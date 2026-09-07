https://1prime.ru/20260907/brazilija-873061414.html
В Бразилии рассказали, почему цены на кофе не падают
В Бразилии рассказали, почему цены на кофе не падают - 07.09.2026, ПРАЙМ
В Бразилии рассказали, почему цены на кофе не падают
Цены на кофе в магазинах и кофейнях не падают вслед за биржевыми котировками из-за того, что розничная стоимость меняется с задержкой, а затем надолго... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T08:14+0300
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2026-09-07T08:14+0300
бразилия
нью-йорк
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ВАШИНГТОН, 7 сен - ПРАЙМ. Цены на кофе в магазинах и кофейнях не падают вслед за биржевыми котировками из-за того, что розничная стоимость меняется с задержкой, а затем надолго закрепляется на новом уровне, рассказал РИА Новости председатель Совета экспортеров кофе Бразилии Марсиу Феррейра.
Фьючерсы на кофе в Нью-Йорке недавно опускались примерно до 2,4 доллара за фунт, после чего вновь поднялись выше трех долларов.
"Нынешние цены в магазинах, супермаркетах и особенно в кофейнях за рубежом все еще отражают как предшествовавший рост рынка, так и последовавшее за ним кратковременное снижение. Розничная цена меняется с задержкой, но затем сохраняется после изменения рынка", - сказал Феррейра.
Если биржевые котировки вырастут более значительно, цены для потребителей также могут повыситься, предупредил Феррейра. Однако сейчас, особенно на мировом рынке, этого пока не наблюдается.
При этом в самой Бразилии новое подорожание может произойти быстрее, чем в других странах. По словам главы Совета экспортеров, поскольку страна является производителем, изменения мировых цен отражаются на внутреннем рынке без той задержки, которая свойственна странам-импортерам.
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бразилия, нью-йорк
В Бразилии рассказали, почему цены на кофе не падают
Глава Совета экспортеров кофе: цены на кофе не падают вслед за биржевыми котировками
ВАШИНГТОН, 7 сен - ПРАЙМ. Цены на кофе в магазинах и кофейнях не падают вслед за биржевыми котировками из-за того, что розничная стоимость меняется с задержкой, а затем надолго закрепляется на новом уровне, рассказал РИА Новости председатель Совета экспортеров кофе Бразилии Марсиу Феррейра.
Фьючерсы на кофе в Нью-Йорке недавно опускались примерно до 2,4 доллара за фунт, после чего вновь поднялись выше трех долларов.
"Нынешние цены в магазинах, супермаркетах и особенно в кофейнях за рубежом все еще отражают как предшествовавший рост рынка, так и последовавшее за ним кратковременное снижение. Розничная цена меняется с задержкой, но затем сохраняется после изменения рынка", - сказал Феррейра.
Если биржевые котировки вырастут более значительно, цены для потребителей также могут повыситься, предупредил Феррейра. Однако сейчас, особенно на мировом рынке, этого пока не наблюдается.
При этом в самой Бразилии новое подорожание может произойти быстрее, чем в других странах. По словам главы Совета экспортеров, поскольку страна является производителем, изменения мировых цен отражаются на внутреннем рынке без той задержки, которая свойственна странам-импортерам.