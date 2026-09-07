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Чекунков оценил новый мост на границе России и КНДР

Чекунков оценил новый мост на границе России и КНДР - 07.09.2026, ПРАЙМ

Чекунков оценил новый мост на границе России и КНДР

Новый мост на границе России и КНДР является значимым межгосударственным инфраструктурным проектом, работа по инфраструктурному развитию Дальнего Востока... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T10:54+0300

2026-09-07T10:54+0300

2026-09-07T11:01+0300

россия

кндр

дальний восток

алексей чекунков

михаил мишустин

минвостокразвития

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – ПРАЙМ. Новый мост на границе России и КНДР является значимым межгосударственным инфраструктурным проектом, работа по инфраструктурному развитию Дальнего Востока продолжится, сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков. В понедельник глава кабмина РФ Михаил Мишустин вместе с председателем кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон по видеосвязи приняли участие в церемонии завершения строительства автомобильного моста через реку Туманную на границе с КНДР. "Это третий значимый межгосударственный инфраструктурный проект, третий мост. Первый Нижнеленинское - Тунцзян, второй Благовещенск- Хэйхэ. Сегодня с завершением строительства моста через реку Туманная мы видим, что Дальний Восток продолжает динамично развиваться как логистический хаб, инфраструктурный хаб, хаб привлечения инвестиций и новых технологий", - сказал Чекунков журналистам после церемонии открытия моста. Он подчеркнул, что работа по инфраструктурному развитию Дальнего Востока будет продолжена. По словам министра, "поворот на Восток" стал явью. "Самое важное, самое интересное в развитии нашей страны происходит именно здесь, на Дальнем Востоке", - отметил Чекунков.

кндр

дальний восток

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россия, кндр, дальний восток, алексей чекунков, михаил мишустин, минвостокразвития