1 триллион рублей, закрыв таким образом бóльшую часть плана на третий квартал (1,5 триллиона рублей).Рынок в ожидании бюджетных поправок. Август на долговом рынке прошел сравнительно спокойно; лишь в середине месяца новости об очередном витке украинского конфликта привели к росту доходностей, хотя не слишком значительному. Итоги первого аукциона в текущем месяце развеяли опасения по поводу сохраняющегося навеса предложения со стороны Минфина, но не заставили вторичный рынок заметно оживиться; подтверждается предположение о том, что для инвесторов сейчас представляют больший интерес корректировки бюджетных параметров и изменения в программе заимствований на этот год, информация о которых появится осенью.Автор: Сергей Коныгин, главный экономист инвестбанка "Синара"
МОСКВА, 6 сен – ПРАЙМ. В условиях завоза нефтепродуктов в Россию и падения экспортных доходов сельхозпроизводителей рубль в последний летний месяц ослабел больше, чем ожидалось. Операции в рамках бюджетного правила по-прежнему не оказывали значительного влияния на курс. В сентябре более вероятным нам видится небольшое усиление отечественной валюты, чему благоприятствуют ценовая конъюнктура на рынке нефти и ожидаемое сокращение импорта.
На конец месяца прогнозируем от 84 до 86 рублей за доллар США. После приличной паузы Минфин возобновил аукционы по размещению ОФЗ, с ходу продав флоатер на весь объем в триллион рублей, что, впрочем, никак не помогло инструментам с фиксированным купоном: по всей видимости, этот сегмент рынка больше интересуют корректировки бюджета.
К концу августа курс доллара США приблизился к 86 рублям. Ослабление рубля в первую очередь объясняется неожиданным недобором доходов от экспорта сельхозпродукции (по нашей оценке, выпало до 1 миллиарда долларов) и наращиванием импорта нефтепродуктов (примерно 2 миллиарда долларов).
В то же время вырос спрос на иностранные деньги, чтобы купить оборудование и запчасти для обслуживания и ремонта критически важных мощностей НПЗ. К тому же в июле сильно — с 7,6 миллиардов долларов до всего 2,2 миллиарда долларов — упало предложение валюты со стороны 29 крупнейших экспортеров. Это вылилось в некоторый ее дефицит.
Операции же по бюджетному правилу (покупка иностранной валюты на 6,5 миллиардов рублей в день) в силу своего умеренного масштаба по-прежнему не оказывали, полагаем, значительного воздействия на курс.
В конце сентября ожидаем от 84 до 86 рублей за доллар. То есть в лучшем для нее случае российская валюта только немного укрепится, чему, в частности, должен бы поспособствовать очередной виток роста нефтяных цен: по нашей оценке, в августе налоговая цена сорта "Юралс" составила около 66 долларов за баррель.
Логично предположить, что это усилит приток иностранной валюты. Кроме того, предполагаем сокращение импорта после его всплеска, обусловленного необходимостью завоза нефтепродуктов и покупки оборудования и запчастей для ремонта нефтеперерабатывающих мощностей.
В августе Минфин воздержался от проведения аукционов. После неудачного аукциона по размещению "фиксов" в начале июля и отмены аукциона флоатера в середине того же месяца Минфин остановил размещение ОФЗ на шесть недель, аргументируя это необходимостью стабилизировать ситуацию на рынке.
На первом сентябрьском аукционе ведомство предложило новый флоатер с привязкой к RUONIA с погашением в через 42 году и разместило его в полном объеме — на 1 триллион рублей, закрыв таким образом бóльшую часть плана на третий квартал (1,5 триллиона рублей).
Рынок в ожидании бюджетных поправок. Август на долговом рынке прошел сравнительно спокойно; лишь в середине месяца новости об очередном витке украинского конфликта привели к росту доходностей, хотя не слишком значительному. Итоги первого аукциона в текущем месяце развеяли опасения по поводу сохраняющегося навеса предложения со стороны Минфина, но не заставили вторичный рынок заметно оживиться; подтверждается предположение о том, что для инвесторов сейчас представляют больший интерес корректировки бюджетных параметров и изменения в программе заимствований на этот год, информация о которых появится осенью.
Автор: Сергей Коныгин, главный экономист инвестбанка "Синара"
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.