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На Запорожской АЭС назвали приоритетные задачи для станции - 07.09.2026, ПРАЙМ
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На Запорожской АЭС назвали приоритетные задачи для станции
На Запорожской АЭС назвали приоритетные задачи для станции - 07.09.2026, ПРАЙМ
На Запорожской АЭС назвали приоритетные задачи для станции
Восстановление линии внешнего энергоснабжения и обеспечение систематической доставки дизельного топлива являются на сегодня приоритетными задачами для... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T15:57+0300
2026-09-07T16:00+0300
киев
энергодар
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - ПРАЙМ. Восстановление линии внешнего энергоснабжения и обеспечение систематической доставки дизельного топлива являются на сегодня приоритетными задачами для Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС было прервано 20 августа из-за повреждения линии "Ферросплавная-1". Место повреждения находится на контролируемый Киевом территории, сообщили ранее в пресс-службе. Станция переведена на резервное питании. Запасы топлива имеются, но работу дизель-генераторов для экономии пришлось оптимизировать. "Приоритетными задачами все также остаются восстановление и ввод в работу линии "Ферросплавная-1", а также обеспечение систематической доставки топлива, необходимого для работы резервных дизель-генераторов", - сказала Яшина. Основная линия "Днепровская" мощностью 750 киловольт была отключена из-за повреждения еще с 24 марта. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
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киев, энергодар, запорожская аэс
Киев, Энергодар, Запорожская АЭС
15:57 07.09.2026 (обновлено: 16:00 07.09.2026)
 
На Запорожской АЭС назвали приоритетные задачи для станции

Директор ЗАЭС Яшина: восстановление линии внешнего энергоснабжения - приоритет для станции

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - ПРАЙМ. Восстановление линии внешнего энергоснабжения и обеспечение систематической доставки дизельного топлива являются на сегодня приоритетными задачами для Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС было прервано 20 августа из-за повреждения линии "Ферросплавная-1". Место повреждения находится на контролируемый Киевом территории, сообщили ранее в пресс-службе. Станция переведена на резервное питании. Запасы топлива имеются, но работу дизель-генераторов для экономии пришлось оптимизировать.
"Приоритетными задачами все также остаются восстановление и ввод в работу линии "Ферросплавная-1", а также обеспечение систематической доставки топлива, необходимого для работы резервных дизель-генераторов", - сказала Яшина.
Основная линия "Днепровская" мощностью 750 киловольт была отключена из-за повреждения еще с 24 марта.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
 
КиевЭнергодарЗапорожская АЭС
 
 
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