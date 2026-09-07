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"Аэрофлот" пока не планирует возобновления рейсов в Иран

"Аэрофлот" пока не планирует возобновления рейсов в Иран - 07.09.2026, ПРАЙМ

"Аэрофлот" пока не планирует возобновления рейсов в Иран

Авиакомпания "Аэрофлот" пока не планирует возобновления рейсов в Иран, сейчас такой возможности нет, сообщил журналистам на ВЭФ генеральный директор "Аэрофлота" | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T00:16+0300

2026-09-07T00:16+0300

2026-09-07T00:16+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" пока не планирует возобновления рейсов в Иран, сейчас такой возможности нет, сообщил журналистам на ВЭФ генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский. "В Иран пока не планируем, нет такой возможности", - ответил Александровский на вопрос о возможном возобновлении полетов в Иран. Также глава "Аэрофлота" отметил снижение маржинальности полетов по ближневосточным направлениям в связи с увеличением полетного времени из-за облета запретных зон. В июне Александровский сообщал, что авиакомпания рассматривает возобновление рейсов в Иран. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Восточный экономический форум в 2026 году прошел с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, иран, владивосток, аэрофлот, вэф