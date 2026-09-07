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Число закрытий фудкортов в российских ТЦ втрое превысило число открытий
Число закрытий фудкортов в российских ТЦ втрое превысило число открытий - 07.09.2026, ПРАЙМ
Число закрытий фудкортов в российских ТЦ втрое превысило число открытий
Число закрытий фудкортов в российских торговых центрах за полгода втрое превысило число открытий, рассказала журналистам эксперт Ассоциации торговой... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T13:31+0300
2026-09-07T13:31+0300
2026-09-07T13:31+0300
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тц
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Число закрытий фудкортов в российских торговых центрах за полгода втрое превысило число открытий, рассказала журналистам эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла (АТЭР) Алена Овчинникова.
"Мы в текущий момент наблюдаем, что при 120 открытых фудкортах на всей территории России за последние полгода их было закрыто в три раза больше", - добавила она.
По словам, Овчинниковой, часть фудкортов были перепрофилированы в фудхоллы с единой маркетинговой стратегией, концепцией, оформлением и небольшой фестивальной частью. Свою роль также сыграли крупные продуктовые сети, которые перетягивают на себя все больше посетителей ТЦ, добавила эксперт.
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бизнес, россия, тц
Число закрытий фудкортов в российских ТЦ втрое превысило число открытий
АТЭР: число закрытий фудкортов в ТЦ за полгода втрое превысило число открытий
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Число закрытий фудкортов в российских торговых центрах за полгода втрое превысило число открытий, рассказала журналистам эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла (АТЭР) Алена Овчинникова.
"Мы в текущий момент наблюдаем, что при 120 открытых фудкортах на всей территории России за последние полгода их было закрыто в три раза больше", - добавила она.
По словам, Овчинниковой, часть фудкортов были перепрофилированы в фудхоллы с единой маркетинговой стратегией, концепцией, оформлением и небольшой фестивальной частью. Свою роль также сыграли крупные продуктовые сети, которые перетягивают на себя все больше посетителей ТЦ, добавила эксперт.