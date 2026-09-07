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Россия увеличила импорт мяса из Бразилии до максимума за девять лет

Россия увеличила импорт мяса из Бразилии до максимума за девять лет - 07.09.2026, ПРАЙМ

Россия увеличила импорт мяса из Бразилии до максимума за девять лет

Импорт Россией мяса из Бразилии в августе вырос почти вдвое - до максимума за девять с небольшим лет, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T20:35+0300

2026-09-07T20:35+0300

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Импорт Россией мяса из Бразилии в августе вырос почти вдвое - до максимума за девять с небольшим лет, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые изучило РИА Новости. Так, в августе текущего года Бразилия экспортировала в Россию мяса крупного домашнего скота и птицы на 122,5 миллиона долларов, что стало рекордным значением с июня 2017 года. Тогда объем поставок составлял почти 133 миллиона долларов. Стоимость бразильского экспорта увеличилась в 1,8 раза как в годовом, так и в месячном выражении. За лето в РФ прибыло бразильского мяса на 229,5 миллиона долларов - на 31% больше, чем месяц назад. А за январь-август - на 493,7 миллиона (+41%). Наибольшая часть поставок в августе традиционно пришлась на замороженное мясо крупного рогатого скота - 114,1 миллиона долларов, максимальные с сентября 2014 года. Это в 1,8 раза больше, чем в июле, и в 1,9 раза больше, чем год назад. Также Бразилия за месяц втрое и за год вдвое увеличила экспорт в Россию мяса домашней птицы - до 4,9 миллиона долларов. Поставки субпродуктов крупного скота составили 2,3 миллиона (+45% за месяц), а свинины - 1,1 миллиона (-22% за месяц). По итогам августа Россия среди крупнейших покупателей расположилась на 7-м месте, месяц назад она была 10-й. Больше всех мяса бразильского производства купили Китай (268,3 миллиона долларов) и США (187,7 миллиона).

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россия, мировая экономика, бразилия, китай, сша