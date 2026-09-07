Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" пока не планирует возобновления рейсов в Иран - 07.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260907/aeroflot-873058865.html
"Аэрофлот" пока не планирует возобновления рейсов в Иран
"Аэрофлот" пока не планирует возобновления рейсов в Иран - 07.09.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" пока не планирует возобновления рейсов в Иран
Авиакомпания "Аэрофлот" пока не планирует возобновления рейсов в Иран, сейчас такой возможности нет, сообщил журналистам на ВЭФ генеральный директор "Аэрофлота" | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T00:16+0300
2026-09-07T00:16+0300
бизнес
иран
владивосток
аэрофлот
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873058865.jpg?1788729373
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" пока не планирует возобновления рейсов в Иран, сейчас такой возможности нет, сообщил журналистам на ВЭФ генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский. "В Иран пока не планируем, нет такой возможности", - ответил Александровский на вопрос о возможном возобновлении полетов в Иран. Также глава "Аэрофлота" отметил снижение маржинальности полетов по ближневосточным направлениям в связи с увеличением полетного времени из-за облета запретных зон. В июне Александровский сообщал, что авиакомпания рассматривает возобновление рейсов в Иран. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Восточный экономический форум в 2026 году прошел с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
иран
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, иран, владивосток, аэрофлот, вэф
Бизнес, ИРАН, Владивосток, Аэрофлот, ВЭФ
00:16 07.09.2026
 
"Аэрофлот" пока не планирует возобновления рейсов в Иран

Александровский: "Аэрофлот" пока не планирует возобновления рейсов в Иран

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" пока не планирует возобновления рейсов в Иран, сейчас такой возможности нет, сообщил журналистам на ВЭФ генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский.
"В Иран пока не планируем, нет такой возможности", - ответил Александровский на вопрос о возможном возобновлении полетов в Иран.
Также глава "Аэрофлота" отметил снижение маржинальности полетов по ближневосточным направлениям в связи с увеличением полетного времени из-за облета запретных зон.
В июне Александровский сообщал, что авиакомпания рассматривает возобновление рейсов в Иран.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
Восточный экономический форум в 2026 году прошел с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесИРАНВладивостокАэрофлотВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала