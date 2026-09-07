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"Аэрофлот" запустил "проездные" пакеты перелетов по России

"Аэрофлот" запустил "проездные" пакеты перелетов по России - 07.09.2026, ПРАЙМ

"Аэрофлот" запустил "проездные" пакеты перелетов по России

Авиакомпания "Аэрофлот" запустила "проездные" - пакеты перелетов по России на срок от 1 до 12 месяцев, сообщил перевозчик. | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T16:09+0300

2026-09-07T16:09+0300

2026-09-07T16:09+0300

бизнес

россия

аэрофлот

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" запустила "проездные" - пакеты перелетов по России на срок от 1 до 12 месяцев, сообщил перевозчик. "Аэрофлот" с 3 сентября запускает "Полетный абонемент" — пакет перелетов с фиксированной ценой на срок от 1 до 12 месяцев. Продукт ориентирован на пассажиров, путешествующих по России", - говорится в сообщении. Абонемент включает в себя от 6 до 32 перелетов. При покупке можно выбрать тарифы экономического и бизнес-класса, а также без багажа и с багажом. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, аэрофлот