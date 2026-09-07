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Под строительство ЦОДов для ИИ американский бигтех рассматривает Австралию - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Под строительство ЦОДов для ИИ американский бигтех рассматривает Австралию
Под строительство ЦОДов для ИИ американский бигтех рассматривает Австралию - 07.09.2026, ПРАЙМ
Под строительство ЦОДов для ИИ американский бигтех рассматривает Австралию
Крупные американские технологические компании рассматривают Австралию для размещения центров обработки данных (ЦОДов) для искусственного интеллекта, сообщает... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T10:57+0300
2026-09-07T10:57+0300
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Крупные американские технологические компании рассматривают Австралию для размещения центров обработки данных (ЦОДов) для искусственного интеллекта, сообщает агентство Bloomberg ссылаясь на данные технологической компании Air Trunk Operating Pty Ltd. "Американские технологические гиганты заинтересованы в строительстве центров обработки данных в Австралии, чему способствует ее доступ к возобновляемым источникам энергии и близостью к Азии, при том что внутри своей страны они сталкиваются с растущей негативной реакцией, согласно данным Air Trunk Operating Pty Ltd", - говорится в сообщении. За последние месяцы наблюдается проявление большего, чем ожидалось, интереса к Австралии со стороны всех крупнейших компаний сектора, таких как Google, Apple, Amazon и Microsoft, отметила агентству Bloomberg в интервью заместитель вице-президента по энергетике и коммунальным услугам Air Trunk Сабу Уайтлоу (Sabooh Whitelaw). "Австралия отличается политической стабильностью, доступом к возобновляемым источникам энергии, доступной землей и близостью к крупным населенным пунктам Азии... Ожидается, что спрос в ближайшие месяцы и годы перерастет в твердые обязательства и инвестиции", - цитирует агентство ее слова. В материале также приводятся оценка Commonwealth Bank of Australia, согласно которой Австралия может привлечь инвестиции в размере 150 миллиардов австралийских долларов (108 миллиардов долларов США) к 2030 году за счет пикового спроса на центры обработки данных, что поможет финансировать новые проекты возобновляемой энергетики, так как угольные электростанции выводятся из эксплуатации. К 2035-2036 годам на центры обработки данных для искусственного интеллекта будут приходиться 13% от общего потребления электроэнергии в Австралии, в настоящее время этот показатель составляет 3%, следует также из прогнозов Australian Energy Market Operator, который приводит агентство Bloomberg.
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технологии, австралия, азия, сша, apple, amazon, microsoft
Экономика, Технологии, АВСТРАЛИЯ, АЗИЯ, США, Apple, Amazon, Microsoft
10:57 07.09.2026
 
Под строительство ЦОДов для ИИ американский бигтех рассматривает Австралию

Bloomberg: крупные технологические компании США рассматривают Австралию для ЦОДов

© Public domain/salamahdraИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Public domain/salamahdra
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Крупные американские технологические компании рассматривают Австралию для размещения центров обработки данных (ЦОДов) для искусственного интеллекта, сообщает агентство Bloomberg ссылаясь на данные технологической компании Air Trunk Operating Pty Ltd.
"Американские технологические гиганты заинтересованы в строительстве центров обработки данных в Австралии, чему способствует ее доступ к возобновляемым источникам энергии и близостью к Азии, при том что внутри своей страны они сталкиваются с растущей негативной реакцией, согласно данным Air Trunk Operating Pty Ltd", - говорится в сообщении.
За последние месяцы наблюдается проявление большего, чем ожидалось, интереса к Австралии со стороны всех крупнейших компаний сектора, таких как Google, Apple, Amazon и Microsoft, отметила агентству Bloomberg в интервью заместитель вице-президента по энергетике и коммунальным услугам Air Trunk Сабу Уайтлоу (Sabooh Whitelaw).
"Австралия отличается политической стабильностью, доступом к возобновляемым источникам энергии, доступной землей и близостью к крупным населенным пунктам Азии... Ожидается, что спрос в ближайшие месяцы и годы перерастет в твердые обязательства и инвестиции", - цитирует агентство ее слова.
В материале также приводятся оценка Commonwealth Bank of Australia, согласно которой Австралия может привлечь инвестиции в размере 150 миллиардов австралийских долларов (108 миллиардов долларов США) к 2030 году за счет пикового спроса на центры обработки данных, что поможет финансировать новые проекты возобновляемой энергетики, так как угольные электростанции выводятся из эксплуатации.
К 2035-2036 годам на центры обработки данных для искусственного интеллекта будут приходиться 13% от общего потребления электроэнергии в Австралии, в настоящее время этот показатель составляет 3%, следует также из прогнозов Australian Energy Market Operator, который приводит агентство Bloomberg.
 
ЭкономикаТехнологииАВСТРАЛИЯАЗИЯСШАAppleAmazonMicrosoft
 
 
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