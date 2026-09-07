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"Аэрофлот" пока не планирует возобновления рейсов в Иран
"Аэрофлот" пока не планирует возобновления рейсов в Иран - 07.09.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" пока не планирует возобновления рейсов в Иран
Авиакомпания "Аэрофлот" пока не планирует возобновления рейсов в Иран, сейчас такой возможности нет, сообщил журналистам на ВЭФ генеральный директор "Аэрофлота" | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T00:16+0300
2026-09-07T00:16+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" пока не планирует возобновления рейсов в Иран, сейчас такой возможности нет, сообщил журналистам на ВЭФ генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский.
"В Иран пока не планируем, нет такой возможности", - ответил Александровский на вопрос о возможном возобновлении полетов в Иран.
Также глава "Аэрофлота" отметил снижение маржинальности полетов по ближневосточным направлениям в связи с увеличением полетного времени из-за облета запретных зон.
В июне Александровский сообщал, что авиакомпания рассматривает возобновление рейсов в Иран.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
Восточный экономический форум в 2026 году прошел с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Бизнес, ИРАН, Владивосток, Аэрофлот, ВЭФ
"Аэрофлот" пока не планирует возобновления рейсов в Иран
Александровский: "Аэрофлот" пока не планирует возобновления рейсов в Иран
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" пока не планирует возобновления рейсов в Иран, сейчас такой возможности нет, сообщил журналистам на ВЭФ генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский.
"В Иран пока не планируем, нет такой возможности", - ответил Александровский на вопрос о возможном возобновлении полетов в Иран.
Также глава "Аэрофлота" отметил снижение маржинальности полетов по ближневосточным направлениям в связи с увеличением полетного времени из-за облета запретных зон.
В июне Александровский сообщал, что авиакомпания рассматривает возобновление рейсов в Иран.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
Восточный экономический форум в 2026 году прошел с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.