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"Алроса" видит зарождение нового цикла роста цен на бриллианты в мире
"Алроса" видит зарождение нового цикла роста цен на бриллианты в мире - 07.09.2026, ПРАЙМ
"Алроса" видит зарождение нового цикла роста цен на бриллианты в мире
"Алроса" видит вероятное зарождение очередного цикла роста цен на бриллианты и алмазы в мире, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T22:57+0300
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. "Алроса" видит вероятное зарождение очередного цикла роста цен на бриллианты и алмазы в мире, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. Мировые цены на алмазы в августе в основном выросли, при этом цены на камни массой в 1 карат показали рост впервые за 15 месяцев, сообщило ранее профильное издание Rapaport. "С высокой долей вероятности мы видим зарождение очередного цикла роста цен на бриллианты и алмазы. Спрос на ювелирную продукцию с бриллиантами в денежном выражении значительно превышает рекордные "допандемийные" уровни на фоне сильных продаж в США, Индии, странах ЕС и Японии, а также в Гонконге", - прокомментировали в компании индекс цен в августе. После двух с половиной лет нормализации запасов в огранке, которая сопровождалась снижением цен, рынки огранки и добычи ищут баланс, отметили в "Алросе". "Этому способствует планомерное сокращение алмазодобычи до уровня ниже 100 миллионов карат в год против 120 миллионов карат в начале 2020-х. Исторические данные показывают, что от нижних уровней до пика цены восстанавливаются в течение 2-3 лет", - уточнили в пресс-службе. Аналитики Kept, мнение которых приводит компания, оценивают потенциал восстановления цен на алмазы не менее чем на 50% в среднесрочной перспективе. Добыча алмазов в мире по итогам года сократится до минимума за последние 40 лет и составит 90-95 миллионов каратов, заявляли РИА Новости в пресс-службе "Алросы" в августе.
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"Алроса" видит зарождение нового цикла роста цен на бриллианты в мире
"Алроса" видит вероятное зарождение нового цикла роста цен на бриллианты и алмазы в мире
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. "Алроса" видит вероятное зарождение очередного цикла роста цен на бриллианты и алмазы в мире, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
Мировые цены на алмазы в августе в основном выросли, при этом цены на камни массой в 1 карат показали рост впервые за 15 месяцев, сообщило ранее профильное издание Rapaport.
"С высокой долей вероятности мы видим зарождение очередного цикла роста цен на бриллианты и алмазы. Спрос на ювелирную продукцию с бриллиантами в денежном выражении значительно превышает рекордные "допандемийные" уровни на фоне сильных продаж в США, Индии, странах ЕС и Японии, а также в Гонконге", - прокомментировали в компании индекс цен в августе.
После двух с половиной лет нормализации запасов в огранке, которая сопровождалась снижением цен, рынки огранки и добычи ищут баланс, отметили в "Алросе".
"Этому способствует планомерное сокращение алмазодобычи до уровня ниже 100 миллионов карат в год против 120 миллионов карат в начале 2020-х. Исторические данные показывают, что от нижних уровней до пика цены восстанавливаются в течение 2-3 лет", - уточнили в пресс-службе.
Аналитики Kept, мнение которых приводит компания, оценивают потенциал восстановления цен на алмазы не менее чем на 50% в среднесрочной перспективе.
Добыча алмазов в мире по итогам года сократится до минимума за последние 40 лет и составит 90-95 миллионов каратов, заявляли РИА Новости в пресс-службе "Алросы" в августе.