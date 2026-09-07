https://1prime.ru/20260907/chislo-873083001.html
Число залов для маломобильных пассажиров на вокзалах выросло до 72
Число залов для маломобильных пассажиров на вокзалах выросло до 72 - 07.09.2026, ПРАЙМ
Число залов для маломобильных пассажиров на вокзалах выросло до 72
Количество залов для маломобильных пассажиров на железнодорожных вокзалах России выросло до 72, сообщили РЖД. | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T17:00+0300
2026-09-07T17:00+0300
2026-09-07T17:00+0300
бизнес
россия
улан-удэ
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873083001.jpg?1788789659
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Количество залов для маломобильных пассажиров на железнодорожных вокзалах России выросло до 72, сообщили РЖД.
В начале сентября РЖД сообщали об открытии ряда таких залов на вокзалах. Тогда их было 70.
"Открыли залы ожидания для маломобильных пассажиров на вокзалах Улан-Удэ и Тюмень… В целом на железнодорожных вокзалах по всей стране теперь 72 специализированных зала ожидания Центра содействия мобильности РЖД", - говорится в сообщении.
РЖД пишут, что в новых залах предусмотрены: удобная мебель, в том числе для посетителей с нарушением опорно-двигательного аппарата, индукционная система для слабослышащих, информационный терминал, позволяющий общаться с оператором на русском жестовом языке, кнопка вызова персонала для оказания помощи и многое другое.
"Сегодня свыше 10 тыс. вокзалов и остановочных пунктов РЖД предоставляют бесплатную услугу сопровождения и помощи пассажирам с ограниченными возможностями здоровья по заявкам, оформленным в ЦСМ", - говорится в сообщении компании.
улан-удэ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, улан-удэ, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Улан-Удэ, РЖД
Число залов для маломобильных пассажиров на вокзалах выросло до 72
РЖД: число залов для маломобильных пассажиров на вокзалах выросло до 72
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Количество залов для маломобильных пассажиров на железнодорожных вокзалах России выросло до 72, сообщили РЖД.
В начале сентября РЖД сообщали об открытии ряда таких залов на вокзалах. Тогда их было 70.
"Открыли залы ожидания для маломобильных пассажиров на вокзалах Улан-Удэ и Тюмень… В целом на железнодорожных вокзалах по всей стране теперь 72 специализированных зала ожидания Центра содействия мобильности РЖД", - говорится в сообщении.
РЖД пишут, что в новых залах предусмотрены: удобная мебель, в том числе для посетителей с нарушением опорно-двигательного аппарата, индукционная система для слабослышащих, информационный терминал, позволяющий общаться с оператором на русском жестовом языке, кнопка вызова персонала для оказания помощи и многое другое.
"Сегодня свыше 10 тыс. вокзалов и остановочных пунктов РЖД предоставляют бесплатную услугу сопровождения и помощи пассажирам с ограниченными возможностями здоровья по заявкам, оформленным в ЦСМ", - говорится в сообщении компании.