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Продажи новых автобусов в России в августе снизились на 23,4%

Продажи новых автобусов в России в августе снизились на 23,4% - 07.09.2026, ПРАЙМ

Продажи новых автобусов в России в августе снизились на 23,4%

Продажи новых автобусов в России в августе снизились на 23,4% в годовом выражении, всего было реализовано 715 машин, вместе с тем за месяц показатель вырос на... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T09:47+0300

2026-09-07T09:47+0300

2026-09-07T09:47+0300

бизнес

россия

камаз

лиаз

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Продажи новых автобусов в России в августе снизились на 23,4% в годовом выражении, всего было реализовано 715 машин, вместе с тем за месяц показатель вырос на 5,6%, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств). "По итогам августа нынешнего года в России было реализовано 715 новых автобусов. Это на 23,4% меньше, чем в августе 2025-го, но на 5,6% больше, чем в июле 2026 года", - сообщили в "Автостате". Больше всего в августе было реализовано автобусов отечественной марки "ПАЗ" - всего 305 машин, на 36,5% меньше, чем в августе прошлого года. На втором месте идут автобусы "Камаз" - их было продано 84 штуки, при этом годовой рост составил 42,4%. Тройку замыкает китайский Yutong с 71 проданным автобусом (на 48,2% меньше, чем в августе 2025 года). Четвертое и пятое место заняли "ЛиАЗ" и "Нефаз". "Первенство среди моделей в конце лета вернул себе автобус PAZ 3204 (212 штук; -1,9%), который сместил на второе место июльского лидера Liaz Citymax 12 (70 штук; рост в 17,5 раза). За ним следует электробус Kamaz 6282 с результатом в 66 реализованных экземпляров", - добавили в "Автостате". Всего за восемь месяцев текущего года был продан 5761 новый автобус, что на 3,3% меньше, чем в январе-августе 2025 года, отметили в агентстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, камаз, лиаз