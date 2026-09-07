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Врачи из Башкирии, оказавшиеся на авиарейсе в Египет, спасли пассажира - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Врачи из Башкирии, оказавшиеся на авиарейсе в Египет, спасли пассажира
Врачи из Башкирии, оказавшиеся на авиарейсе в Египет, спасли пассажира - 07.09.2026, ПРАЙМ
Врачи из Башкирии, оказавшиеся на авиарейсе в Египет, спасли пассажира
Врачи из башкирского Белорецка, оказавшиеся на рейсе Уфа — Хургада, спасли пассажира, который внезапно почувствовал себя плохо и стал терять сознание, сообщил... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T14:44+0300
2026-09-07T14:48+0300
бизнес
общество
здоровье
хургада
уфа
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ПЕРМЬ, 7 сен – ПРАЙМ. Врачи из башкирского Белорецка, оказавшиеся на рейсе Уфа — Хургада, спасли пассажира, который внезапно почувствовал себя плохо и стал терять сознание, сообщил министр здравоохранения российской республики Айрат Рахматуллин. По его данным, на авиарейсе Уфа — Хургада 56-летнему мужчине внезапно стало плохо. У него упало давление, он стал терять сознание. При этом до ближайшего аэропорта экстренной посадки оставалось около 2,5 часов полета. Но на борту оказались врачи Белорецкой больницы - отец и сын Альберт и Айгиз Гариповы. Они оказали экстренную помощь пассажиру. "Все три с половиной часа до Хургады врачи не отходили от пациента, поддерживали и наблюдали за его состоянием. Благодаря своевременным и грамотным действиям медиков удалось избежать тяжелых последствий", - написал Рахматуллин в своем канале на платформе "Макс".
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бизнес, общество , здоровье, хургада, уфа
Бизнес, Общество , Здоровье, Хургада, Уфа
14:44 07.09.2026 (обновлено: 14:48 07.09.2026)
 
Врачи из Башкирии, оказавшиеся на авиарейсе в Египет, спасли пассажира

Врачи из башкирского Белорецка, оказавшиеся на авиарейсе Уфа — Хургада, спасли пассажира

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ПЕРМЬ, 7 сен – ПРАЙМ. Врачи из башкирского Белорецка, оказавшиеся на рейсе Уфа — Хургада, спасли пассажира, который внезапно почувствовал себя плохо и стал терять сознание, сообщил министр здравоохранения российской республики Айрат Рахматуллин.
По его данным, на авиарейсе Уфа — Хургада 56-летнему мужчине внезапно стало плохо. У него упало давление, он стал терять сознание. При этом до ближайшего аэропорта экстренной посадки оставалось около 2,5 часов полета. Но на борту оказались врачи Белорецкой больницы - отец и сын Альберт и Айгиз Гариповы. Они оказали экстренную помощь пассажиру.
"Все три с половиной часа до Хургады врачи не отходили от пациента, поддерживали и наблюдали за его состоянием. Благодаря своевременным и грамотным действиям медиков удалось избежать тяжелых последствий", - написал Рахматуллин в своем канале на платформе "Макс".
 
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