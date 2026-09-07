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Число залов для маломобильных пассажиров на вокзалах выросло до 72

Число залов для маломобильных пассажиров на вокзалах выросло до 72 - 07.09.2026, ПРАЙМ

Число залов для маломобильных пассажиров на вокзалах выросло до 72

Количество залов для маломобильных пассажиров на железнодорожных вокзалах России выросло до 72, сообщили РЖД. | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T17:00+0300

2026-09-07T17:00+0300

2026-09-07T17:00+0300

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Количество залов для маломобильных пассажиров на железнодорожных вокзалах России выросло до 72, сообщили РЖД. В начале сентября РЖД сообщали об открытии ряда таких залов на вокзалах. Тогда их было 70. "Открыли залы ожидания для маломобильных пассажиров на вокзалах Улан-Удэ и Тюмень… В целом на железнодорожных вокзалах по всей стране теперь 72 специализированных зала ожидания Центра содействия мобильности РЖД", - говорится в сообщении. РЖД пишут, что в новых залах предусмотрены: удобная мебель, в том числе для посетителей с нарушением опорно-двигательного аппарата, индукционная система для слабослышащих, информационный терминал, позволяющий общаться с оператором на русском жестовом языке, кнопка вызова персонала для оказания помощи и многое другое. "Сегодня свыше 10 тыс. вокзалов и остановочных пунктов РЖД предоставляют бесплатную услугу сопровождения и помощи пассажирам с ограниченными возможностями здоровья по заявкам, оформленным в ЦСМ", - говорится в сообщении компании.

улан-удэ

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, улан-удэ, ржд