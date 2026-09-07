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Продажи новых автобусов в России в августе снизились на 23,4% - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Продажи новых автобусов в России в августе снизились на 23,4%
Продажи новых автобусов в России в августе снизились на 23,4% - 07.09.2026, ПРАЙМ
Продажи новых автобусов в России в августе снизились на 23,4%
Продажи новых автобусов в России в августе снизились на 23,4% в годовом выражении, всего было реализовано 715 машин, вместе с тем за месяц показатель вырос на... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T09:47+0300
2026-09-07T09:47+0300
бизнес
россия
камаз
лиаз
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Продажи новых автобусов в России в августе снизились на 23,4% в годовом выражении, всего было реализовано 715 машин, вместе с тем за месяц показатель вырос на 5,6%, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств). "По итогам августа нынешнего года в России было реализовано 715 новых автобусов. Это на 23,4% меньше, чем в августе 2025-го, но на 5,6% больше, чем в июле 2026 года", - сообщили в "Автостате". Больше всего в августе было реализовано автобусов отечественной марки "ПАЗ" - всего 305 машин, на 36,5% меньше, чем в августе прошлого года. На втором месте идут автобусы "Камаз" - их было продано 84 штуки, при этом годовой рост составил 42,4%. Тройку замыкает китайский Yutong с 71 проданным автобусом (на 48,2% меньше, чем в августе 2025 года). Четвертое и пятое место заняли "ЛиАЗ" и "Нефаз". "Первенство среди моделей в конце лета вернул себе автобус PAZ 3204 (212 штук; -1,9%), который сместил на второе место июльского лидера Liaz Citymax 12 (70 штук; рост в 17,5 раза). За ним следует электробус Kamaz 6282 с результатом в 66 реализованных экземпляров", - добавили в "Автостате". Всего за восемь месяцев текущего года был продан 5761 новый автобус, что на 3,3% меньше, чем в январе-августе 2025 года, отметили в агентстве.
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бизнес, россия, камаз, лиаз
Бизнес, РОССИЯ, Камаз, ЛиАЗ
09:47 07.09.2026
 
Продажи новых автобусов в России в августе снизились на 23,4%

"Автостат": продажи новых автобусов в России в августе снизились на 23,4%, до 715

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Продажи новых автобусов в России в августе снизились на 23,4% в годовом выражении, всего было реализовано 715 машин, вместе с тем за месяц показатель вырос на 5,6%, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств).
"По итогам августа нынешнего года в России было реализовано 715 новых автобусов. Это на 23,4% меньше, чем в августе 2025-го, но на 5,6% больше, чем в июле 2026 года", - сообщили в "Автостате".
Больше всего в августе было реализовано автобусов отечественной марки "ПАЗ" - всего 305 машин, на 36,5% меньше, чем в августе прошлого года. На втором месте идут автобусы "Камаз" - их было продано 84 штуки, при этом годовой рост составил 42,4%. Тройку замыкает китайский Yutong с 71 проданным автобусом (на 48,2% меньше, чем в августе 2025 года). Четвертое и пятое место заняли "ЛиАЗ" и "Нефаз".
"Первенство среди моделей в конце лета вернул себе автобус PAZ 3204 (212 штук; -1,9%), который сместил на второе место июльского лидера Liaz Citymax 12 (70 штук; рост в 17,5 раза). За ним следует электробус Kamaz 6282 с результатом в 66 реализованных экземпляров", - добавили в "Автостате".
Всего за восемь месяцев текущего года был продан 5761 новый автобус, что на 3,3% меньше, чем в январе-августе 2025 года, отметили в агентстве.
 
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