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Эксперт объяснила, зачем банкам понадобились адресные вклады - 06.09.2026, ПРАЙМ
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Эксперт объяснила, зачем банкам понадобились адресные вклады
Эксперт объяснила, зачем банкам понадобились адресные вклады - 06.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт объяснила, зачем банкам понадобились адресные вклады
Банки все чаще отходят от универсальных продуктов к адресным, созданным под конкретные задачи. Так, с 2027 года появятся целевые депозиты - жилищные и... | 06.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-06T03:03+0300
2026-09-06T03:03+0300
эксклюзив
финансы
банки
депозиты
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Банки все чаще отходят от универсальных продуктов к адресным, созданным под конкретные задачи. Так, с 2027 года появятся целевые депозиты - жилищные и социальные. Это знаменует поворот финансовой системы к адресной поддержке граждан, рассказала агентству "Прайм" советник Председателя Правления АО "Национальный Банк Сбережений" по социальной политике, эксперт по бизнес-психологии Анастасия Кудрявцева.Жилищный вклад ориентирован на тех, кто планомерно формирует первоначальный взнос по ипотеке или копит на покупку недвижимости. Их ключевое преимущество — повышенный лимит страхования: до 10 миллионов рублей вместо стандартных 1,4 миллиона. При этом деньги можно будет направить только на жилье.Социальный депозит решает иную задачу — защищает накопления малоимущих граждан и получателей мер государственной поддержки от инфляционных рисков. Такие продукты уже внедряются, но с 1 января их будет обязан предоставлять любой розничный банк."Запуск специализированных банковских продуктов — жилищных и социальных вкладов — знаменует поворот российской финансовой системы к адресности и решению конкретных жизненных задач граждан. Жилищный вклад помогает накопить на жилье и гарантированно получить под него ипотеку, социальный — создать небольшую финансовую подушку безопасности для уязвимых семей", — заключила Кудрявцева.
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эксклюзив, финансы, банки, депозиты
Эксклюзив, Финансы, Банки, депозиты
03:03 06.09.2026
 
Эксперт объяснила, зачем банкам понадобились адресные вклады

Эксперт Кудрявцева: новые адресные вклады решают конкретные жизненные задачи

© РИА Новости . Руслан Кривобок%Банковские вклады
%Банковские вклады - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2026
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Банки все чаще отходят от универсальных продуктов к адресным, созданным под конкретные задачи. Так, с 2027 года появятся целевые депозиты - жилищные и социальные. Это знаменует поворот финансовой системы к адресной поддержке граждан, рассказала агентству "Прайм" советник Председателя Правления АО "Национальный Банк Сбережений" по социальной политике, эксперт по бизнес-психологии Анастасия Кудрявцева.
Жилищный вклад ориентирован на тех, кто планомерно формирует первоначальный взнос по ипотеке или копит на покупку недвижимости. Их ключевое преимущество — повышенный лимит страхования: до 10 миллионов рублей вместо стандартных 1,4 миллиона. При этом деньги можно будет направить только на жилье.
Депозиты заставили инвесторов срочно переписать стратегии
31 августа, 06:06
Социальный депозит решает иную задачу — защищает накопления малоимущих граждан и получателей мер государственной поддержки от инфляционных рисков. Такие продукты уже внедряются, но с 1 января их будет обязан предоставлять любой розничный банк.
"Запуск специализированных банковских продуктов — жилищных и социальных вкладов — знаменует поворот российской финансовой системы к адресности и решению конкретных жизненных задач граждан. Жилищный вклад помогает накопить на жилье и гарантированно получить под него ипотеку, социальный — создать небольшую финансовую подушку безопасности для уязвимых семей", — заключила Кудрявцева.
 
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