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Ключевая неделя для рынка
Ключевая неделя для рынка - 07.09.2026, ПРАЙМ
Ключевая неделя для рынка
Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии в пятницу вырос на 1,75%, до 2253,41 пункта. Индекс РТС прибавил 2,1 процента, до 819,85 пункта. Индекс... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T08:37+0300
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рынок
ормузский пролив
мосбиржа
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опек
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Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии в пятницу вырос на 1,75%, до 2253,41 пункта. Индекс РТС прибавил 2,1 процента, до 819,85 пункта. Индекс гособлигаций RGBI вырос на 0,25 процента, до 113,91 пункта. Рубль укрепился: доллар США снизился на 0,74 процента, до 85,80 рубля; евро — на 0,63 процента, до 99,65 рубля; юань — на 0,36 процента, до 12,81 рубля. Российский рынок вырос на геополитических надеждах: инвесторы отыгрывали ожидания итогов переговоров с американскими посланниками Уиткоффом и Кушнером, несмотря на фиксацию прибыли перед выходными.Котировки нефти марки Brent выросли на 0,03 процента, до 95,88 доллара за баррель. После недельного роста в пределах 6 процентов котировки сделали паузу на отметке 95 долларов. Ближневосточный конфликт продолжает накаляться: американские военные нанесли удары по трём иранским танкерам, а судоходство через Ормузский пролив остаётся парализованным. Семь стран ОПЕК+ продлили сентябрьские квоты на октябрь, признав рынок дефицитным. По нашим оценкам, если блокада Ормузского пролива сохранится, котировки марки Brent останутся выше 90 долларов. В случае дальнейшей эскалации конфликта котировки могут вырасти до 100–105 долларов.Главным событием прошедших выходных стал запуск "Роснефтью" флагманского проекта "Восток Ойл": первая нефть по нефтепроводу "Ванкор — Пайяха — Бухта Север" загружена в танкер. Ресурсная база оценивается в 7 миллиардов тонн малосернистой нефти. К 2030 году поставки достигнут 50 миллионов тонн в год, в перспективе — до 100 миллионов тонн, жизненный цикл рассчитан на столетие. Инвестиции достигли 4 триллионов рублей. Мы полагаем, что событие благоприятно отразится на фундаментальных показателях компании.Котировки акций ГК "ПИК" резко снизились после новости о возможном делистинге с биржи: сегодня совет директоров компании рассмотрит вынесение этого вопроса на внеочередное собрание акционеров. Мажоритарий "Недвижимые активы", который консолидировал более 98% бумаг, направил уведомление о праве требовать выкупа акций у оставшихся миноритариев. Цена выкупа соответствует апрельской оферте — 551,40 рубля за акцию. До завершения процедуры в акциях компании возможны спекулятивные движения вокруг цены выкупа.Мы ожидаем, что на текущей неделе индекс Мосбиржи продолжит торговаться в диапазоне 2200–2300 пунктов с потенциалом движения к его верхней границе.Внимание инвесторов будет приковано к заседанию Банка России, которое состоится в пятницу, 11 сентября, и дальнейшей риторике регулятора.Дмитрий Вишневский, аналитик "Цифра брокер"
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Дмитрий Вишневский
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Дмитрий Вишневский
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Дмитрий Вишневский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859907914_0:302:2048:2350_100x100_80_0_0_c3606a367eb94a07e7b0272f1930703a.jpg
рынок, ормузский пролив, мосбиржа, ртс, опек, сша, мнения аналитиков
Рынок, Ормузский пролив, Мосбиржа, РТС, ОПЕК, США, Мнения аналитиков
Ключевая неделя для рынка
Вишневский: рынок РФ вырос на геополитике, акции ПИКа упали на новостях о делистинге
Дмитрий Вишневский
аналитик "Цифра брокер"