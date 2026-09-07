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"Плюс минус секунда": мировое время на пороге високосного часа, пишет FT - 07.09.2026, ПРАЙМ
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"Плюс минус секунда": мировое время на пороге високосного часа, пишет FT
"Плюс минус секунда": мировое время на пороге високосного часа, пишет FT - 07.09.2026, ПРАЙМ
"Плюс минус секунда": мировое время на пороге високосного часа, пишет FT
Человечество стоит на пороге часового кризиса: Земля начала вращаться быстрее, и это может привести к первому в истории удалению так называемой "високосной... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T16:46+0300
2026-09-07T16:46+0300
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МОСКВА, 7 сент — ПРАЙМ. Человечество стоит на пороге часового кризиса: Земля начала вращаться быстрее, и это может привести к первому в истории удалению так называемой "високосной секунды" — коррекции, которая синхронизирует атомное время с астрономическим. Такая операция, по мнению учёных, способна вызвать хаос в цифровой инфраструктуре, пишет Financial Times.Високосная секунда — это артефакт, вставляемый в глобальные часы 27 раз с 1972 года (последний раз — в 2016 году). Она позволяет двум системам времени сосуществовать: астрономическому времени, основанному на вращении Земли, и Координированному универсальному времени (UTC), задаваемому атомными часами. Однако с 2015 года планета вращается быстрее, и к 2035 году может потребоваться отрицательная високосная секунда — то есть не добавление, а удаление секунды."Многие компьютерные программы предполагают, что все високосные секунды положительные. Отрицательная високосная секунда может привести к серьёзному технологическому сбою в телекоммуникационных или электрических сетях, а также в спутниковых навигационных системах", — поясняет Сетнам Шемар, ведущий научный сотрудник Национальной физической лаборатории Великобритании.В следующем месяце Международное бюро по весам и измерениям проведёт голосование по предложению заменить високосную секунду на "високосный час". Если резолюция будет принята, корректировка может понадобиться лишь раз в тысячу лет и более. Большинство из 69 государств-членов поддерживают эту идею, чтобы избежать рисков для национальной инфраструктуры. Однако, по словам Шемар, это станет "культурной потерей", разорвав связь между человеческим временем и его древними астрономическими корнями.Автор материала признаётся, что будет скучать по високосной секунде — явлению, которое напоминает: мы живём на "эксцентрично вращающемся камне, вращающемся вокруг огненного шара". В будущем, возможно, появятся ещё более точные атомные часы, но связь между временем и звёздами будет окончательно утрачена.
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технологии, великобритания, financial times, общество
Технологии, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Financial Times, Общество
16:46 07.09.2026
 
"Плюс минус секунда": мировое время на пороге високосного часа, пишет FT

FT: ученые предупреждают о хаосе в цифровой инфраструктуре из-за удаления секунды

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗвезды
Звезды - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 7 сент — ПРАЙМ. Человечество стоит на пороге часового кризиса: Земля начала вращаться быстрее, и это может привести к первому в истории удалению так называемой "високосной секунды" — коррекции, которая синхронизирует атомное время с астрономическим. Такая операция, по мнению учёных, способна вызвать хаос в цифровой инфраструктуре, пишет Financial Times.
Високосная секунда — это артефакт, вставляемый в глобальные часы 27 раз с 1972 года (последний раз — в 2016 году). Она позволяет двум системам времени сосуществовать: астрономическому времени, основанному на вращении Земли, и Координированному универсальному времени (UTC), задаваемому атомными часами. Однако с 2015 года планета вращается быстрее, и к 2035 году может потребоваться отрицательная високосная секунда — то есть не добавление, а удаление секунды.
"Многие компьютерные программы предполагают, что все високосные секунды положительные. Отрицательная високосная секунда может привести к серьёзному технологическому сбою в телекоммуникационных или электрических сетях, а также в спутниковых навигационных системах", — поясняет Сетнам Шемар, ведущий научный сотрудник Национальной физической лаборатории Великобритании.
В следующем месяце Международное бюро по весам и измерениям проведёт голосование по предложению заменить високосную секунду на "високосный час". Если резолюция будет принята, корректировка может понадобиться лишь раз в тысячу лет и более. Большинство из 69 государств-членов поддерживают эту идею, чтобы избежать рисков для национальной инфраструктуры. Однако, по словам Шемар, это станет "культурной потерей", разорвав связь между человеческим временем и его древними астрономическими корнями.
Автор материала признаётся, что будет скучать по високосной секунде — явлению, которое напоминает: мы живём на "эксцентрично вращающемся камне, вращающемся вокруг огненного шара". В будущем, возможно, появятся ещё более точные атомные часы, но связь между временем и звёздами будет окончательно утрачена.
 
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