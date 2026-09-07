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"Силу Сибири — 2" доведут в Бурятию и Забайкалье
"Силу Сибири — 2" доведут в Бурятию и Забайкалье - 07.09.2026, ПРАЙМ
"Силу Сибири — 2" доведут в Бурятию и Забайкалье
Стратегия социально-экономического развития ДФО до 2030 года с прогнозом до 2036 года предусматривает подведение газотранспортной структуры на территориях... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T21:44+0300
2026-09-07T21:44+0300
2026-09-07T21:46+0300
россия
бурятия
дальний восток
газопровод "сила сибири"
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Стратегия социально-экономического развития ДФО до 2030 года с прогнозом до 2036 года предусматривает подведение газотранспортной структуры на территориях республики Бурятия и Забайкальского края в рамках проекта "Сила Сибири - 2". Правительство России в понедельник утвердило Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Документ опубликован на сайте кабмина. "Подведение газотранспортной инфраструктуры на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края в рамках проекта "Сила Сибири - 2", - говорится в документе.
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россия, бурятия, дальний восток, газопровод "сила сибири"
РОССИЯ, Бурятия, Дальний Восток, Газопровод "Сила Сибири"
"Силу Сибири — 2" доведут в Бурятию и Забайкалье
Газотранспортную структуру "Силы Сибири — 2" планируется довести в Бурятию и Забайкалье
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Стратегия социально-экономического развития ДФО до 2030 года с прогнозом до 2036 года предусматривает подведение газотранспортной структуры на территориях республики Бурятия и Забайкальского края в рамках проекта "Сила Сибири - 2".
Правительство России в понедельник утвердило Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Документ опубликован на сайте кабмина.
"Подведение газотранспортной инфраструктуры на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края в рамках проекта "Сила Сибири - 2", - говорится в документе.