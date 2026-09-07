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Запорожская АЭС 19-е сутки работает без внешнего электроснабжения
Запорожская АЭС 19-е сутки работает без внешнего электроснабжения - 07.09.2026, ПРАЙМ
Запорожская АЭС 19-е сутки работает без внешнего электроснабжения
Запорожская АЭС работает без внешнего электроснабжения 19-е сутки, линия "Ферросплавная-1" остается обесточенной, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T14:56+0300
2026-09-07T14:56+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - ПРАЙМ. Запорожская АЭС работает без внешнего электроснабжения 19-е сутки, линия "Ферросплавная-1" остается обесточенной, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС было прервано 20 августа из-за повреждения линии "Ферросплавная-1". Место повреждения находится на контролируемый Киевом территории, сообщили ранее в пресс-службе ЗАЭС. Станция переведена на резервное питание, запасы топлива имеются, но работу дизель-генераторов для экономии пришлось оптимизировать. "На Запорожской АЭС идут 19-е сутки работы в условиях отсутствия внешнего энергоснабжения. Электроснабжение собственных нужд станции обеспечивается за счет работы дизель-генераторов. Пятого сентября был объявлен режим тишины для проведения ремонтно-восстановительных работ на линии "Ферросплавная-1". На данный момент линия в работу еще не введена", - сказала Яшина. По ее словам, персонал станции в штатном режиме контролирует все параметры безопасности. "Ситуация находится под контролем специалистов", - сказала Яшина. Основная линия "Днепровская" мощностью 750 киловольт была отключена из-за повреждения еще с 24 марта. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
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киев, энергодар, запорожская аэс
Киев, Энергодар, Запорожская АЭС
Запорожская АЭС 19-е сутки работает без внешнего электроснабжения
Яшина: Запорожская АЭС работает без внешнего электроснабжения 19-е сутки
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - ПРАЙМ. Запорожская АЭС работает без внешнего электроснабжения 19-е сутки, линия "Ферросплавная-1" остается обесточенной, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС было прервано 20 августа из-за повреждения линии "Ферросплавная-1". Место повреждения находится на контролируемый Киевом территории, сообщили ранее в пресс-службе ЗАЭС. Станция переведена на резервное питание, запасы топлива имеются, но работу дизель-генераторов для экономии пришлось оптимизировать.
"На Запорожской АЭС идут 19-е сутки работы в условиях отсутствия внешнего энергоснабжения. Электроснабжение собственных нужд станции обеспечивается за счет работы дизель-генераторов. Пятого сентября был объявлен режим тишины для проведения ремонтно-восстановительных работ на линии "Ферросплавная-1". На данный момент линия в работу еще не введена", - сказала Яшина.
По ее словам, персонал станции в штатном режиме контролирует все параметры безопасности.
"Ситуация находится под контролем специалистов", - сказала Яшина.
Основная линия "Днепровская" мощностью 750 киловольт была отключена из-за повреждения еще с 24 марта.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.