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"Аэрофлот" в зимнем сезоне не планирует возобновлять рейсы на Кубу
"Аэрофлот" в зимнем сезоне не планирует возобновлять рейсы на Кубу - 07.09.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" в зимнем сезоне не планирует возобновлять рейсы на Кубу
"Аэрофлот" в зимнем сезоне 2026-2027 не планирует возобновлять рейсы на Кубу, единственным новым направлением авиакомпании будет вьетнамский остров Фукуок,... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T00:16+0300
2026-09-07T00:16+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – ПРАЙМ. "Аэрофлот" в зимнем сезоне 2026-2027 не планирует возобновлять рейсы на Кубу, единственным новым направлением авиакомпании будет вьетнамский остров Фукуок, рассказал генеральный директор перевозчика Сергей Александровский.
"Кубу пока не планируем. По новым направлениям, кроме Фукуока, пока ничего до конца года не будет… Чего-то радикально нового пока не планируем", - сказал Александровский журналистам на ВЭФ.
Также "Аэрофлот" в зимнем сезоне будет увеличивать количество полетов по маршруту Москва – Шанхай, отметил глава авиакомпании. В августе "Аэрофлот" анонсировал запуск регулярных рейсов на Фукуок с 15 октября.
"Мы сейчас очень тщательно относимся к планированию рейсов в части экономики, не занимаемся экспериментами. Поэтому все решения предельно выверены и нацелены на максимальные экономические результаты", - объяснил он.
Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщал в интервью РИА Новости, что Россия заинтересована в восстановлении полетов на Кубу и готова возобновить их после нормализации ситуации с авиакеросином на острове.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
Восточный экономический форум в 2026 году прошел с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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"Аэрофлот" в зимнем сезоне не планирует возобновлять рейсы на Кубу
"Аэрофлот" в зимнем сезоне не планирует возобновлять рейсы на Кубу
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – ПРАЙМ. "Аэрофлот" в зимнем сезоне 2026-2027 не планирует возобновлять рейсы на Кубу, единственным новым направлением авиакомпании будет вьетнамский остров Фукуок, рассказал генеральный директор перевозчика Сергей Александровский.
"Кубу пока не планируем. По новым направлениям, кроме Фукуока, пока ничего до конца года не будет… Чего-то радикально нового пока не планируем", - сказал Александровский журналистам на ВЭФ.
Также "Аэрофлот" в зимнем сезоне будет увеличивать количество полетов по маршруту Москва – Шанхай, отметил глава авиакомпании. В августе "Аэрофлот" анонсировал запуск регулярных рейсов на Фукуок с 15 октября.
"Мы сейчас очень тщательно относимся к планированию рейсов в части экономики, не занимаемся экспериментами. Поэтому все решения предельно выверены и нацелены на максимальные экономические результаты", - объяснил он.
Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщал в интервью РИА Новости, что Россия заинтересована в восстановлении полетов на Кубу и готова возобновить их после нормализации ситуации с авиакеросином на острове.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
Восточный экономический форум в 2026 году прошел с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.