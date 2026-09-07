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Сербские авиакомпании пока не подали заявок на полеты в Калининград

Сербские авиакомпании пока не подали заявок на полеты в Калининград - 07.09.2026, ПРАЙМ

Сербские авиакомпании пока не подали заявок на полеты в Калининград

Сербские авиакомпании пока не подавали заявок на полеты в Калининград, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства транспорта России. | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T15:42+0300

2026-09-07T15:42+0300

2026-09-07T15:42+0300

бизнес

калининград

сербия

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Сербские авиакомпании пока не подавали заявок на полеты в Калининград, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства транспорта России. Ранее в понедельник Минтранс РФ сообщил, что авиационные власти России и Сербии договорились о расширении авиасообщения и теперь сербские перевозчики смогут выполнять рейсы в Калининград. "Пока нет заявок", - ответили в Минтрансе на вопрос, подавали ли авиакомпании Сербии заявки на полеты в Калининград.

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