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Рубль может укрепиться в сентябре, а затем все зависит от бюджета

Рубль может укрепиться в сентябре, а затем все зависит от бюджета - 06.09.2026, ПРАЙМ

Рубль может укрепиться в сентябре, а затем все зависит от бюджета

В условиях завоза нефтепродуктов в Россию и падения экспортных доходов сельхозпроизводителей рубль в последний летний месяц ослабел больше, чем ожидалось... | 06.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-06T06:06+0300

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2026-09-06T06:06+0300

мнения аналитиков

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МОСКВА, 6 сен – ПРАЙМ. В условиях завоза нефтепродуктов в Россию и падения экспортных доходов сельхозпроизводителей рубль в последний летний месяц ослабел больше, чем ожидалось. Операции в рамках бюджетного правила по-прежнему не оказывали значительного влияния на курс. В сентябре более вероятным нам видится небольшое усиление отечественной валюты, чему благоприятствуют ценовая конъюнктура на рынке нефти и ожидаемое сокращение импорта.На конец месяца прогнозируем от 84 до 86 рублей за доллар США. После приличной паузы Минфин возобновил аукционы по размещению ОФЗ, с ходу продав флоатер на весь объем в триллион рублей, что, впрочем, никак не помогло инструментам с фиксированным купоном: по всей видимости, этот сегмент рынка больше интересуют корректировки бюджета.К концу августа курс доллара США приблизился к 86 рублям. Ослабление рубля в первую очередь объясняется неожиданным недобором доходов от экспорта сельхозпродукции (по нашей оценке, выпало до 1 миллиарда долларов) и наращиванием импорта нефтепродуктов (примерно 2 миллиарда долларов).В то же время вырос спрос на иностранные деньги, чтобы купить оборудование и запчасти для обслуживания и ремонта критически важных мощностей НПЗ. К тому же в июле сильно — с 7,6 миллиардов долларов до всего 2,2 миллиарда долларов — упало предложение валюты со стороны 29 крупнейших экспортеров. Это вылилось в некоторый ее дефицит.Операции же по бюджетному правилу (покупка иностранной валюты на 6,5 миллиардов рублей в день) в силу своего умеренного масштаба по-прежнему не оказывали, полагаем, значительного воздействия на курс.В конце сентября ожидаем от 84 до 86 рублей за доллар. То есть в лучшем для нее случае российская валюта только немного укрепится, чему, в частности, должен бы поспособствовать очередной виток роста нефтяных цен: по нашей оценке, в августе налоговая цена сорта "Юралс" составила около 66 долларов за баррель.Логично предположить, что это усилит приток иностранной валюты. Кроме того, предполагаем сокращение импорта после его всплеска, обусловленного необходимостью завоза нефтепродуктов и покупки оборудования и запчастей для ремонта нефтеперерабатывающих мощностей.В августе Минфин воздержался от проведения аукционов. После неудачного аукциона по размещению "фиксов" в начале июля и отмены аукциона флоатера в середине того же месяца Минфин остановил размещение ОФЗ на шесть недель, аргументируя это необходимостью стабилизировать ситуацию на рынке.На первом сентябрьском аукционе ведомство предложило новый флоатер с привязкой к RUONIA с погашением в через 42 году и разместило его в полном объеме — на 1 триллион рублей, закрыв таким образом бóльшую часть плана на третий квартал (1,5 триллиона рублей).Рынок в ожидании бюджетных поправок. Август на долговом рынке прошел сравнительно спокойно; лишь в середине месяца новости об очередном витке украинского конфликта привели к росту доходностей, хотя не слишком значительному. Итоги первого аукциона в текущем месяце развеяли опасения по поводу сохраняющегося навеса предложения со стороны Минфина, но не заставили вторичный рынок заметно оживиться; подтверждается предположение о том, что для инвесторов сейчас представляют больший интерес корректировки бюджетных параметров и изменения в программе заимствований на этот год, информация о которых появится осенью.Автор: Сергей Коныгин, главный экономист инвестбанка "Синара"

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мнения аналитиков