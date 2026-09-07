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Заказы у Airbus упали втрое в августе
Заказы у Airbus упали втрое в августе - 07.09.2026, ПРАЙМ
Заказы у Airbus упали втрое в августе
Европейская авиастроительная корпорация Airbus в августе получила коммерческие заказы на 67 самолетов, что в три раза меньше показателя предшествующего месяца,... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T19:13+0300
2026-09-07T19:13+0300
2026-09-07T19:16+0300
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airbus
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus в августе получила коммерческие заказы на 67 самолетов, что в три раза меньше показателя предшествующего месяца, следует из сообщения компании. С начала года Airbus получила заказы на 1157 самолетов. С учетом отмен заказы с начала года составили 1091 самолет. Поставки самолетов клиентам компании в августе снизились на 15% в месячном выражении - до 57 единиц. С начала года было поставлено 475 самолетов, следует из данных на сайте компании. Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.
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бизнес, airbus
Заказы у Airbus упали втрое в августе
Заказы у корпорации Airbus в августе упали втрое к июлю, до 67 самолетов
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus в августе получила коммерческие заказы на 67 самолетов, что в три раза меньше показателя предшествующего месяца, следует из сообщения компании.
С начала года Airbus получила заказы на 1157 самолетов. С учетом отмен заказы с начала года составили 1091 самолет.
Поставки самолетов клиентам компании в августе снизились на 15% в месячном выражении - до 57 единиц. С начала года было поставлено 475 самолетов, следует из данных на сайте компании.
Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.