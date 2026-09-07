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Число проходов судов через Панамский канал может сократиться до 27

Число проходов судов через Панамский канал может сократиться до 27 - 07.09.2026, ПРАЙМ

Число проходов судов через Панамский канал может сократиться до 27

Число ежедневных проходов судов через Панамский канал в ближайшие месяцы может сократиться до 27 из-за острой нехватки воды, заявила новый администратор... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T15:32+0300

2026-09-07T15:32+0300

2026-09-07T15:39+0300

бизнес

панамский канал

эль-ниньо

financial times

снг

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Число ежедневных проходов судов через Панамский канал в ближайшие месяцы может сократиться до 27 из-за острой нехватки воды, заявила новый администратор предприятия Илья Эспино-де-Маротта (Ilya Espino de Marotta) в интервью газете Financial Times. "Новый администратор Панамского канала предупредила, что в ближайшие месяцы, возможно, придется дополнительно сократить объемы судоходства через этот важнейший водный путь из-за серьезной угрозы, вызванной нехваткой воды... Количество ежедневных транзитов через канал может сократиться до 27", - пишет газета. В июле администрация Панамского канала уже предупреждала о возможном введении ограничений на проход судов из-за высокой вероятности развития сильного климатического явления Эль-Ниньо, несмотря на рост грузооборота и числа транзитов в текущем финансовом году. Власти уже заявляли, что в сентябре снизят число проходов до 32 в сутки с обычных 36, чтобы попытаться избежать более жестких ограничений в сухой сезон с декабря до середины апреля. По словам собеседницы издания, дальнейшее сокращение до 27 судов представляет собой "худший сценарий", рассчитанный на основе характера осадков 1997 года - самого засушливого за всю историю наблюдений для канала. При этом администратор канала отмечает, что сокращение числа проходов все равно составит показатель выше минимума в 22 судна, достигнутого в 2023 году, поскольку на этот раз власти заранее накопили больше воды. Колебания погоды приводят к проблемам с водой у канала примерно каждые три года, пишет Financial Times. Панамский канал, через который проходит более 3% мировой торговли, использует пресную воду из водохранилищ для перемещения судов по 80-километровому пути, и уже десять лет здесь внедряются меры экономии этой воды, уточняет газета. Для снижения зависимости от осадков власти планируют построить водохранилище на реке Рио-Индио. Администрация канала также планирует построить вдоль маршрута трубопровод для сжиженного нефтяного газа (СНГ) с терминалами на обоих концах, чтобы расширить возможности объекта. Интерес к проекту проявили ExxonMobil и Energy Transfer, передает издание слова Эспино-де-Маротты.

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бизнес, панамский канал, эль-ниньо, financial times, снг