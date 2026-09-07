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Чекунков оценил новый мост на границе России и КНДР
Чекунков оценил новый мост на границе России и КНДР - 07.09.2026, ПРАЙМ
Чекунков оценил новый мост на границе России и КНДР
Новый мост на границе России и КНДР является значимым межгосударственным инфраструктурным проектом, работа по инфраструктурному развитию Дальнего Востока... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T10:54+0300
2026-09-07T10:54+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – ПРАЙМ. Новый мост на границе России и КНДР является значимым межгосударственным инфраструктурным проектом, работа по инфраструктурному развитию Дальнего Востока продолжится, сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков. В понедельник глава кабмина РФ Михаил Мишустин вместе с председателем кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон по видеосвязи приняли участие в церемонии завершения строительства автомобильного моста через реку Туманную на границе с КНДР. "Это третий значимый межгосударственный инфраструктурный проект, третий мост. Первый Нижнеленинское - Тунцзян, второй Благовещенск- Хэйхэ. Сегодня с завершением строительства моста через реку Туманная мы видим, что Дальний Восток продолжает динамично развиваться как логистический хаб, инфраструктурный хаб, хаб привлечения инвестиций и новых технологий", - сказал Чекунков журналистам после церемонии открытия моста. Он подчеркнул, что работа по инфраструктурному развитию Дальнего Востока будет продолжена. По словам министра, "поворот на Восток" стал явью. "Самое важное, самое интересное в развитии нашей страны происходит именно здесь, на Дальнем Востоке", - отметил Чекунков.
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россия, кндр, дальний восток, алексей чекунков, михаил мишустин, минвостокразвития
РОССИЯ, КНДР, Дальний Восток, Алексей Чекунков, Михаил Мишустин, Минвостокразвития
Чекунков оценил новый мост на границе России и КНДР
Глава Минвостокразвития Чекунков: мост на границе России и КНДР является значимым проектом
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – ПРАЙМ. Новый мост на границе России и КНДР является значимым межгосударственным инфраструктурным проектом, работа по инфраструктурному развитию Дальнего Востока продолжится, сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.
В понедельник глава кабмина РФ Михаил Мишустин вместе с председателем кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон по видеосвязи приняли участие в церемонии завершения строительства автомобильного моста через реку Туманную на границе с КНДР.
"Это третий значимый межгосударственный инфраструктурный проект, третий мост. Первый Нижнеленинское - Тунцзян, второй Благовещенск- Хэйхэ. Сегодня с завершением строительства моста через реку Туманная мы видим, что Дальний Восток продолжает динамично развиваться как логистический хаб, инфраструктурный хаб, хаб привлечения инвестиций и новых технологий", - сказал Чекунков журналистам после церемонии открытия моста.
Он подчеркнул, что работа по инфраструктурному развитию Дальнего Востока будет продолжена.
По словам министра, "поворот на Восток" стал явью. "Самое важное, самое интересное в развитии нашей страны происходит именно здесь, на Дальнем Востоке", - отметил Чекунков.