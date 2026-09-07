https://1prime.ru/20260907/counterpoint-873075114.html

Counterpoint спрогнозировал рост поставок складных смартфонов в мире

Counterpoint спрогнозировал рост поставок складных смартфонов в мире - 07.09.2026, ПРАЙМ

Counterpoint спрогнозировал рост поставок складных смартфонов в мире

Мировые поставки складных смартфонов в розничные сети к концу года могут достигнуть совокупного показателя в 100 миллионов единиц с начала производства этого... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T14:04+0300

2026-09-07T14:04+0300

2026-09-07T14:26+0300

технологии

бизнес

китай

сеул

huawei

apple

samsung

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873075114.jpg?1788780386

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Мировые поставки складных смартфонов в розничные сети к концу года могут достигнуть совокупного показателя в 100 миллионов единиц с начала производства этого типа мобильных устройств, следует из прогноза Counterpoint Research. "Мировые поставки складных смартфонов, как ожидается, достигнут важного рубежа в 2026 году, общее количество за все время производства такого типа устройств превысит 100 миллионов к концу года, согласно последнему прогнозу Foldable Smartphone Market Forecast от Counterpoint Research", - говорится в пресс-релизе. Как отмечается в материале, в настоящее время выпускается восьмое поколение складных устройств с появления этой категории в 2019 году. Аналитики компании ожидают, что выход на рынок американской Apple, а также оживление спроса вокруг мобильных устройств "книжного типа", произведенных Samsung и Huawei, могут повысить мировые поставки на 37% в годовом выражении в следующем году. Сейчас доля складных устройств в общем мировом рынке смартфонов составляет примерно 2%, и Counterpoint отмечает потенциал роста категории в связи с инновациями компании Samsung и предложением широкого ассортимента Huawei - основного производителя в Китае. Ранее в понедельник Huawei представила новый трехсекционный складной смартфон Mate XT2. Как рассказали в компании в ходе презентации новых продуктов компании в Гуанчжоу, Mate XT2 оснащен новейшим и наиболее мощным чипом компании - Kirin 9050 Pro. Объем оперативной памяти смартфона составляет 16 гигабайтов, а встроенного накопителя - от 512 гигабайтов до 2 терабайтов. Huawei - крупный производитель телекоммуникационного оборудования и потребительской электроники, в том числе смартфонов и ноутбуков. Компания основана в Китае в 1987 году. Работает более чем в 170 странах. Штат компании составляет около 213 тысяч сотрудников. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения. Samsung Electronics - дочерняя компания Samsung Group, международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.

китай

сеул

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, китай, сеул, huawei, apple, samsung