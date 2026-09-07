https://1prime.ru/20260907/chasy-873082450.html

"Плюс минус секунда": мировое время на пороге високосного часа, пишет FT

"Плюс минус секунда": мировое время на пороге високосного часа, пишет FT - 07.09.2026, ПРАЙМ

"Плюс минус секунда": мировое время на пороге високосного часа, пишет FT

Человечество стоит на пороге часового кризиса: Земля начала вращаться быстрее, и это может привести к первому в истории удалению так называемой "високосной... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T16:46+0300

2026-09-07T16:46+0300

2026-09-07T16:46+0300

технологии

великобритания

financial times

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/17/842191771_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_768d1944197a5497b1e581e81dcc1d37.jpg

МОСКВА, 7 сент — ПРАЙМ. Человечество стоит на пороге часового кризиса: Земля начала вращаться быстрее, и это может привести к первому в истории удалению так называемой "високосной секунды" — коррекции, которая синхронизирует атомное время с астрономическим. Такая операция, по мнению учёных, способна вызвать хаос в цифровой инфраструктуре, пишет Financial Times.Високосная секунда — это артефакт, вставляемый в глобальные часы 27 раз с 1972 года (последний раз — в 2016 году). Она позволяет двум системам времени сосуществовать: астрономическому времени, основанному на вращении Земли, и Координированному универсальному времени (UTC), задаваемому атомными часами. Однако с 2015 года планета вращается быстрее, и к 2035 году может потребоваться отрицательная високосная секунда — то есть не добавление, а удаление секунды."Многие компьютерные программы предполагают, что все високосные секунды положительные. Отрицательная високосная секунда может привести к серьёзному технологическому сбою в телекоммуникационных или электрических сетях, а также в спутниковых навигационных системах", — поясняет Сетнам Шемар, ведущий научный сотрудник Национальной физической лаборатории Великобритании.В следующем месяце Международное бюро по весам и измерениям проведёт голосование по предложению заменить високосную секунду на "високосный час". Если резолюция будет принята, корректировка может понадобиться лишь раз в тысячу лет и более. Большинство из 69 государств-членов поддерживают эту идею, чтобы избежать рисков для национальной инфраструктуры. Однако, по словам Шемар, это станет "культурной потерей", разорвав связь между человеческим временем и его древними астрономическими корнями.Автор материала признаётся, что будет скучать по високосной секунде — явлению, которое напоминает: мы живём на "эксцентрично вращающемся камне, вращающемся вокруг огненного шара". В будущем, возможно, появятся ещё более точные атомные часы, но связь между временем и звёздами будет окончательно утрачена.

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, великобритания, financial times, общество