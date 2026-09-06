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Эксперт объяснила, зачем банкам понадобились адресные вклады

Эксперт объяснила, зачем банкам понадобились адресные вклады - 06.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт объяснила, зачем банкам понадобились адресные вклады

Банки все чаще отходят от универсальных продуктов к адресным, созданным под конкретные задачи. Так, с 2027 года появятся целевые депозиты - жилищные и... | 06.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-06T03:03+0300

2026-09-06T03:03+0300

2026-09-06T03:03+0300

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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Банки все чаще отходят от универсальных продуктов к адресным, созданным под конкретные задачи. Так, с 2027 года появятся целевые депозиты - жилищные и социальные. Это знаменует поворот финансовой системы к адресной поддержке граждан, рассказала агентству "Прайм" советник Председателя Правления АО "Национальный Банк Сбережений" по социальной политике, эксперт по бизнес-психологии Анастасия Кудрявцева.Жилищный вклад ориентирован на тех, кто планомерно формирует первоначальный взнос по ипотеке или копит на покупку недвижимости. Их ключевое преимущество — повышенный лимит страхования: до 10 миллионов рублей вместо стандартных 1,4 миллиона. При этом деньги можно будет направить только на жилье.Социальный депозит решает иную задачу — защищает накопления малоимущих граждан и получателей мер государственной поддержки от инфляционных рисков. Такие продукты уже внедряются, но с 1 января их будет обязан предоставлять любой розничный банк."Запуск специализированных банковских продуктов — жилищных и социальных вкладов — знаменует поворот российской финансовой системы к адресности и решению конкретных жизненных задач граждан. Жилищный вклад помогает накопить на жилье и гарантированно получить под него ипотеку, социальный — создать небольшую финансовую подушку безопасности для уязвимых семей", — заключила Кудрявцева.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, финансы, банки, депозиты