Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число залов для маломобильных пассажиров на вокзалах выросло до 72 - 07.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260907/chislo-873083001.html
Число залов для маломобильных пассажиров на вокзалах выросло до 72
Число залов для маломобильных пассажиров на вокзалах выросло до 72 - 07.09.2026, ПРАЙМ
Число залов для маломобильных пассажиров на вокзалах выросло до 72
Количество залов для маломобильных пассажиров на железнодорожных вокзалах России выросло до 72, сообщили РЖД. | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T17:00+0300
2026-09-07T17:00+0300
бизнес
россия
улан-удэ
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873083001.jpg?1788789659
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Количество залов для маломобильных пассажиров на железнодорожных вокзалах России выросло до 72, сообщили РЖД. В начале сентября РЖД сообщали об открытии ряда таких залов на вокзалах. Тогда их было 70. "Открыли залы ожидания для маломобильных пассажиров на вокзалах Улан-Удэ и Тюмень… В целом на железнодорожных вокзалах по всей стране теперь 72 специализированных зала ожидания Центра содействия мобильности РЖД", - говорится в сообщении. РЖД пишут, что в новых залах предусмотрены: удобная мебель, в том числе для посетителей с нарушением опорно-двигательного аппарата, индукционная система для слабослышащих, информационный терминал, позволяющий общаться с оператором на русском жестовом языке, кнопка вызова персонала для оказания помощи и многое другое. "Сегодня свыше 10 тыс. вокзалов и остановочных пунктов РЖД предоставляют бесплатную услугу сопровождения и помощи пассажирам с ограниченными возможностями здоровья по заявкам, оформленным в ЦСМ", - говорится в сообщении компании.
улан-удэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, улан-удэ, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Улан-Удэ, РЖД
17:00 07.09.2026
 
Число залов для маломобильных пассажиров на вокзалах выросло до 72

РЖД: число залов для маломобильных пассажиров на вокзалах выросло до 72

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Количество залов для маломобильных пассажиров на железнодорожных вокзалах России выросло до 72, сообщили РЖД.
В начале сентября РЖД сообщали об открытии ряда таких залов на вокзалах. Тогда их было 70.
"Открыли залы ожидания для маломобильных пассажиров на вокзалах Улан-Удэ и Тюмень… В целом на железнодорожных вокзалах по всей стране теперь 72 специализированных зала ожидания Центра содействия мобильности РЖД", - говорится в сообщении.
РЖД пишут, что в новых залах предусмотрены: удобная мебель, в том числе для посетителей с нарушением опорно-двигательного аппарата, индукционная система для слабослышащих, информационный терминал, позволяющий общаться с оператором на русском жестовом языке, кнопка вызова персонала для оказания помощи и многое другое.
"Сегодня свыше 10 тыс. вокзалов и остановочных пунктов РЖД предоставляют бесплатную услугу сопровождения и помощи пассажирам с ограниченными возможностями здоровья по заявкам, оформленным в ЦСМ", - говорится в сообщении компании.
 
БизнесРОССИЯУлан-УдэРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала