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Заказы у Airbus упали втрое в августе

Заказы у Airbus упали втрое в августе - 07.09.2026, ПРАЙМ

Заказы у Airbus упали втрое в августе

Европейская авиастроительная корпорация Airbus в августе получила коммерческие заказы на 67 самолетов, что в три раза меньше показателя предшествующего месяца,... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T19:13+0300

2026-09-07T19:13+0300

2026-09-07T19:16+0300

бизнес

airbus

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus в августе получила коммерческие заказы на 67 самолетов, что в три раза меньше показателя предшествующего месяца, следует из сообщения компании. С начала года Airbus получила заказы на 1157 самолетов. С учетом отмен заказы с начала года составили 1091 самолет. Поставки самолетов клиентам компании в августе снизились на 15% в месячном выражении - до 57 единиц. С начала года было поставлено 475 самолетов, следует из данных на сайте компании. Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.

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бизнес, airbus