Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" запустил "проездные" пакеты перелетов по России - 07.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260907/aeroflot-873080742.html
"Аэрофлот" запустил "проездные" пакеты перелетов по России
"Аэрофлот" запустил "проездные" пакеты перелетов по России - 07.09.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" запустил "проездные" пакеты перелетов по России
Авиакомпания "Аэрофлот" запустила "проездные" - пакеты перелетов по России на срок от 1 до 12 месяцев, сообщил перевозчик. | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T16:09+0300
2026-09-07T16:09+0300
бизнес
россия
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873080742.jpg?1788786572
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" запустила "проездные" - пакеты перелетов по России на срок от 1 до 12 месяцев, сообщил перевозчик. "Аэрофлот" с 3 сентября запускает "Полетный абонемент" — пакет перелетов с фиксированной ценой на срок от 1 до 12 месяцев. Продукт ориентирован на пассажиров, путешествующих по России", - говорится в сообщении. Абонемент включает в себя от 6 до 32 перелетов. При покупке можно выбрать тарифы экономического и бизнес-класса, а также без багажа и с багажом. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, Аэрофлот
16:09 07.09.2026
 
"Аэрофлот" запустил "проездные" пакеты перелетов по России

"Аэрофлот" запустил "проездные" пакеты перелетов по России на срок от 1 до 12 месяцев

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" запустила "проездные" - пакеты перелетов по России на срок от 1 до 12 месяцев, сообщил перевозчик.
"Аэрофлот" с 3 сентября запускает "Полетный абонемент" — пакет перелетов с фиксированной ценой на срок от 1 до 12 месяцев. Продукт ориентирован на пассажиров, путешествующих по России", - говорится в сообщении.
Абонемент включает в себя от 6 до 32 перелетов. При покупке можно выбрать тарифы экономического и бизнес-класса, а также без багажа и с багажом.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
 
БизнесРОССИЯАэрофлот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала