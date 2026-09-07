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"Базис" приобрел 70% в российской компании Proto

"Базис" приобрел 70% в российской компании Proto - 07.09.2026, ПРАЙМ

"Базис" приобрел 70% в российской компании Proto

Один из ведущих российских разработчиков ПО - компания "Базис" приобрела 70% в отечественной компании Proto, разработчике ИИ-платформы наблюдаемости и аналитики | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T00:46+0300

2026-09-07T00:46+0300

2026-09-07T00:46+0300

технологии

бизнес

ростелеком

yadro

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Один из ведущих российских разработчиков ПО - компания "Базис" приобрела 70% в отечественной компании Proto, разработчике ИИ-платформы наблюдаемости и аналитики операционных данных, сообщили РИА Новости в "Базисе". "Базис" (входит в ГК "РТК-ЦОД"), лидер российского рынка ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, объявляет о завершении сделки по приобретению 70% доли в отечественной компании Proto, разработчике ИИ-платформы наблюдаемости (observability) и аналитики операционных данных. Сделка реализована путем внесения в капитал Proto денежных средств, которые будут направлены на развитие ИИ-платформы и ее интеграцию в экосистему "Базиса", - говорится в сообщении. Сумма сделки не раскрывается. Предполагается, что Proto будет интегрирована в структуру группы "Базис" как дочерняя компания, а команда будет сохранена и усилена. "Приобретение разработчика позволяет "Базису" на полтора года сократить сроки внедрения решений наблюдаемости в экосистеме компании по сравнению с самостоятельной разработкой аналогичного ПО с нуля", - комментирует генеральный директор компании Давид Мартиросов. ИИ-платформа наблюдаемости — это решение, которое позволяет отслеживать состояние инфраструктуры, помогает диагностировать и устранять проблемы, а также действовать проективно, предсказывая возможные сбои. Общий объем российского рынка таких решений составляет, по разным оценкам, от 3 до 15 миллиардов рублей, а спрос растет в среднем на 24% ежегодно. "Общая совокупная выручка от реализации технологий Proto в составе продуктовой экосистемы составит не менее 1 миллиарда рублей в течение 5 лет", - говорится в сообщении. Компания "Базис" - один из ведущих российских разработчиков программных продуктов для оказания облачных услуг и платформы динамической инфраструктуры. Образована в результате создания СП "Облачная платформа" тремя крупными игроками рынка: "Ростелекомом", Yadro и Rubytech.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, ростелеком, yadro